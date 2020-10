Bị phản bội chỉ sau 2 tháng đám cưới, cô vợ quyết "rũ bùn" đứng dậy để cả nhà chồng phải sốc: "Nhớ chừa lối thoát cho bản thân"

Người ta vẫn nói, đàn bà muốn hôn nhân hạnh phúc cần khéo léo, đôi lúc là chịu đựng và biết nhắm mắt cho qua thứ không đáng, nhẹ nhàng buông bỏ thứ không màng. Thế nhưng, có 1 người phụ nữ chứng minh cho chúng ta thấy đó là quan niệm thật sai lầm.

Đó là câu chuyện của Mai Hương - chủ 1 xưởng may tại Hà Nam vừa trải qua cuộc hôn nhân như địa ngục của mình.

Đám cưới xây nên bằng tình yêu và niềm tin sụp đổ chỉ sau 2 tháng

Hương là cô gái xinh đẹp, nết na. Vì gia cảnh không mấy khá giả nên học xong cấp 3 cô nói bố mẹ cho đi học nghề. Cô biết bản thân mình nên và cần làm gì để hỗ trợ được cả bố mẹ lẫn các em.

Khi Hương xin vào 1 công ty may gần nhà làm 1 thời gian thì cô gặp K. Anh chàng ở bộ phận máy, ít nói nhưng được đồng nghiệp đánh giá là hiền lành, chăm chỉ. Họ bén duyên trong lần công ty đi du lịch. Chẳng hiểu thế nào mà 2 người họ được bắt cặp cùng 1 nhóm trong trò chơi ném bóng.

Bức ảnh cưới cuối cùng được Hương giữ lại như 1 kỉ niệm

Và thế là tình yêu đầu tiên của Hương nảy nở từ ấy. K. tốt nghiệp kĩ sư mảng cơ khí, cũng được gọi là có ăn có học. Chính vì lẽ đó mà Hương bị phản đối chuyện hôn nhân với K. Mẹ chồng tương lai của cô cho rằng cô không xứng với anh.

Hương cay đắng kể lại: "Bố mẹ anh chỉ thực sự chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi khi nhà anh phá sản. Bố anh tai biến liệt nửa người và kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Không còn sự phân biệt, khoảng cách giàu nghèo nào nữa, tôi giục giã anh làm đám cưới. Anh nói rất thương tôi, sợ tôi chịu thiệt. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ tình yêu sẽ chiến thắng tất cả. Tuổi trẻ mà, anh lại là mối tình đầu nữa. Vậy là tôi lên xe hoa khi 22 tuổi".

Mới đêm tân hôn Hương đã "vỡ mộng" vì nhà chồng. Mẹ anh sang phòng vợ chồng cô khóc lóc, nói mượn hết số vàng, tiền mừng để trả nợ và thuốc thang cho bố anh. Hương đành cắn răng chịu, thôi thì tất cả vì gia đình.

Mọi sinh hoạt phí đều do vợ chồng Hương đảm nhận, kể cả chuyện nuôi ăn học cô em gái 13 tuổi của chồng. Con bé đang tuổi ẩm ương, gia đình khá giả bỗng dưng mất trắng sau 1 đêm nên tính khí càng khó chịu. Nó khiến Hương điêu đứng rồi bị mẹ chồng hiểu lầm thường xuyên.

Vậy mà vào cái ngày định mệnh ấy: "Tôi không dám nhớ đến, chồng tôi đã ngoại tình, 1 người tôi nghĩ hiền lành như anh mà phản bội tôi".

Hạnh phúc ngắn chẳng tày ngang, mới lấy chồng 2 tháng mà Hương gầy rộc, sút 3kg vì lo toan nhiều thứ lại luôn phải nói dối gia đình. Vậy mà vào cái ngày định mệnh ấy: "Tôi không dám nhớ đến, chồng tôi đã ngoại tình, 1 người tôi nghĩ hiền lành như anh mà phản bội tôi. Tôi nghe nói anh bị người đàn bà ấy tấn công, sau đó dùng vật chất mua chuộc. Không biết có phải hoàn cảnh khó khăn quá mà biến anh ấy thành con người thực dụng hay không nhưng nghĩ thôi tôi đã thấy ghê tởm. Kẻ thứ 3 không ai khác chính là vợ của sếp chồng tôi. Nếu tôi làm vỡ lở chuyện này chồng mình cũng vô cùng thêm thảm".

Vậy là Hương quyết định hỏi rõ chồng để anh ta có cơ hội giải thích, tâm sự lý do tại sao làm thế dù cưới vợ có 2 tháng. Đau đớn hơn, K. thú nhận có thích chị ta thật nhưng hứa sẽ chấm dứt tất cả. Vì gia đình, vì cái thai 5 tuần trong bụng mình, Hương quyết tâm tha thứ cho chồng.

Không có sự hối lỗi nào sau phản bội, tất cả chỉ là mánh khóe và đề phòng hơn

Khoảng thời gian êm ấm trôi qua cho đến khi con gái Hương 1 tuổi. Để thể hiện sự hối cải chồng cô đưa thẻ lương cho cô giữ, đi đúng giờ, về sớm, chăm chỉ làm việc nhà thi thoảng còn mua quà cáp cho vợ.

Nhưng rồi, "cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lộ ra". Những bức ảnh trần trụi, dung tục của chồng được gửi đến điện thoại cô bằng số nặc danh.

"Tôi khóc đến mờ cả mắt. Nghĩ tới chiều nay chạy vạy vay hàng xóm để lấy đợt thuốc mới cho bố chồng, con thì đang ốm mấy ngày quấy khóc suốt mà chồng lại đi với nhân tình. Nghĩ đến sự khổ sở của những ngày qua tôi đau đến quặn thắt. Đưa tin nhắn cho mẹ chồng xem bà bảo tôi: 'Đàn ông đi công tác xa vợ nó có ra ngoài là điều bình thường, miễn sao về nó trách nhiệm là được. Mà ảnh này chắc gì đã đúng'.

Tôi quá hi sinh vì gia đình này, những gì tôi đã trải qua không thể kể trong vài câu. Nhưng đáp lại tôi nhận được chỉ là sự phản bội. Tôi hỏi anh ta lý do là gì và chồng tôi cúi mặt thừa nhận: 'Cô ấy quá quyến rũ, anh không cưỡng lại được'. Tôi bắt anh ta nhìn vào tôi của hôm nay và tôi của ngày mới yêu anh ta, ai đã làm tôi ra nông nỗi này.

Anh ta che giấu quá giỏi hoặc cũng có thể tôi quá tin chồng. Họ liên lạc với nhau rất ít và gần như tôi không thể tìm được khoảng thời gian nào là chồng đi với bồ. Thẻ ATM tôi cũng nắm. Hóa ra, sau này tôi mới biết anh ta có 1 quỹ riêng dùng cho cá nhân mình, đến mức con ốm, bố bệnh cũng không bỏ 1 xu, tất cả mặc định như đó là việc của tôi vậy", Hương tâm sự.

Cuối cùng tôi quyết định ly hôn sau khi anh ta 1 lần nữa xin tha thứ. Nỗi đau của tôi ngày hôm nay là sự nhu nhược trong quá khứ. Tôi không thể tiếp tục sai lầm với những người đối xử với tôi chẳng ra gì.

Phụ nữ có thể yêu thật lòng, song đừng yêu sâu đậm

Hương về nhà ngoại để hoàn tất thủ tục ly hôn. Trong con mắt xét nét của làng xóm, cô cắn răng chịu nhục. Giữa cô và chồng không có tài sản chung, Hương cũng chẳng dành dụm được gì trong suốt thời gian qua vì cô dốc hết cho nhà chồng rồi.

Xưởng may của Hương hiện tại hoạt động rất tốt

Hương cùng em gái mở 1 xưởng may nho nhỏ tại nhà. Lúc đầu chỉ thuê 4 công nhân nhưng giờ đã lên 15 người, hàng vào ra tấp nập, con gái thì Hương nhờ ông bà ngoại trông.

Cho đến giờ, khi mọi thứ đã ổn trở lại, Hương khẳng định: "Ly hôn chẳng có gì ghê gớm bởi chúng ta mới là người nắm giữ hạnh phúc của bản thân mình.

Đàn ông không tốt như bạn nghĩ đâu. Bạn có thể yêu thật lòng nhưng đừng yêu sâu đậm. Hãy nhớ chừa lối thoát cho bản thân, nếu không sẽ bị lợi dụng và tổn thương bất cứ lúc nào".

Trong một mối quan hệ, chỉ cần một người phụ nữ có thể tự lực cánh sinh, cô ấy sẽ không sợ lấy nhầm chồng. Vì vậy, phụ nữ phải luôn tự nhắc nhở bản thân: Đừng lấy tình yêu làm phao cứu sinh, cũng đừng mong hôn nhân thay đổi vận mệnh cho mình.

Lý do tại sao nhiều phụ nữ thích thỏa hiệp trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc thay vì từ bỏ và can đảm làm lại từ đầu là do họ không đủ độc lập. Loại độc lập này bao gồm kinh tế và cả tinh thần.

Khi bạn có thể độc lập tự chủ và là chỗ dựa vững chắc của chính mình thì cho dù bạn không giỏi giang, bạn cũng sẽ không sợ bất cứ sóng gió nào trong cuộc sống sau này.

* Tên nhân vật đã được thay đổi