Bi kịch kinh hoàng: Tài tử hàng đầu showbiz sống chung với xác chết của vợ trong 1 tuần rồi qua đời

Cái chết bất thường của tài tử Gene Hackman và vợ Betsy Arakawa (nghệ sĩ piano cổ điển) gây xôn xao dư luận từ cuối tháng 2. Ngày 8/3, tờ Page Six đưa tin cảnh sát đã công bố nguyên nhân vợ chồng Gene Hackman qua đời. Theo ông Heather Jarrell, giám định y khoa trưởng của Văn phòng Thanh tra Y khoa New Mexico (Mỹ), tài tử hàng đầu Hollywood 1 thời qua đời vì bệnh tim mạch, cao huyết áp, Alzheimer. Trong khi đó, bà Betsy Arakawa qua đời do nhiễm hantavirus. Đây là loại virus có khả năng gây tử vong lây truyền từ chuột.

Vợ chồng nam diễn viên Gene Hackman và Betsy Arakawa được xác định tử vong đều do nguyên nhân tự nhiên, có thể bao gồm bệnh tim, đột quỵ, ung thư, suy hô hấp, nhiễm trùng và các biến chứng liên quan đến tuổi tác khác. Nữ nghệ sĩ piano Betsy Arakawa qua đời trước chồng 1 tuần, vào ngày 11/2. Sau đó, nam diễn viên huyền thoại Gene Hackman cũng tử vong vào ngày 18/2. Theo phía cảnh sát, trước khi mất, Gene Hackman nhiều khả năng đã sống chung với xác chết của vợ mình trong 1 tuần mà không hề hay biết. Lý do là ông mắc bệnh Alzheimer giai đoạn cuối.

Tài tử Gene Hackman được xác định qua đời vì bệnh tim mạch, cao huyết áp, Alzheimer. Trong khi đó, vợ ông bà Betsy Arakawa qua đời do hantavirus



Theo cảnh sát trưởng Santa Fe Adan Mendoza, camera giám sát đã quay được bà Betsy Arakawa ra ngoài vào ngày 11/2. Vào ngày này bà cũng trao đổi với 1 chuyên gia massage qua email. Sau ngày này, nữ nghệ sĩ không còn xuất hiện hay liên lạc với mọi người. Với trường hợp của Gene Hackman, cơ quan điều tra cho biết họ ghi nhận máy tạo nhịp tim phát hiện dấu hiệu bất thường của tài tử vào ngày 18/2. Đây cũng là lần ghi nhận cuối cùng, và là bằng chứng cho thấy ngôi sao của nước Mỹ đã qua đời vào ngày hôm đó.

Vợ chồng nghệ sĩ Gene Hackman - Betsy Arakawa qua đời cách nhau 1 tuần

Sau khi kết quả điều tra và nguyên nhân cái chết của Gene Hackman - Betsy Arakawa được công bố, công chúng bày tỏ sự xót xa và thương tiếc cho sự ra đi của cặp vợ chồng nghệ sĩ huyền thoại Hollywood.

Thi thể của Gene Hackman - Betsy Arakawa được phát hiện tại nhà riêng ở Santa Fe, New Mexico, Mỹ vào ngày 27/2. Tài tử huyền thoại Hollywood hưởng thọ 95 tuổi, vợ hưởng thọ 64 tuổi. Chi tiết gây khiếp sợ trong vụ việc là tình trạng thi thể của Betsy Arakawa được báo cáo tay và khuôn mặt sưng tấy phân hủy, nhưng chân lại khô quắt như xác ướp 1 cách kỳ lạ. Ngoài ra, 1 chú chó được tìm thấy đã chết trong tủ quần áo, còn 2 chú chó còn lại vẫn còn sống. Vụ việc từng gây hoang mang khi công chúng không rõ chuyện gì đã xảy ra với vợ chồng Gene Hackman - Betsy Arakawa trước lúc rời xa cõi đời.

