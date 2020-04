Bi kịch dân nhập cư ở New York giữa mùa COVID-19 và lời cầu bình yên cho nước Mỹ

Cơn sóng thần ập tới khu lao động nhập cư

Khi New York bị thiệt hại nặng nề bởi dịch bệnh, khu vực tập trung đông người nhập cư như Queens trở thành tâm điểm, bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Người nhập cư sống tập trung trong 1 khu vực rộng 18 km 2 ở Queens, khiến dịch bệnh lây lan nhanh. Có ít nhất 7.000 ca mắc COVID-19 trong những tuần đầu tiên của đợt bùng phát.

Hàng dài người xếp hàng để mua khẩu trang ở Jackson Heights, Queens. (Ảnh: NYT)

Anil Subba, tài xế Uber người Nepal sống tại Jackson Heights, Queens vừa chết vài giờ sau khi các bác sỹ tháo máy thở vì tin rằng tình trạng sức khỏe của anh đã được cải thiện.

Cách đó không xa, Raziah Begum, bảo mẫu 53 tuổi tới từ Bangladesh lo lắng khả năng bị nhiễm bệnh. 2 trong số những người bạn cùng phòng của cô bắt đầu xuất hiện các triệu chứng mắc COVID-19.

"Chúng tôi đói nhưng tôi còn sợ nhiễm bệnh hơn", Begum nói và cho biết bị tiểu đường và cao huyết áp.

Trong khu phố gần đó, Edison Forero, 44 tuổi, nhân viên nhà hàng đến từ Colombia vừa rời khỏi nhà trong tình trạng sốt cao, sau khi người bạn cùng phòng yêu cầu anh phải chuyển đi nơi khác ở.

Khi số người chết vẫn đang tăng ở New York, sự bất bình đẳng trong thành phố bắt đầu bị phơi bày. Virus tấn công vào lao động nhập cư nhanh hơn rất nhiều so với những người khác.

Tâm dịch của New York

Tính tới 8/4, các cộng đồng chiếm khoảng 600.000 người này ghi nhận hàng nghìn ca mắc COVID-19.

Khu vực Corona, Elmhurst, East Elmhurst và Jackson Heights, nơi đông các lao động nhập cư sinh sống trở thành tâm dịch ở bang New York.

Hàng nghìn ca nhiễm nCoV tại khu vực đông người nhập cư ở bang New York. (Ảnh: Getty Images)

Bệnh viện Elmhurst là một trong những cơ sở y tế bị virus tấn công sớm nhất và nặng nề nhất. Hàng chục bệnh nhân dồn ứ ở hành lang chờ được nhập viện. Nhiều trong số họ hoảng loạn, bất lực vì không thể giao tiếp bằng tiếng Anh.

"Đây là trung tâm của dịch bệnh", Daniel Dromm, Ủy viên hội đồng của khu vực Elmhurst và Jackson Heights cho hay. "Nó làm rung chuyển cả khu phố".

Các quan chức y tế không công bố số liệu về chủng tộc hay sắc tộc của những người bị bệnh. Tuy nhiên, các nhân viên y tế và các lãnh đạo cộng đồng cho biết, đại dịch đã tấn công mạnh mẽ với những lao động gốc Tây Ban Nha, nhân viên nhà hàng và người làm công việc dọn dẹp ở New York.

Ngoài ra, người dân tới từ Mỹ Latinh chiếm 34% số người chết ở New York vì virus corona chủng mới.

Trong khi đó, các khu phố là nơi sinh sống của cộng đồng người Ấn Độ, Bangladesh, Trung Quốc, Philippines và Nepal cũng bị tàn phá nghiêm trọng vì dịch bệnh.

Bi kịch tiếp diễn

Liên minh công nhân taxi thành phố New York cho biết, 28 thành viên của họ đã thiệt mạng. Phần lớn trong số đó là những người nhập cư sống ở Queens.

Make the Road New York, tổ chức hoạt động vì lợi ích của lao động nhập cư người Latinh ở New York cho biết, 8 thành viên của họ ở Queens đã qua đời.

"Một bi kịch đang diễn ra", Javier H. Valdés, Giám đốc tổ chức trên cho hay.



Sạp hàng rong bán khẩu trang, găng tay và dụng cụ vệ sinh trên Đại lộ Roosevelt ở Jackson Heights, Queens. (Ảnh: NYT)

Khủng hoảng diễn ra ở nhiều nơi. Đại lộ Roosevelt, huyết mạch quan trọng của New York thường nhộn nhịp với các cửa hàng ăn uống, các sạp báo với hàng tá ngôn ngữ, giờ vắng tiếng người.

Sự im lặng kỳ lạ bị phá vỡ liên tục bởi tiếng còi báo động và tiếng tàu chạy rầm rập ở đường ray trên cao.

Vài người bán hàng rong đã quay trở lại, nhưng mặt hàng rao bán phổ biến của họ giờ là khẩu trang và các bộ đồ bảo hộ.

Khi các nhà thờ và đền thờ đóng cửa, gia đình của những người chết chỉ có thể khóc thương họ ở nhà.

Các bác sỹ và các lãnh đạo cộng đồng ở Queens tin rằng nghèo đói, dân cư đông đúc và sự bất lực của chính phủ khiến người dân tại đây dễ mắc COVID-19.

Paia Zamora, Giám đốc tạm thời của Tổ chức Cộng đồng Di dân mới cho rằng, giới chức thành phố đã không đưa ra cảnh báo đầy đủ về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh.

Zamora cho biết, vào đầu tháng 3, các quan chức y tế thành phố gửi tới những tờ quảng cáo hướng dẫn rửa tay, nhưng mọi thứ không rõ ràng.

Dân nhập cư bất lực trước dịch bệnh

Ángel, 39 tuổi, một lao động nhập cư tới từ Ecuador tiếp tục công việc tại một công trường xây dựng ở Manhattan, cho đến khi ngã bệnh.

Ángel nói rằng, bệnh viện Elmhurst từ chối anh với lý do các triệu chứng của anh không được coi là đe dọa tới tính mạng. Rời viện, Ángel trở về căn hộ mà anh sống chung cùng 3 công nhân khác ở Corona.

"Không ai giúp tôi", Ángel nói trong bất lực.



Một số công nhân làm việc trong các lĩnh vực thiết yếu vẫn duy trì công việc. (Ảnh: NYT)

Còn đối với Ronny Barzola, một người Mỹ gốc Ecuador làm việc cho chuỗi cửa hàng giao đồ ăn Caviar, anh cảm thấy may mắn vì không bị mất việc vào mùa dịch. Barzola không bị bệnh nhưng rất lo lắng cho mẹ và em gái, khi họ không thể đi xét nghiệm.

"Chuyện cách ly là không thể khi mọi người ở chung một căn hộ", Barzola nói.

Trong khi đó, Subba, tài xế lâu năm tại khu vực Queens tạm ngừng công việc vào tháng trước, sau khi đón một hành khách bị nhiễm bệnh. Hiện vợ và 2 người con của Subba được xác nhận mắc COVID-19.

Ngoài ra, hàng trăm người nhập cư Nepal khác như Subba cũng bị nhiễm bệnh. Một tài xế Uber đồng nghiệp của Subba chết cách đây vài ngày.

"Một số người đang ở khu chăm sóc đặc biệt, một số người thở máy, một số người xếp hàng", ông Subba nói.

Thiếu bác sỹ

Diana Ramírez Barón, bác sĩ tại một phòng khám ở Jackson Heights cho biết, phụ nữ thường không có giấy tờ bảo hiểm, nhiều người dân thiếu bảo hiểm y tế và phụ thuộc vào các bệnh viện công.

"Chính quyền khuyên họ ở nhà và gọi bác sỹ tới. Nhưng họ tìm đâu ra bác sỹ", Barón cho hay.

Một cửa hàng tạp hóa ở Jackson Heights vẫn được phép mở cửa. (Ảnh: NYT)

Tiến sĩ Dave Chokshi từ Tập đoàn Y tế và Bệnh viện thành phố New York cho biết, nhiều cư dân phải vật lộn với tình trạng sức khỏe kém trước khi dịch COVID-19 ập tới.

Ông Chokshi dẫn các số liệu cho thấy, tỷ lệ bệnh tiểu đường, huyết áp cao và các loại bệnh mãn tính khác ở trung tâm Queens cao hơn đáng kể so với trung bình thành phố.

Người dân kêu gọi chính quyền thành phố chuyển đổi các phòng khách sạn còn trống thành nơi cư trú tạm thời cho những người xuất viện hoặc các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ nhưng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cho người khác.

Các quan chức thành phố nói rằng họ đang cố gắng tìm giải pháp để giải quyết vấn đề.

Thách thức trong việc đối phó với số người chết gia tăng ngày càng tăng, buộc các quan chức thảo luận về việc chôn tạm thời các thi thể, còn các gia đình kêu gọi đại sứ quán giúp họ hồi hương.

Không thể cầm cự lâu

"Một cơn sóng thần đang ập đến", Giám đốc Pedro Rodríguez của La Jornada cho hay và lo lắng các lao động thất nghiệp sẽ không thể cầm cự được bao lâu nữa.

Với nhiều người, nỗi sợ bệnh tật song hành với viễn cảnh trở thành người vô gia cư.

Người dâ nhập cư ở Queens vật lộn tìm kế sinh nhai, giúp gia đình vượt qua đại dịch. (Ảnh: AP)

Tuy vậy, người dân nhập cư vẫn đang cố gắng vật lộn để sống. Hàng nghìn người mất việc và những người không có giấy tờ không còn nhận được viện trợ của chính phủ liên bang.

Tại một khu cung cấp đồ ăn cho những người khó khăn ở Flushing do tổ chức phi lợi nhuận La Jornada mở ra, khách quen trước kia thường là những bà mẹ đơn thân. Bây giờ 2/3 là những người đàn ông đang cố gắng nuôi sống gia đình.

Johana Marin, 33 tuổi, nữ phục vụ ở Jackson Heights cho biết, sau khi được xuất viện, người cho thuê phòng không cho phép cô ở lại.

Marin sau đó xin ở tạm nhà người dì, nhưng giờ thì người thân cũng đang ép cô rời đi.

'Cầu cho virus nhanh rời xa nước Mỹ'

Mặc dù sự tuyệt vọng vẫn hiện hữu khắp nơi, nhiều người vẫn tìm cách giúp đỡ những người khác.

Một phụ nữ luống tuổi Mexico chia sẻ công thức chữa sốt bằng thảo dược truyền thống. Trong khi các tài xế Pakistan cung cấp bữa ăn nấu tại nhà.

Các tình nguyện viên người Nepal đang phân phát đồ bảo hộ cho những người phải tiếp tục làm việc.

Nhưng với nhiều người, cuộc sống của họ giờ quanh quẩn trong những căn phòng đi thuê chật hẹp.

Bà Begum, bảo mẫu tời từ Bangladesh dành cả ngày để dọn dẹp phòng tắm của căn hộ và cố giữ khoảng cách với những người bạn cùng phòng ốm yếu của mình.

Tuy nhiên, chủ nhà yêu cầu cô trả tiền thuê nhà vào tháng 4 và dọa sẽ đuổi bà đi.

"Tôi đang cầu nguyện mỗi ngày. Cầu nguyện cho virus mau chóng rời nước Mỹ", Bà Begum nói.

(Nguồn: The New York Times)