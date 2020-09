Bị phát hiện, tên trộm manh động chém gục mẹ con chủ nhà để thoát thân

Ngày 25/9, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ đối tượng Chu Văn Sáng (32 tuổi, trú thôn Thuỷ Hoà, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương) để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào 3 giờ 15, ngày 23/9 Sáng đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị L. (45 tuổi, trú xã Thanh Thuỷ) để trộm cắp tài sản.

Bị chị L. và bà Nguyễn Thị T. (74 tuổi, mẹ chồng chị L.) phát hiện, đối tượng đã dùng dao chém gục hai người phụ nữ này rồi tẩu thoát cùng số tài sản vừa trộm được, gồm: 1 dây chuyền vàng, 1 lắc tay vàng, 1 nhẫn vàng, 15 triệu đồng, 1 chiếc điện thoại di động cùng 2 thẻ ATM.

Người dân phát hiện vụ việc đã nhanh chóng đưa hai mẹ con nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời trình báo với cơ quan chức năng.

Đối tượng Sáng tại cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Chương đã phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường và truy bắt đối tượng.

Đến 20 giờ cùng ngày, Sáng bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Thanh Lĩnh (huyện Thanh Chương) cùng số tang vật trên.

Tại cơ quan chức năng, bước đầu, Sáng khai nhận hành vi của mình. Đối tượng cho biết, do bản thân không có công ăn việc làm ổn định lại nghiện ma tuý. Sáng đã gây ra vụ trộm trên để lấy tiền thoả mãn những cơn đói thuốc.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.