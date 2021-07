Bị nhắc nhở đeo khẩu trang không đúng cách, người đàn ông chửi bới, đấm vào mặt công an xã

Nhân dân cả nước cùng với Đảng, Chính phủ đang nỗ lực từng ngày, từng giờ để sớm chiến thắng đại dịch Covid-19. Những ngày này, rất nhiều tỉnh thành đã phải giãn cách xã hội, người dân hạn chế ra đường, còn việc đeo khẩu trang là bắt buộc.

Thế nhưng, vẫn có những người thực sự không hợp tác, bất chấp tất cả để thể hiện cái tôi của mình, nhưng chắc chắn sẽ phải trả giá đắt bởi pháp luật không cho phép điều đó.

Bị nhắc nhở đeo khẩu trang đấm luôn công an

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe đạp khi đi qua chốt kiểm dịch bị nhắc nhở vì đeo khẩu trang không đúng cách đã có liên tiếp những hành động đi quá giới hạn.

Đầu tiên, khi bị công an viên nhắc nhở, người đàn ông văng tục chửi bậy không chấp hành, đòi xem thẻ công an để kiểm tra. Còn đỉnh điểm sau đó là bóp cổ và đấm mạnh vào mặt của công an viên.

Hành động này sẽ phải trả giá đắt trước pháp luật



Ngay sau khi clip được đăng tải, cư dân mạng đã tỏ ra rất phẫn nộ. Nhiều người khẳng định sẽ tìm đến tận nơi để xử người đàn ông coi thường pháp luật, đánh cả công an trong thời điểm dịch bệnh hoành hành.

Nhưng có lẽ, cư dân mạng không phải lo xa, chắc chắn người đàn ông này sẽ bị xử lý nghiêm vì đã có hành động chống người thi hành công vụ nghiêm trọng.