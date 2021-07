Bị lên án dễ dãi khi "chia tay rồi còn cho người yêu cũ lên giường miễn phí", lời đáp trả của gái độc thân lại khiến đàn bà ấm êm phải nghĩ

Cô gái chia tay nhưng vẫn ngủ với người yêu cũ

Linh chia tay Hoàng vì bất đồng về quan điểm và lối sống, Linh cho rằng Hoàng không phải là người đàn ông lý tưởng để làm chồng, làm cha của các con cô sau 1 thời gian thử chung sống cùng nhau.

Tuy nhiên Linh chưa bao giờ phủ nhận những lần làm tình với Hoàng đều khiến cô thấy thăng hoa thực sự. Hoàng hiểu và biết cách làm cho Linh thấy... thiên đường. Nhưng Linh lại là người khá rõ ràng, điều đó vẫn chưa đủ để cô cảm thấy gắn bó.

Họ chia tay nhau không phải vì kẻ thứ 3, không hờn ghét, oán hận nhau và vẫn có thể nói chuyện như bạn bè. Và tình dục như 1 nhu cầu của cơm ăn nước uống họ vẫn quay lại làm tình cùng nhau khi chưa có đối tác mới.

Cô bạn thân của Linh đến nhà nhìn thấy vỉ thuốc tránh thai trong phòng tắm và chất vấn, Linh thú nhận cô và Hoàng vẫn còn quan hệ về xác thịt dù không còn trong 1 mối quan hệ yêu đương. Cô khẳng định: "Chỉ đơn giản là ngủ với nhau, ngoài ra không còn gì nữa, không vương vấn, không hờn trách".

Linh bị bạn mắng cho 1 trận và gọi đó là sự ngu ngốc: "Thế cậu chia tay để làm gì, nếu đã thế cứ giữ lại mà dùng sao phải chia tay? Sao lại để cho người yêu cũ ngủ miễn phí như thế. Cậu cứ sống buông thả dễ dãi như thế này đến bao giờ, sao không yên ổn mà lập gia đình đi?

Mình là bạn thân mình mới nói. Chứ bao người ngoài kia xì xào về cậu họ bảo cậu là người sống hoang dã và họ không bao giờ nói thẳng vào mặt cậu như cách tớ nói đâu. Cậu thực sự nên xem lại cách sống của mình, đừng để người ngoài người ta đàm tiếu nữa".

Nghe bạn nói 1 hồi nhưng mặt Linh vẫn lạnh tanh không có chút gì cảm thấy áy náy hay ân hận hết.

Lời đáp trả khi bạn khuyên răn "bớt buông thả đi" và "đừng để đàn ông ngủ miễn phí"

Linh chỉ nhìn bạn cười rồi nói: "Cảm ơn cậu, nhưng xem cậu xem, vì sợ mang tiếng bỏ chồng mà cậu không dám bứt khỏi 1 cuộc hôn nhân nghiệt ngã. Cậu cũng chưa bao giờ nói lại với ông chồng rằng cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc, sung sướng khi trên giường, hoặc anh ta cần cùng chăm con với cậu. Cậu sống nhạt nhòa cùng cuộc hôn nhân của mình như thế cậu cảm thấy có chán không?

Tớ thì khác, dù người ngoài có đánh giá gì mình cũng không quan trọng. Kể cả chuyện ngủ với người yêu cũ, tớ ngủ với anh ấy vì mình muốn, vì cơ thể cũng cần sex, chứ không phải vì sự nể nang nào cả.

Anh ấy cũng là người làm tình rất tuyệt nên hiện tại đó là lựa chọn tốt nhất. Tớ có thể 'lên đỉnh' mấy lần khi làm tình với anh ấy, còn cậu có lần nào không? Thậm chí tớ chưa bao giờ thấy nhàm chán khi trên giường. Còn sau này khi tớ và anh ấy chọn được người khác, chuyện đó cậu không can, tớ cũng dừng lại.

Còn cậu bảo để anh ta ngủ miễn phí ư? Vậy ngủ với đàn ông có phí mới là danh giá ư? 'Gái bán hoa' chẳng phải đang ngủ với đàn ông để được trả phí đó sao?



Hiện tại, anh ấy luôn muốn quay lại với tớ và thậm chí muốn kết hôn. Nhưng tớ không đồng ý, tớ biết mình muốn gì. Anh ấy làm bạn tình rất ổn. Nhưng làm chồng, làm cha của con tớ thì đó không phải là sự lựa chọn tốt.

Tớ cũng "tranh cãi" với cậu điều này vì cậu là bạn thân nên tớ mới nói. Tớ biết mình đang làm gì. Đây là 1 lựa chọn của tớ trong lúc này và tớ thấy hợp lý, vì tớ muốn điều đó chứ không vì bất kỳ sự tính toán nào hết.

Và hiện tại tớ thấy chuyện đó cũng không tệ. Nhưng tớ là như thế này, nếu tớ thích tư thế anh ấy yêu tớ từ đằng sau tớ sẽ nói ra điều đó, chứ không phải là những cuộc tình cho qua như cách của cậu.

Vì thế, tớ cũng mong cậu biết nghĩ cho mình nữa, để ý đến người khác ít thôi. Tớ vẫn thành thực cảm ơn cậu vì những điều cậu nói, tớ biết cậu lo lắng cho tớ, nhưng tớ đang rất ổn mà".

Cô bạn thân có cảm giác đứng sững người vì những điều Linh nói. Đang là người khuyên bạn mà bị bạn khuyên ngược lại. Cô tự nghĩ những điều Linh nói cũng đúng. Hóa ra Linh rất biết sống cho cảm giác của mình đấy chứ?

Còn cô vẫn đang vật vã trong cuộc hôn nhân như "hạt cơm nguội" của mình với 1 gã chồng vô tâm và những lần làm tình không cần đoán trước cũng biết kịch bản như thế nào, sẽ kết thúc ở phút thứ bao nhiêu.

Bạn chọn là 1 cô gái sống bằng ánh nhìn của người khác hay phụ nữ biết rõ mình muốn gì?

Nếu nhìn vào thì đúng là cuộc sống của bạn Linh là lý tưởng, 1 gia đình người ngoài nhìn vào là ấm êm, đầy đủ. Còn Linh mang tiếng gái ế muộn chồng và lại còn bị cho là phụ nữ dễ dãi nữa, thậm chí người ta con nói rằng "Sống buông thả như thế chó nó lấy".

Nhưng xem ra gái ế chưa chồng, lại còn dễ dãi ngủ với bạn trai cũ lại đang cảm thấy ổn với điều đó. Cô không vội lấy chồng để cho đúng định mức thời gian. Linh nhất quyết chia tay khi bạn trai không đáp ứng đủ tiêu chí để làm bạn trai hay chồng. Nhưng cô lại chọn anh ta làm bạn tình vì anh ta sex giỏi, kỹ năng tốt và có sự hòa hợp...

Linh là kiểu phụ nữ có vẻ biết rõ mình muốn gì, cái gì cần nói không sẽ nói không, cái gì muốn "say yes" là sẽ "yes", mặc kệ người khác có thì thào bàn tán. Tự dưng cô bạn cảm thấy thèm muốn cuộc sống của Linh.

Chuyện của Linh và bạn là 1 ví dụ cho thấy cuộc sống này sự thực chẳng có khuôn chuẩn mực nào hết. Dù không cổ xúy cho 1 mối quan hệ đã chia tay nhưng vẫn còn vướng vít với nhau vì 2 chữ tình dục, nhưng dù sao đó cũng là chuyện riêng của họ.

Người đang được coi là hạnh phúc chưa chắc đã hạnh phúc. Người bị lên án và đáng thương trong mắt người khác nhưng họ lại đang rất ổn với niềm vui mỗi ngày rất thật.

Họ không cần gọi tên đó là hạnh phúc. Họ gọi đó là sống đúng chính mình. Nguyên tắc của kiểu người này luôn đặt cảm giác của mình lên trên hết và sống vì mình trước nhất. Mình không hạnh phúc thì chẳng thể mang lại hạnh phúc cho ai nên họ biết rõ cách để thỏa mãn chính mình.

Họ sống bản năng đến mức người khác phải xì xào bàn tán, nhưng có khi người ta đang ghen tị với những người phụ nữ này cũng nên.

Còn bạn chọn làm 1 cô gái sống bản năng và đặt chính mình lên trước nhất hay 1 người phụ nữ chuẩn mực vì người khác cho rằng sống như thế mới là đúng? Câu trả lời thuộc về bạn!