Bí mật đằng sau những món ăn "chuẩn vị nhà làm" của TH true FOOD





Hơn hai năm qua, bộ sản phẩm thực phẩm chế biến TH true FOOD "Bếp Việt - Người nội trợ tử tế" đã dần len lỏi vào từng góc bếp, trở thành một phần thân thuộc trong nếp sống của nhiều gia đình Việt như: xúc xích, sủi cảo, bánh gạo, chân giò xông khói, giò lụa… Hiểu rằng mâm cơm nhà chính là sợi dây kết nối tình thân, mới đây, thương hiệu tiếp tục ghi điểm với bộ sản phẩm "Bữa ăn tiện lợi - Chuẩn vị nhà làm". Với 5 món cực "đưa cơm" và hợp với khẩu vị người Việt, gồm Cá trắm kho riềng, Cá lóc kho tiêu, Thịt kho tàu, Thịt ba chỉ kho tiêu, Sườn xào chua ngọt, TH true FOOD một lần nữa khẳng định sự thấu hiểu và nâng niu từng trải nghiệm ẩm thực tại gia.

Sự xuất hiện của bộ sản phẩm này giúp việc chăm sóc gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn. Không còn mất nhiều thời gian chuẩn bị hay chế biến cầu kỳ, chỉ từ 5 phút hâm nóng, đã có ngay những món ăn thơm ngon, hấp dẫn để cả nhà quây quần thưởng thức. Điểm khác biệt nằm ở chỗ các món ăn được nấu chín hoàn toàn từ nguyên liệu tươi sạch, sau đó được "khóa" trọn hương vị và dưỡng chất bằng công nghệ cấp đông hiện đại (Quick Freezing) lên đến -40°C, nhờ vậy, món ăn giữ được độ tươi ngon và dinh dưỡng tự nhiên của sản phẩm, mà không hề sử dụng chất bảo quản.

Đằng sau sự tiện lợi ấy là quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ, từ khâu chọn nguyên liệu đến từng công đoạn chế biến. Sự chỉn chu này giúp người nội trợ yên tâm mang đến những bữa cơm đủ đầy, chất lượng cho gia đình, kể cả trong những ngày bận rộn.

Sự thấu hiểu nhu cầu của cuộc sống hiện đại kết hợp cùng quy trình sản xuất khắt khe đã giúp TH true FOOD mang lại giải pháp ẩm thực tối ưu cho mọi nhà. Bằng tâm huyết của một "người nội trợ tử tế", mỗi sản phẩm không chỉ dừng lại ở sự tiện lợi, mà còn là lời cam kết về chất lượng và an toàn thực phẩm. Đó chính là nền tảng vững chắc để người tiêu dùng tự tin lựa chọn những bữa ăn dinh dưỡng cho bản thân và gia đình.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Ứng Dụng Công Nghệ Cao TH

Địa chỉ: số 227, Phố Hai Bà Trưng, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên.