Bị lừa hơn 700 triệu đồng khi đăng ký cho con làm mẫu nhí

Thông tin từ công an, giữa tháng 7/2023, chị X (ngụ thành phố Dĩ An) lướt trang mạng zalo thấy bài đăng tuyển mẫu nhí. Thấy nhiệm vụ đơn giản lại được hoa hồng cao, đồng thời con mình sẽ có cơ hội làm mẫu nhí cho các hãng thời trang lớn nên X. đã chủ động liên lạc với chủ trang này. Sau đó, chị được nhiều người tự xưng là chuyên gia, giám đốc, trợ lý tư vấn, hướng dẫn cách đăng ký.

Ảnh minh họa

Sau một thời gian thấy cách làm nhiệm vụ đơn giản nhưng được nhận hoa hồng cao nên X. tin tưởng tham gia.

Để hoàn tất thủ tục đăng ký, chị X. phải hoàn thành một số nhiệm vụ, trong đó có việc đặt mua vài đơn hàng với giá trị nhỏ. Khi đặt hàng hoàn tất, chị X. được nhận lại tiền hoa hồng từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Sau đó, số tiền yêu cầu mua hàng tăng lên nhưng chị không nhận lại được tiền hoa hồng như trước.

Do muốn lấy lại tiền nên X. tiếp tục chuyển khoản cho các đối tượng số tiền lên đến vài chục, vài trăm triệu đồng. Sau một thời gian không thấy tiền hoa hồng chuyển về và không liên lạc được với những người tư vấn, chị mới biết rằng mình bị lừa.

Chị X. đã đến Công an thành phố Dĩ An trình báo. Theo đó, tổng cộng X. đã chuyển cho các đối tượng 13 lần với số tiền hơn 700 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ. Công an cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo của các đối tượng, tránh bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.