Bị loại sớm ở The New Mentor, "tình địch của Hương Giang" lên tiếng

Tập 1 của chương trình truyền hình The New Mentor vừa lên sóng với sự góp mặt của Hà Hồ - Thanh Hằng - Lan Khuê - Hương Giang trong vai trò super mentor. Ngoài Mai Ngô, Cao Ngân, Chúng Huyền Thanh thì Karen Nguyễn cũng là cái tên thu hút nhiều sự chú ý. Trước đó, Karen Nguyễn đóng loạt MV về "người thứ ba" của Hương Giang, nhắc đến nữ diễn viên này là nhớ ngay đến biệt danh "tiểu tam".

Karen Nguyễn đã bị loại khỏi chương trình từ sớm

Hương Giang từng đóng chung MV với Karen Nguyễn rất nhiều lần

Dẫu nhận nhiều sự kỳ vọng nhưng Karen Nguyễn lại bị loại từ sớm. Nói về chuyện phải chia tay chương trình ngay ở tập 1, Karen Nguyễn chia sẻ: "Vạn sự tùy duyên mạc cưỡng cầu - tôi nghĩ đây không phải duyên của mình thôi. Đến cuối cùng, The New Mentor 2023 cũng là một sân chơi chứ không phải là cuộc đời. Nếu mọi người nhận định đây là thất bại của Karen Nguyễn thì tôi suy nghĩ khá đơn giản: Thất bại không nằm ở đây".

"Sẽ có khán giả nghĩ tôi liều lĩnh khi đến với The New Mentor 2023. Tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi nghĩ mỗi cuộc thi sẽ có một tiêu chí khác nhau. Và mọi người có thể thấy không phải ai chuyên nghiệp cũng có thể vào sâu, chỉ đơn giản là mình có phù hợp với tiêu chí của nhà sản xuất hay không. Tôi nghĩ chắc tôi chưa phù hợp với cuộc thi ở thời điểm hiện tại", Karen Nguyễn trải lòng.

Chia sẻ về lí do đến với cuộc thi lần này, Karen Nguyễn muốn khẳng định: "30 chưa phải là hết và The New Mentor 2023 là trang giấy trắng đầu tiên ở tuổi 30 ghi lại những nỗ lực của bản thân. Ngoài ra, tôi mong muốn có thể truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực cho mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ về hành trình thay đổi bản thân và nỗ lực hoàn thiện. Dù bạn bao nhiêu tuổi, dù đã lấy chồng hay chưa, sinh con hay chưa thì cũng không bao giờ là muộn để thực hiện những ước mơ, hoài bão của bản thân".

Karen Nguyễn hiện đã có chồng con

Karen Nguyễn cho biết cô đã chuẩn bị tinh thần, thể chất và chu đáo việc gia đình để có thời gian tham gia sân chơi lần này. Cụ thể, người đẹp đã chi 50 triệu thuê huấn luyện viên cá nhân với mong muốn cơ thể gọn gàng và vào nét nhanh nhất có thể. Do thời gian từ khi đăng kí đến lúc casting vỏn vẹn chỉ 1 tháng nên Karen Nguyễn cũng cố gắng tập luyện nhiều hơn, kèm theo đó là luyện catwalk. Dẫu vậy, may mắn đã không đến với cô.

Trước ý kiến phải chăng The New Mentor 2023 là cơ hội để Karen Nguyễn hâm nóng tên tuổi sau thời gian chăm lo gia đình thì người đẹp sinh năm 1993 hoàn toàn phủ nhận. "Tôi chỉ nghĩ đây là sân chơi mà ai yêu thích thời trang đều có thể tham gia và mình cũng vậy", Karen Nguyễn giải thích.