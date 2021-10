Bị mỉa mai là ở nhà “ăn bám vợ”, nhưng ít ai biết Hoắc Kiến Hoa lại có gia thế khủng thế này

Trang Sohu ngày 4/10 đăng tải bài viết liên quan tới gia thế khủng của Hoắc Kiến Hoa.

Kể từ khi kết hôn tới nay đã được 5 năm nhưng Hoắc Kiến Hoa hầu như không nhận thêm bất cứ dự án nào. Nam tài tử tập trung vào việc chăm sóc và ở cạnh con gái Cá Heo Nhỏ.

Trong khi đó, Lâm Tâm Như vẫn tích cực làm việc bên ngoài. Điều này khiến nhiều tin đồn xuất hiện cho rằng, Hoắc Kiến Hoa chỉ ở nhà "ăn bám vợ". Tuy nhiên, ít ai biết rằng, gia thế của Hoắc Kiến Hoa cũng không kém cạnh gì so với nhà vợ. Do vậy, không có lý do gì để nam tài tử phải "ăn bám vợ".

Theo truyền thông xứ Đài, Hoắc Kiến Hoa sinh ra trong một gia đình công chức có tiếng tại Đài Bắc. Ông nội Hoắc Kiến Hoa từng làm việc ở Bộ Tư Pháp và sau đó trở thành Chánh án Tòa án. Bố Hoắc Kiến Hoa từng làm việc ở Vụ Tư Pháp. Anh trai nam tài tử là cảnh sát cấp cao ở Đài Loan. Trong gia tộc học Hoắc, chỉ có mình Hoắc Kiến Hoa là không theo ngành tư pháp mà chuyển hướng sang hoạt động nghệ thuật.

