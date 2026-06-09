Bí quyết chăm sóc cơ thể "trọn gói" cho những ngày mưa nắng

Bài viết này tổng hợp những thói quen sinh hoạt, lựa chọn dinh dưỡng và món ăn giúp người Việt thích nghi với những ngày thời tiết "đỏng đảnh" một cách nhẹ nhàng và hiệu quả.

Thách thức sức khỏe từ những ngày thời tiết biến đổi liên tục

Tại Việt Nam, bước vào giai đoạn tháng 6, thời tiết thường có sự đan xen giữa những cơn mưa giông và các đợt nắng hầm, oi bức diện rộng. Kiểu thời tiết độ ẩm cao kết hợp nhiệt độ duy trì ở mức 35-38°C này khiến cơ thể luôn có cảm giác ngột ngạt, mệt mỏi và đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường.

Người dân ra đường phải "trùm kín" bằng áo chống nắng, áo khoác hay bao tay khi tham gia giao thông để đối phó với nắng nóng buổi trưa

Hệ quả không chỉ dừng lại ở cảm giác bứt rứt. Thời tiết chuyển mùa, oi ả xen kẽ mưa lớn làm cơ thể dễ mất nước, chức năng tiêu hóa giảm sút, giấc ngủ bị ảnh hưởng và năng suất làm việc suy giảm rõ rệt. Giữa những ngày oi bức kéo dài, việc chủ động tìm giải pháp giải nhiệt, bù khoáng để cơ thể luôn đủ khỏe, đủ mát và tràn đầy năng lượng đã trở thành bài toán sức khỏe thiết thực cho mỗi người trong mùa "ẩm ương" này.

Những thói quen sinh hoạt phù hợp cho mùa "ẩm ương"

Thói quen sinh hoạt tốt trong mùa "ẩm ương"

Uống đủ nước và uống đúng cách: Nhiều người chờ đến khi khát mới uống nước, nhưng đó là dấu hiệu cơ thể đã bắt đầu thiếu nước. Các chuyên gia sức khỏe khuyến nghị lượng nước chuẩn mỗi ngày được tính theo công thức: Cân nặng (kg) x 30 ml. Ví dụ, một người nặng 50 kg sẽ cần bổ sung khoảng 1.500 ml (1,5 lít) nước mỗi ngày. Nhu cầu này có thể tăng thêm 300 - 500 ml nếu bạn vận động nhiều hoặc làm việc ngoài trời vào những khung giờ oi hầm. Bạn nên chia đều lượng nước uống theo từng giờ trong ngày thay vì uống dồn dập cùng một lúc. Ưu tiên nước lọc, nước dừa tươi hoặc các loại trà thảo mộc mát như trà bạc hà, trà atiso, trà gừng mật ong pha lạnh. Đây đều là các món có nguồn gốc tự nhiên giúp bù nước và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể khi thời tiết biến đổi liên tục.

Điều chỉnh giờ vận động: Tập thể dục vào sáng sớm (trước 7h) hoặc chiều tối (sau 18h) giúp tránh những khoảng thời gian oi bức, hầm hập trong ngày. Bơi lội hoặc tập luyện trong nhà là những lựa chọn lý tưởng, vừa rèn thể lực, vừa giúp cơ thể điều hòa nhiệt độ hiệu quả.

Không gian sống thoáng mát: Kéo rèm cửa trong giờ nắng gắt đan xen (10h-15h), sử dụng quạt thông gió kết hợp điều hòa ở mức vừa phải (25-26°C) để cân bằng độ ẩm phòng khi trời oi hầm. Đặt chậu cây xanh trong nhà cũng là mẹo đơn giản để tạo không khí thông thoáng mà nhiều gia đình Việt đã áp dụng từ lâu.

Giấc ngủ chất lượng: Nhiệt độ phòng ngủ lý tưởng từ 24-26°C, tránh để phòng quá bí bách vào những đêm mưa hầm. Tắm nước ấm (không phải nước lạnh) trước khi ngủ giúp cơ thể hạ nhiệt tự nhiên, thư giãn cơ bắp và ngủ sâu hơn.

Ăn gì để giải nhiệt và tăng đề kháng khi giao mùa?

Các loại rau củ quả có khả năng tăng sức đề kháng cơ thể

(a) Các loại rau củ quả cần ưu tiên trong giai đoạn này:

- Dưa hấu, dưa leo, bí đao: Hàm lượng nước trên 90%, giàu kali và vitamin C, hỗ trợ bù nước tự nhiên hiệu quả cho những ngày oi hầm;

- Cà chua, ớt chuông: Chứa lycopene và chất chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ da trước các đợt nắng gắt đan xen;

- Rau má, diếp cá, rau đắng: Các loại rau thanh nhiệt quen thuộc trong ẩm thực Việt, hỗ trợ giải độc gan và làm mát cơ thể khi thời tiết thay đổi liên tục;

- Chanh, cam, bưởi: Bổ sung vitamin C, tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch là điều cực kỳ cần thiết trong những ngày thời tiết "ẩm ương", lúc nắng lúc mưa.

(b) Hạn chế thực phẩm gây nóng:

Đồ chiên, rán nhiều dầu mỡ; thức ăn quá cay nồng; rượu bia hay cà phê đặc. Đây là nhóm thực phẩm dễ làm tăng sinh nhiệt nội tạng và khiến cơ thể mất nước nhanh hơn trong những ngày oi bức.

(c) Chia nhỏ bữa ăn:

Thay vì 3 bữa lớn, chia thành 4-5 bữa nhỏ hơn giúp hệ tiêu hóa không phải làm việc quá tải, giảm cảm giác mệt mỏi và duy trì mức năng lượng ổn định suốt ngày dài thất thường.

Thực đơn giải nhiệt hiệu quả khi thời tiết giao mùa

Chè, nước ép trái cây và thạch dừa là các món được ưa chuộng

Chè và thạch truyền thống: Chè đậu xanh, chè hạt sen, thạch dừa, thạch rau câu... những món ăn bình dị nhưng luôn hiệu quả trong việc xoa dịu cơ thể tức thì. Chè khúc bạch, chè bưởi, sương sáo đang được giới trẻ yêu thích nhờ sự kết hợp hài hòa giữa hương vị truyền thống và hiện đại.

Nước ép và sinh tố: Sinh tố bơ, sinh tố đậu xanh mát lạnh, nước ép thơm gừng, nước chanh muối... không chỉ ngon miệng mà còn cung cấp dưỡng chất thiết thực, giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi năng lượng và bù khoáng sau những giờ làm việc, học tập.

Các món chính thanh đạm: Gỏi cuốn, cháo hải sản, gỏi gà, salad rau củ, súp... những món ít dầu mỡ, nhiều rau tươi, dễ tiêu hóa, rất phù hợp để kích thích vị giác vào những ngày cơ thể mệt mỏi, chán ăn do thời tiết chuyển mùa.

Bỏ túi Thạch dừa CocoChew nạp năng lượng nhanh ngày giao mùa

Thạch dừa từ lâu đã trở thành lựa chọn ăn vặt phổ biến nhờ hương vị thanh mát tự nhiên, giúp giải nhiệt hiệu quả trong những ngày trời hầm hập hay oi bức. Đặc biệt, với ưu điểm ít calo và hỗ trợ tốt cho sức khỏe hệ tiêu hóa, đây chính là giải pháp cân bằng hoàn hảo cho thực đơn nhẹ nhàng mỗi ngày.

CocoChew là dòng thạch dừa dạng túi cải tiến từ thương hiệu Ánh Hồng đang dần trở thành lựa chọn được nhiều bạn trẻ và gia đình quan tâm trong mùa này. Sản phẩm rất phù hợp làm quà vặt giữa giờ hay nhâm nhi sau bữa ăn, ăn ngon hơn khi sử dụng ướp lạnh để xua tan cái nóng hầm sau những cơn mưa dông.

Điểm cộng của CocoChew nằm ở sự tiện lợi: dạng túi nhỏ gọn, xé ra là có thể thưởng thức ngay và vẫn giữ được độ dai giòn sần sật đặc trưng của thạch dừa. Với những ai yêu thích các sản phẩm ăn vặt truyền thống tự nhiên và muốn tìm một lựa chọn vừa quen thuộc, vừa tốt cho sức khỏe trong những ngày thời tiết đỏng đảnh này, CocoChew là cái tên đáng thử.

Vượt qua những ngày mưa nắng đan xen, không khó nếu biết cách

Sự biến đổi liên tục của thời tiết có thể gây ra nhiều bất tiện cho sinh hoạt, nhưng không phải không thể thích nghi một cách dễ chịu. Kết hợp thói quen sinh hoạt hợp lý, chế độ dinh dưỡng thanh mát, những món ăn truyền thống giải nhiệt cùng các lựa chọn tiện lợi phù hợp là công thức giúp bạn và gia đình duy trì sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch và giữ tinh thần thoải mái.

Hãy bắt đầu từ hôm nay, từ một ly nước đủ chuẩn, một bữa ăn nhiều rau hơn và một thói quen nhỏ mỗi sáng. Nhịp điệu thời tiết này sẽ trở nên dễ chịu và nhẹ nhàng hơn bạn nghĩ.

Bài viết mang tính tham khảo thông tin sức khỏe và lối sống. Độc giả nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế khi có vấn đề sức khỏe cụ thể.