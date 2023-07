"Bí kíp" để có những bữa ăn an toàn, bổ dưỡng của người nội trợ thời 4.0

Bận rộn nhưng nhất định không lơ là bữa ăn gia đình

Nhờ sự phát triển của công nghệ và mô hình bán lẻ hiện đại, những người phụ nữ ngày nay không quá khó khăn để có thể chu toàn sự nghiệp mà vẫn trọn vẹn vai trò là người nội trợ chăm lo bữa ăn cho gia đình. Một bữa cơm ngon, an toàn, đầy đủ chất dinh dưỡng không chỉ nâng cao sức khỏe cho mỗi thành viên trong gia đình mà còn giúp vợ chồng, con cái "xích lại gần nhau" hơn sau một ngày học tập, làm việc bận rộn.

Các siêu thị uy tín được nhiều chị em lựa chọn để mua thực phẩm

Chị Lan Anh, 35 tuổi, trưởng phòng nhân sự một doanh nghiệp tại Hà Nội chia sẻ, công việc chị khá bận rộn, nhưng với chị bữa cơm gia đình vô cùng quan trọng. Vì thế, chị khá cẩn thận khi lựa chọn nguồn thực phẩm, cũng như cách bảo quản thực phẩm để đảm bảo an toàn và dinh dưỡng cho bữa ăn của gia đình chị. "Đối với mặt hàng thực phẩm tươi sống, như thịt, cá, rau củ… thì mình thường mua ở các siêu thị, cửa hàng uy tín, có thể truy xuất nguồn gốc, chứ không dám mua vãng lai", chị Lan Anh nói.

Sản phẩm thịt tại MM được dán tem truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng

Còn chị Thái Linh, đang điều hành 2 tiệm spa tại Q2, TP. Hồ Chí Minh cho biết, vì chị làm việc trong ngành chăm sóc sức khỏe nên chị lại càng thận trọng hơn trong các bữa ăn gia đình. Chị chia sẻ, việc nấu ăn chủ yếu do bác giúp việc nấu, còn chị là người mua thực phẩm và lên thực đơn cho mỗi bữa ăn. "Các siêu thị lớn, uy tín hiện nay đều phát triển kênh mua sắm trực tuyến, như MM Mega Market… nên không cần phải mất thời gian đi chợ, dù ngồi ở đâu với một chiếc điện thoại thì mình vẫn dễ dàng mua được thực phẩm an toàn, vận chuyển miễn phí đến tận nhà", chị Linh cho hay.

Hãy chọn mua thực phẩm tại các nhà bán lẻ uy tín

Chị Thái Linh còn tiết lộ thêm, nhiều chị em nội trợ vẫn nghĩ đi chợ tại các siêu thị lớn thì yên tâm về an toàn thực phẩm nhưng giá đắt, nên còn e ngại. Thực tế không hẳn như vậy, với chị, sau 2 năm mua sắm thực phẩm tươi sống, gồm các loại thịt, hải sản, rau xanh, củ quả… thường xuyên tại siêu thị MM Mega Market (MM) phục vụ cho bữa ăn hàng ngày của gia đình, chị thấy có rất nhiều cái "được".

Quét mã truy xuất nguồn gốc trên các sản phẩm tươi sống bày bán tại MM

Theo chị Linh, cái "được" lớn nhất là chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, bởi đây là nhà bán sỉ, bán lẻ lớn có uy tín lâu năm về ngành hàng tươi sống. "Mình đã tìm hiểu và được biết, siêu thị MM trước đây là Metro Cash & Carry đã phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm sạch, khép kín "từ trang trại đến bàn ăn" từ năm 2005. Hiện nay, siêu thị đang có 5 trạm trung chuyển thực phẩm tươi sống quy mô lớn. Đặc biệt, kể từ khi MM ra mắt thương hiệu We are Fresh với các sản phẩm tươi sống chất lượng cao thì mình hoàn toàn yên tâm khi mua sắm tại đây."

Cũng là một khách hàng thường xuyên của siêu thị MM Mega Market, chị Ngọc (42 tuổi, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ, ngoài yên tâm về chất lượng và tiêu chí an toàn thực phẩm, thì giá cả các mặt hàng thực phẩm ở đây rất cạnh tranh. "Điều này cũng dễ hiểu vì MM vốn là nhà bán sỉ, bán lẻ, là đối tác cung cấp thực phẩm cho gần 1 triệu khách hàng chuyên nghiệp, như nhà hàng, khách sạn, căng tin… nên người tiêu dùng cũng được hưởng lợi từ chính sách giá sỉ. Chưa kể, siêu thị thường xuyên tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá… nên giúp mình tiết kiệm đáng kể khi mua sắm tại đây", chị Ngọc lí giải.

Thông tin về sản phẩm được hiển thị chi tiết và rõ ràng

Bên cạnh đó, chị Ngọc còn chia sẻ thêm, kênh bán hàng online của MM cùng chính sách giao hàng nhanh, miễn phí cũng giúp những người phụ nữ bận rộn ở các thành phố lớn như chị dễ dàng hơn trong việc chu toàn bữa ăn ngon, an toàn cho chồng con.

Nếu gia đình là nơi bình yên để mỗi người trở về sau một ngày dài học tập, làm việc, thì bữa cơm ngon, bổ dưỡng và an toàn chính là khoảnh khắc đầm ấm, hạnh phúc kết nối các thành viên trong gia đình với nhau. Dù cuộc sống hiện đại, quan điểm về bữa ăn có thoáng hơn, nhưng hầu hết người phụ nữ Việt vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho bữa ăn gia đình, không chỉ đảm bảo yếu tố ngon, an toàn, dinh dưỡng hợp lý, mà còn cả đẹp mắt nữa.