Bị người yêu cũ “cắm sừng”, cô gái quyết định "vùng dậy" lột xác nhờ 4 cuộc dao kéo, nhan sắc thay đổi thu hút 6.000 like, dân tình vỗ tay rần rần

Câu chuyện về các cô gái, chàng trai phẫu thuật thẩm mỹ thành công luôn gây cho người đọc một sự hào hứng, thích thú. Ai cũng muốn chiêm ngưỡng sự thay đổi nhan sắc tài tình nhờ bàn tay "dao kéo" khéo léo của con người. Ngoài ra, phía sau những quyết định ấy luôn là một hành trình phẫu thuật đầy dũng cảm, nhiều đau đớn.

Với ngoại hình không quá nổi bật, cô nàng Nguyễn Phương Kiều My (24 tuổi, Biên Hòa, Đồng Nai) từng rất rụt rè, tự ti và không bao giờ dám thể hiện mình. Tuy nhiên, điều khiến Kiều My tổn thương nhất đó chính là cảm giác bị người mình yêu chê bai ngoại hình và bị phản bội.

Bị người yêu cũ "cắm sừng" và màn lột xác thu hút 6.000 like

3 năm trước, Kiều My từng có một mối tình đẹp với chàng trai bằng tuổi. My kể, có lẽ vì ngoại hình lúc ấy còn nhiều khuyết điểm nên cô luôn bị người yêu đem ngoại hình ra so sánh với các bạn nữ khác.

Mối tình ấy kéo dài một năm thì My phát hiện mình bị "cắm sừng" từ lúc nào không hay. Cô dứt khoát chia tay người bạn trai đó và cũng nhận ra rằng: "Là do mình không biết tự yêu bản thân, không trân trọng chính mình cho nên người ta mới có cơ hội làm điều này".

Nhan sắc Kiều My trước khi can thiệp "dao kéo".

Đó cũng là động lực khiến cô gái trẻ quyết định dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân và tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ. My kể, trước đây cô có khuôn mặt có rất nhiều khuyết điểm: Mí hai bên mắt không đều nhau, nhìn giống bị sụp mí, cộng thêm chiếc mũi ngắn, không cao khiến gương mặt thiếu sự hài hòa.

Đang quyết tâm thực hiện màn "lột xác dao kéo" thì My nhận phải sự phản đối của mẹ. Tuy nhiên sau thời gian ngắn làm công tác tư tưởng, mẹ đã ủng hộ My vì biết cô chỉ có thể sống vui vẻ, tự tin nếu có một ngoại hình như mình mong muốn.

Vậy là từ năm 22 tuổi, cô gái Đồng Nai này đã có màn "dao kéo" đầu tiên. Tính đến nay, Kiều My đã trải qua 4 lần phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó có 2 lần nâng mũi và 2 lần cắt mí mắt.

Cụ thể:

Lần 1: Nhấn mí lần đầu với chi phí 4 triệu đồng (cuối năm 2017)

"Mắt mình làm lần 1 là nhấn, mình thật sự khuyên các bạn nếu có ý định sửa phần mí mắt thì hãy chọn cắt luôn nhé, vì tuổi thọ của mí nhấn không cao (nói chung cũng sẽ tuỳ cơ địa mỗi người nữa) và cũng không thể khắc phục được những đôi mắt có nhiều khuyết điểm, hơn nữa tốn tiền, tốn thời gian. Kết quả là sau đó 1 năm mình đã phải đi cắt", Kiều My kể.



Kiều My sau khi nhấn mí được 2 tháng và tiêm filler cằm.

Lần 2: Nâng mũi lần đầu vào tháng 4/2018, chi phí 16 triệu đồng



My kể, lần đầu cô nàng sử dụng phương pháp bọc sụn vì bác sĩ cho biết mũi cô không có nhiều da và độ đàn hồi rất kém, phương pháp này chỉ giúp cô cải thiện được chiều cao của mũi một chút, không thể xử lý được phần đầu mũi bị ngắn.

Tuy nhiên, lần đó My vẫn quyết định làm vì thích kiểu tự nhiên, form mũi S-line.

Mũi của cô gái trẻ sau khi vừa tháo nẹp

Lần 3: Cắt mí mắt vào tháng 10/2019, chi phí 8 triệu đồng



Theo lời Kiều My kể, lần cắt mắt này đau nhất là lúc tiêm thuốc tê. Ngoài ra sau khi làm, thời gian để mắt hết sưng cũng rất lâu. Phải 4-6 tháng sau mắt của cô mới tự nhiên hơn một chút. Tuy nhiên, nhờ cắt mí mắt mà cô có đôi mắt to tròn, cân đối hơn do trước đây bị sụp một bên mí mắt.

Lần 4: Nâng mũi lần 2 vào tháng 4/2010, chi phí 34 triệu

"Sau khi phẫu thuật một thời gian, mình để ý là gương mặt mình không hài hoà, kiểu mũi mình vẫn chưa cao lắm và đầu mũi vẫn hơi tròn nên quyết định làm lần 2 là mũi cấu trúc. Form mũi hiện tại của mình là Queen-line. Đầu mũi được kéo dài hơn và đỡ tròn hơn lần đầu", My kể lại.

Ngoài ra, để có ngoại hình hoàn hảo như bây giờ, My cũng có can thiệp tiêm filler cằm.



Trong các lần phẫu thuật, My lo lắng nhất là khi làm mũi lần 2 bởi mũi cô không có đủ da nên sợ sẽ không thể đạt đến độ cao mình mong muốn, hơn nữa khi thực hiện phẫu thuật lần 2 thì cũng sẽ có nhiều rủi ro hơn lần 1.



Với My, "phẫu thuật thẩm mỹ cũng giống như đi đánh cược", nhưng may mắn là cơ địa của cô rất tốt, ít sưng bầm và nhanh hồi phục. Sau khi mặt hết ưng và trở lại tự nhiên, chính cô cũng thấy bất ngờ vì sự thay đổi của mình.

Cô gái trẻ cho biết mình đã nhận được rất nhiều lời khen là xinh hơn và can đảm quá. Nhờ có ngoại hình mới, My không còn tự ti, rụt rè nữa nên đã quyết định chia sẻ hành trình "lột xác" của bản thân lên mạng xã hội, không ngờ nó thu hút gần 6.000 lượt like, rất nhiều khen ngợi, động viên được gửi đến cô gái trẻ.

Nhan sắc hiện tại được nhiều người khen ngợi của cô gái trẻ.

"Thật sự ai cũng bảo mình can đảm, nhưng mà mình vẫn cảm thấy chọn thay đổi là quyết định đúng đắn nhất. Quan trọng là các bạn biết điều gì phù hợp với mình, cái gì cũng nên vừa đủ là đẹp".



Với kinh nghiệm của bản thân, Kiều My cho biết, một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ có thành công hay không còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trước khi thực hiện, các bạn phải hiểu biết về nó, phải biết rõ bản thân mình hợp với điều gì, bao nhiêu là đủ.

"Đừng biến mình là một bản sao của ai đó, chỉ cần sống tốt hơn mình của ngày hôm qua là đã thành công rồi".