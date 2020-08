Bí mật đằng sau bức ảnh khoe bụng bầu triệu like của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Trên trang cá nhân mới đây, Đông Nhi đã đăng tải đoạn video hậu trường buổi chụp hình để cho ra tác phẩm khoe bụng bầu đạt triệu like gần đây.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Đông Nhi không quên chia sẻ: "Ông Cao Thắng lầy lội lấp vợ bầu dưới cát để chụp hình sống ảo. Mấy vụ này chồng Nhi nhiệt tình nghiêm túc lắm mọi người ạ".

Ông Cao Thắng "lấp" vợ dưới cát để chụp hình sống ảo.

Trong đoạn video hậu trường có thể thấy, Ông Cao Thắng cùng các anh em rất miệt mài đào cát để giúp Đông Nhi có bức hình sống ảo khoe bụng bầu to vượt mặt đạt triệu like. Chỉ mới được đăng tải những đoạn video đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với 23.000 lượt "like" cùng 156 lượt bình luận và 145 lượt chia sẻ.

Trước đó, Đông Nhi đã chia sẻ bức ảnh nằm dài trên cát, chỉ để lộ mỗi gương mặt và chiếc bụng tròn căng ở tháng thứ 7 thai kỳ lên trang cá nhân. Bức ảnh lập kỷ lục khi thu về 1 triệu lượt yêu thích trên Facebook cùng hơn 1.000 lượt bình luận.