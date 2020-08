Bí quyết giúp chị em có vòng 1 săn chắc, trẻ đẹp, tự tin mỗi ngày

Ngoài việc tập thể dục với các bài tập giúp cơ ngực phát triển, nhiều thói quen đơn giản trong cuộc sống hằng ngày cũng có tác động tích cực đến vòng 1.

1. Bổ sung các nhóm thực phẩm có ảnh hưởng tích cực đến vòng 1 vào thực đơn mỗi ngày

Ít người biết rằng chế độ ăn mỗi ngày cũng ảnh hưởng đến vòng 1. Các loại thực phẩm như đậu nành, bơ, trứng gà… có tác dụng kích thích sự phát triển của vòng ngực. Ngoài ra, ăn nhiều trái cây như bưởi, đu đủ, nho, bơ… cũng khiến "núi đôi" của chị em thêm săn chắc.

Duy trì bổ sung những loại thực phẩm và trái cây này, kết hợp với các bài tập thể dục phù hợp sẽ giúp bạn có được vòng 1 như mong muốn.

2. Thường xuyên massage vòng 1 với dầu oliu

Chỉ cần làm ấm dầu oliu và thoa trực tiếp lên ngực (có thể thay thế bằng dầu dừa). Sau đó massage nhẹ nhàng theo vòng tròn hướng đường kim đồng hồ trong khoảng 5 phút.

Dầu oliu hoặc dầu dừa khi được làm nóng và massage trên vòng 1 sẽ giúp tăng độ đàn hồi cho da, kích thích quá trình lưu thông máu từ đó hỗ trợ giúp vòng 1 thêm săn chắc.

3. Lựa chọn áo ngực đúng kích cỡ

Mặc áo ngực sai kích cỡ là nguyên nhân gây ra các vấn đề liên quan đến cơ bắp và mạch máu xung quanh vai, lưng và xương sườn… trong đó có việc khiến vòng 1 chảy xệ, kém săn chắc. Để bảo vệ "núi đôi" tránh tình trạng "biến dạng", chị em nên lựa chọn áo ngực có kích cỡ phù hợp và được làm bằng chất liệu thấm hút mồ hôi tốt, không nên sử dụng những chiếc áo có gọng quá cứng hoặc bó sát để vòng 1 có thể phát triển tự nhiên nhất.

4. Mặc áo ngực chuyên dụng khi tập thể thao

Những môn thể thao có tính chất vận động mạnh như chạy bộ, aerobic hay nhảy múa… có thể là nguyên nhân khiến vòng 1 chịu những tác động xấu.

Khi vận động mạnh, những chiếc áo ngực thông thường sẽ không có khả năng cố định vòng 1 khiến núi đôi bị chảy xệ hoặc tổn thương các mô bên trong. Trong khi đó, những chiếc áo ngực thể thao chuyên dụng sẽ giúp nâng đỡ và cố định "núi đôi".

5. Thực hiện các bài tập phát triển nhóm cơ ngực

Bí quyết giúp vòng 1 săn chắc và quyến rũ tất nhiên không thể thiếu các bài tập. Theo các chuyên gia, trung bình nên dành khoảng 10 phút mỗi ngày để thực hiện những bài tập cho nhóm cơ ngực. Các bài tập này có tác dụng đẩy mạnh sự phát triển của các nhóm cơ và giúp vòng 1 săn chắc, phát triển hơn.

Tuy nhiên, để thực hiện đúng các bài tập này cần cân nhắc đến sự hướng dẫn của huấn luyện viên và tránh tập luyện quá sức để đạt được hiệu quả tốt nhất.

6. Sử dụng sản phẩm thảo dược hỗ trợ cải thiện

Việc chú ý chăm sóc để cải thiện vòng 1 cần được quan tâm đúng mực, tuân thủ chỉ định của chuyên gia. Mỗi cách xử lý đều có những ưu nhược điểm riêng.

Các chị em phụ nữ cần chủ động quan tâm và chăm lo sức khỏe của mình. Việc sử dụng các sản phẩm chất lượng, có nghiên cứu khoa học rõ ràng, chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên hỗ trợ giúp săn chắc vòng ngực như viên uống TPBVSK Đào Hồng An Plus được các chuyên gia đánh giá là phương pháp an toàn và hiệu quả cho những chị em bị suy giảm nội tiết tố.

Viên uống TPBVSK Đào Hồng An Plus

Đặc biệt, viên uống TPBVSK Đào Hồng An Plus là sản phẩm tiên phong tại Việt Nam ứng dụng thành công công nghệ Nano tự nhũ hóa Nhật Bản. Đây là công nghệ sàng lọc và phân tách hoạt chất giúp loại bỏ hoàn toàn các tạp chất, đồng thời vẫn giữ lại dược tính sinh học có lợi của hoạt chất đến khi thành phẩm. Chính vì vậy, với công nghệ Nano tự nhũ hóa Nhật Bản, viên uống TPBVSK Đào Hồng An Plus sẽ mang đến tối đa các dưỡng chất, hỗ trợ thúc đẩy quá trình chăm sóc sắc đẹp hình thể của phụ nữ.

Các thành phần như kacip fatimah, mầm đậu nành, ích mẫu, sữa ong chúa, tam thất và vitamin E được bổ sung trong viên uống TPBVSK Đào Hồng An Plus cũng sẽ giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết tố nữ, hỗ trợ giúp săn chắc vòng ngực và hỗ trợ hạn chế lão hóa da.

TPBVSK Đào Hồng An Plus hiện nay được áp dụng công nghệ sản xuất với trên dây chuyền, tự động, khép kín – đạt chuẩn GMP – WHO. Với thành phần an toàn và lành tính, viên uống thậm chí có thể sử dụng dài hạn để nâng cao hiệu quả mà không hề mang lại tác dụng phụ cho người dùng. Sản phẩm hiện nay đã vượt qua hàng loạt các kiểm định nghiêm ngặt của Bộ y tế với các đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn chất lượng tại Việt Nam, chính thức được cấp phép lưu hành trên toàn quốc.

