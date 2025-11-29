Bí mật 15 tiêu chí "gắt" của sở y tế: Nha khoa nào đạt điểm số cao nhất?

Chấm dứt thời kỳ "may rủi" khi đi làm răng

Trong một thành phố với 2.000+ phòng khám nha khoa, việc lựa chọn nơi "chọn mặt gửi vàng" trở thành một thách thức lớn. "Top 1", "chuẩn quốc tế" là những cụm từ tràn lan, khiến người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ Gen Z, luôn lo sợ "tiền mất tật mang" với nguy cơ viêm nhiễm, ê buốt sau điều trị.

Trước thực trạng này, Sở Y tế triển khai đánh giá và xếp hạng phòng khám dựa trên Bộ 15 tiêu chí (Phiên bản 2.2), từ chuyên môn nhân sự, tiêu chuẩn vô trùng, minh bạch chi phí… nhằm minh bạch hóa thông tin và bảo vệ quyền lợi người dân.

Bộ 15 tiêu chí chất lượng cho Phòng khám Răng Hàm Mặt giúp người dân an tâm lựa chọn nha khoa uy tín.

Bảng xếp hạng 15 tiêu chí đánh giá này không phải là một cuộc khảo sát, mà là một quy trình kiểm tra "gắt" theo chuẩn mực Quốc tế và Luật Khám chữa bệnh 2023. Các điểm kiểm tra bao gồm:

- Chuyên môn nhân sự: Bằng cấp, chứng chỉ và đào tạo liên tục của đội ngũ bác sĩ.

- Tiêu chuẩn Vô trùng (quan trọng nhất): Đảm bảo dụng cụ sạch khuẩn, quy trình an toàn, tránh lây nhiễm chéo.

- Minh bạch Chi phí: Niêm yết rõ ràng, không "vẽ" thêm dịch vụ.

Nhằm đảm bảo kết quả phản ánh khách quan và đúng thực chất, Sở Y tế TP.HCM đã triển khai quy trình kiểm tra nghiêm ngặt do 5 Tổ công tác độc lập thực hiện, khảo sát nhiều khung giờ, cả ngày nghỉ cuối tuần.

Có thể xem đánh giá xếp hạng tại đây: Cổng thông tin Sở Y tế TP.HCM → Mục Nghiệp vụ Y → Chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt.

Nha Khoa Kim: Kỷ lục 10 kỳ liên tiếp dẫn đầu bảng vàng

Ngay khi kết quả chấm điểm (cập nhật đến 10/11/2025) được công bố, một cái tên đã thiết lập nên kỷ lục chưa từng có: Hệ thống Nha Khoa Kim đã xuất sắc giữ trọn 12 vị trí Top đầu liên tiếp.

Thành tích này là bảo chứng cho chất lượng đồng đều toàn hệ thống, đảm bảo mọi khách hàng đều trải nghiệm dịch vụ chuẩn mực, nhờ cam kết an toàn và đầu tư nghiêm túc vào con người và quy trình.

Đại diện Nha Khoa Kim chia sẻ: "Chúng tôi coi 15 tiêu chí của Sở Y tế không chỉ là kiểm tra, mà là kim chỉ nam để không ngừng nâng cao chất lượng. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến vẻ đẹp nụ cười, nhưng trên hết, khách hàng phải được đảm bảo an toàn."

"Giải mã" công thức thành công của Nha Khoa Kim

Chiếm trọn toàn bộ 12 vị trí cao nhất, Nha Khoa Kim đã chính thức đặt chuẩn mực mới cho chất lượng nha khoa tại TP.HCM. Thành tựu này là kết quả của một triết lý hành động kiên định: đầu tư toàn diện và tuân thủ nghiêm ngặt phương châm cốt lõi "Đẹp – An toàn – Chi phí hợp lý" xuyên suốt hệ thống:

Kiểm soát nhiễm khuẩn tối ưu (vô trùng):

- Áp dụng quy trình vô trùng khép kín 8 bước, tuân thủ nguyên tắc 1 chiều.

- Trang bị máy hấp vô trùng Class B (chuẩn mực cao nhất), đảm bảo dụng cụ luôn trong tình trạng vô khuẩn cho mỗi bệnh nhân.

Phòng tiệt khuẩn đúng quy trình 8 bước - 1 chiều; 4 test kiểm định tại Nha Khoa Kim.

Ứng dụng công nghệ chẩn đoán chính xác:

- Chuyên môn sâu và công nghệ: Nha khoa Kim đồng bộ cả ba lĩnh vực cốt lõi: Niềng răng, Bọc răng sứ thẩm mỹ và Cấy ghép Implant. Đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, cam kết đưa ra phác đồ điều trị cá nhân hóa tối ưu và bền vững. Đặc biệt, tại các phòng khám, đầu tư đồng loạt máy CT Cone Beam, hệ thống scan trong miệng, phần mềm lập kế hoạch số, Robot hỗ trợ cấy ghép 3D và kính hiển vi điều trị chuyên sâu CJ-Optik để phóng đại mọi chi tiết nhỏ trong ống tủy, mô nướu, trụ Implant.

- Tự chủ sản xuất răng sứ tại Labo độc quyền diện tích 2.000m2, cho phép rút ngắn thời gian hoàn thành dịch vụ (có thể hoàn thành trong 8 giờ), tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng.

Kính hiển Vi CJ-OPTIK: Công nghệ kiến tạo nụ cười không tì vết tại Nha Khoa Kim.

Nền tảng quốc tế, chất lượng đảm bảo

Bên cạnh sự công nhận trong nước, Nha Khoa Kim còn xây dựng uy tín trên nền tảng quốc tế:

- Được công nhận là Đối tác chuyên môn toàn cầu của Đại học Harvard (Mỹ).

- Nhận đầu tư chiến lược từ Chính phủ Singapore thông qua quỹ Temasek.

- Đạt giải thưởng "Thành tựu Y khoa Việt Nam 2024 – Y tế thông minh".

HĐQT Nha Khoa Kim: Sự kết hợp giữa chuyên môn và nguồn lực quốc tế giúp hệ thống vững vàng ở vị trí dẫn đầu.

Tương lai minh bạch cho người dân

Động thái của Sở Y tế TP.HCM đã tạo ra một bước ngoặt, thúc đẩy toàn bộ thị trường nha khoa phải nâng cao tiêu chuẩn. Nhờ có bảng xếp hạng chính thống, người dân TP.HCM giờ đây đã có đủ cơ sở để tự tin đưa ra quyết định lựa chọn nha khoa dựa trên chất lượng thực tế, thay vì chỉ dựa vào quảng cáo.