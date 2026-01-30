Bí quyết chọn điều hòa bảo vệ sức khỏe giữa tâm điểm ô nhiễm không khí

Ô nhiễm không khí đang trở thành vấn đề thường trực tại nhiều đô thị lớn, khi nồng độ bụi mịn liên tục vượt ngưỡng khuyến cáo. Trong bối cảnh đó, việc đóng kín cửa để hạn chế khói bụi bên ngoài lại khiến nhiều gia đình đối mặt với một nghịch lý khác: không khí trong nhà bí bách hơn, dễ tích tụ vi khuẩn, nấm mốc và mùi phát sinh từ sinh hoạt hàng ngày.

Thực tế này đang làm thay đổi cách người tiêu dùng lựa chọn điều hòa. Thay vì chỉ quan tâm đến công suất hay khả năng làm lạnh nhanh, nhiều người bắt đầu tìm kiếm những thiết bị sở hữu các tính năng cải thiện chất lượng không khí, nhất là khi điều hòa phải hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Chủ động làm sạch không khí nhờ các công nghệ tiên tiến

Để đáp ứng nhu cầu về một không gian sống dễ chịu hơn, nhiều dòng điều hòa hiện nay được tích hợp thêm các giải pháp lọc khí chủ động. Trên dòng LG DualCool AI Air, công nghệ Plasmaster™ Ionizer++ được sử dụng như một tính năng hỗ trợ làm sạch không khí trong phòng thông qua cơ chế phát ion.

Khác với các màng lọc thụ động vốn chỉ phát huy hiệu quả khi không khí đi qua thiết bị, công nghệ Ionizer hoạt động theo hướng chủ động hơn khi phát tán ion trực tiếp vào không gian phòng. Trên các dòng điều hòa sử dụng Plasmaster™ Ionizer++, hệ thống này có khả năng giải phóng lượng ion âm cao gấp ba lần so với thế hệ trước, lên tới hàng chục nghìn tỷ ion. Các ion này lan tỏa trong không khí, tương tác với vi khuẩn, tác nhân gây mùi và các hạt lơ lửng, từ đó hỗ trợ làm giảm mật độ các yếu tố không mong muốn trong môi trường sống. Công nghệ Plasmaster™ Ionizer++ đã đạt chứng nhận của TÜV về khả năng hỗ trợ lọc bụi mịn và vi khuẩn trong điều kiện thử nghiệm, góp phần cải thiện chất lượng không khí đồng đều hơn trong không gian phòng, kể cả ở những khu vực không có luồng gió thổi trực tiếp.

Cùng với công nghệ phát ion, các mẫu điều hòa LG DualCool AI Air còn được trang bị thêm bộ lọc bụi mịn PM2.5 nhằm hỗ trợ giữ lại các hạt bụi có kích thước nhỏ trong không khí. Trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn, bộ lọc này cho thấy khả năng giúp giảm đáng kể nồng độ bụi PM2.5 sau một khoảng thời gian vận hành nhất định. Dù hiệu quả lọc có thể khác nhau tùy môi trường sử dụng và thói quen sinh hoạt, đây vẫn là yếu tố được nhiều người dùng cân nhắc khi lựa chọn điều hòa.

Ở góc độ vận hành dài hạn, một số model còn được tích hợp chế độ Freeze Cleaning, cho phép điều hòa tự làm sạch dàn lạnh từ bên trong. Cơ chế này hoạt động theo quy trình đóng băng bề mặt dàn lạnh để giữ lại bụi bẩn và vi khuẩn, rửa trôi bằng nước băng tan, sau đó sấy khô nhằm hạn chế ẩm mốc và mùi khó chịu. Việc tự vệ sinh định kỳ giúp dàn lạnh duy trì trạng thái sạch sẽ hơn trong quá trình sử dụng, đồng thời góp phần ổn định chất lượng không khí thổi ra từ điều hòa.

Bên cạnh đó, các thiết bị điều hoà của LG còn được thiết kế để kiểm soát độ ẩm trong phòng ở mức khoảng 60% – ngưỡng được xem là phù hợp với khuyến nghị 60–70% theo Tiêu chuẩn Quốc gia về Thông gió và Điều hòa không khí TCVN 5687:2024. Nhờ đó, người dùng có thể hạn chế tình trạng khô da, kích ứng hoặc cảm giác khó chịu khi sử dụng điều hòa liên tục, đồng thời chủ động theo dõi và điều chỉnh môi trường sống theo nhu cầu cá nhân.

AI Air và xu hướng điều hòa "tự điều chỉnh" theo người dùng

Bên cạnh các công nghệ liên quan đến lọc khí, trí tuệ nhân tạo cũng đang dần trở thành điểm khác biệt trên các dòng điều hòa mới. Điểm nhấn là công nghệ AI Air với khả năng tự động điều chỉnh nhiệt độ, hướng gió và tốc độ gió tối ưu theo ba giai đoạn: làm lạnh nhanh, làm mát gián tiếp và làn gió êm dịu (Soft Air). Theo nhà sản xuất, điều này giúp hạn chế sốc nhiệt và mang lại sự dễ chịu ngay cả cho những người có cơ địa nhạy cảm.

LG DualCool AI Air sở hữu thiết kế cửa gió kép, giúp luồng gió phân tán đều hơn trong không gian

LG DualCool AI Air sở hữu thiết kế cửa gió kép, giúp luồng gió phân tán đều hơn trong không gian, tăng hiệu suất làm mát nhanh hơn 23% và xa hơn 22% so với các dòng điều hòa truyền thống. Nhờ đó, người dùng có thể tận hưởng không khí mát đồng đều, bất kể mọi vị trí trong phòng.

Thiết bị được trang bị cảm biến thông minh giúp tối ưu hóa hiệu suất hoạt động, hạn chế lãng phí năng lượng. Cảm biến phát hiện con người có khả năng phát hiện sự hiện diện của người dùng trong phạm vi 5 m với góc quét lên đến 90 độ theo phương thẳng đứng và 100 độ theo phương ngang. Sau khi phát hiện người dùng, máy tự động tinh chỉnh hướng gió phù hợp. Khi không có người trong phòng, điều hòa sẽ chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng hoặc tự động tắt máy, ngăn ngừa thất thoát năng lượng.

Cảm biến phát hiện cửa mở đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhiệt độ, tránh được lãng phí năng lượng. Khi cửa sổ hoặc cửa chính mở, hệ thống sẽ kích hoạt chế độ tiết kiệm điện. Khi cửa đóng, điều hòa sẽ khôi phục lại nhiệt độ cài đặt ban đầu.

Khi kết hợp các yếu tố như vận hành ổn định, tiết kiệm điện, hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí và khả năng tự làm sạch, những dòng điều hòa như LG DUALCOOL AI Air đang dần được xem là lựa chọn phù hợp cho các gia đình sống tại đô thị. Không chỉ đáp ứng nhu cầu làm mát, điều hòa hiện đại còn góp phần tạo nên một không gian sống dễ chịu hơn trong bối cảnh chất lượng không khí trở thành mối quan tâm dài hạn.