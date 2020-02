Bí mật giữ dáng của Tống Thiến (Victoria Song) để tuổi 34 vẫn đẹp đến rụng tim từ đời thường đến "Trạm kế tiếp là hạnh phúc"

Đừng chỉ mải miết chạy theo chị đẹp Son Ye Jin trong "Hạ cánh nơi anh" mà Tống Thiến hay Victoria Song - cựu thành viên nhóm F(x) cũng là một nhận vật xứng tầm chị đẹp của điện ảnh Hoa ngữ khi vào vai Hạ Phồn Tinh - cô nàng ngoài 30 được cho là quá lứa nhưng vẫn xinh đẹp, sang chảnh ngút ngàn khiến chị em phải chạy theo dài dài.

Trong phim là một chị đẹp tuổi 30+, ngoài đời Tống Thiến hay Victoria Song cũng là một cô nàng tuổi băm xinh đẹp trẻ trung sở hữu vóc dáng cùng nhan sắc không thua gì bất kỳ ngọc nữ Hoa ngữ hay idol Kpop nào khác. Ngay cả hồi còn hoạt động với vai trò là trưởng nhóm F(x) hay hiện tại là một diễn viên Hoa ngữ thì công chúng vẫn luôn ngưỡng mộ trước nhan sắc nổi bật, gương mặt trẻ trung sang chảnh và vóc dáng mảnh mai thon gọn của cô.

Từ giã sân khấu Kpop nhiều năm qua nhưng cựu thành viên F(x) hay hiện tại là diễn viên Tống Thiến vẫn vẹn nguyên nhan sắc nổi bật, hút mắt người nhìn ấy. Và bí quyết của Tống Thiến vô cùng đơn giản, ai cũng có thể áp dụng theo.



Luôn giữ cân nặng ở mức 45kg với chiều cao 1m68

* Ăn giảm muối, giảm đường để tránh cơ thể bị phù

Ăn thức ăn mặn khiến cơ thể luôn trong trạng thái giữ nước mà không thải ra ngoài, cơ thể dễ bị phù. Nếu muốn giảm cân, giữ dáng bước đầu tiên là tránh phù nề cơ thể, vậy nên Tống Thiến cố gắng ăn nhạt muối, nhạt đường. Đây là phương pháp giảm cân được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên thực hiện.

* Chia nhiều bữa nhỏ trong ngày và ăn nhiều protein tốt cho sức khỏe



Quy tắc giảm cân thứ 2 được Tống Thiến duy trì để giữ nguyên mức cân nặng của mình. Đó là cô thường xuyên chia nhỏ các bữa ăn và ăn nhiều bữa một ngày để ngăn chặn sự thèm ăn của mình. Cách này không chỉ giúp cơ thể luôn trong trạng thái no bụng, hơn nữa mỗi bữa đều có lượng rất nhỏ nên không làm dạ dày của bạn nở to ra.

Và trong chế độ ăn kiêng của mình, Tống Thiến tập trung ăn nhiều protein để tăng cơ giảm mỡ, giúp vóc dáng của cô mảnh mai nhẹ nhàng nhưng vẫn lộ nhóm cơ rắn rỏi săn chắc.

* Cách bước đi cũng quyết định sự thon gọn của vóc dáng

Ngoài thời gian dành riêng cho tập luyện như tập múa, vũ đạo, thập gym hay yoga, Tống Thiến còn rất quan tâm đến việc đi đứng, đặc biệt là cách cô nhón chân khi đi bộ.

Tư thế đi bộ không chính xác có thể khiến bắp chân trở nên dày hơn, lực tác dụng lên ngón chân là rất quan trọng. Các nàng cần lưu ý khi đi bộ, ngón chân cái của cả hai bàn chân cần phải được đá cao lên khỏi mặt đất. Nếu ngón chân cái không đủ lực khi đi, nó sẽ dẫn đến sự gia tăng lực lên của bắp chân, điều này sẽ khiến bắp chân to và dày hơn. Những cô nàng đùi to, chân có bắp đa phần là do đi bộ nhón chân sai cách mà ra.

Những ngày không có thời gian đến phòng tập, tự tập vài động tác căng, duỗi cơ tại nhà

Đầu tiên nằm trên mặt đất, hai tay đặt trên eo và hai chân thẳng với nhau, sau đó mở một chân ra phía ngoài và để gót chân chạm vào bên mông trong khoảng 10 giây. Giữ bước này trong 10-20 giây và sau đó thư giãn. Chân còn lại cũng vậy. Tống Thiến luôn trang thủ tập những động tác này ở nhà, mỗi lần 3 hiệp, động tác này có thể thư giãn cơ chân, hỗ trợ giảm size bắp đùi, bắp chân rất hiệu quả mà không hề tốn sức.

Nguồn: Beauty321