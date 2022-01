Bị netizen mỉa mai vòng 1 như đàn ông, Lê Thúy tiết lộ luôn sở thích lạ của chồng

Trên trang cá nhân mới đây, siêu mẫu Lê Thúy có chia sẻ liên quan tới việc cô bị "body shaming" chê bai vòng 1 trông như đàn ông.

Cụ thể, Lê Thúy viết: "Hôm qua giờ nhiều người body shaming mình vì mình ngực lép gê, mình nói nè mình muốn to mình bỏ có 200 triệu ra là to à, nhưng chồng mình gu lạ không thích xài *** bự chỉ thích *** nhỏ nhỏ xinh xinh nên bớt vô facebook của mình vô duyên lại cuối năm dồi mình không muốn đôi co qua lại nha ahihi. Cuối năm rồi vui vẻ không quạu nha".

Lê Thúy phản ứng khi bị chê vòng 1 lép.

Hôm qua, Lê Thúy có chia sẻ loạt hình ảnh lên trên cá nhân. Trong đó có một khoảnh khắc tạo dáng nghiêng khiến Lê Thúy vô tình để lộ vòng 1 khá "khiêm tốn". Ngay sau đó, vô số cư dân mạng đã để lại bình luận được cho là vô cùng kém duyên chê bai vòng 1 của nữ siêu mẫu. Thậm chí, còn có netizen ví vòng 1 của Lê Thúy như đàn ông.

Bức ảnh khiến Lê Thúy bị chê vòng 1 như đàn ông.

