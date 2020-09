Bi kịch cuộc đời của mỹ nhân “hở bạo” nhất Kbiz vừa qua đời vì tự tử: Từ chiếc váy cam oan nghiệt cho tới 10 năm trầy trật sống giữa hàng nghìn lời mắng chửi

Chiếc váy cam và danh xưng “mỹ nữ hở bạo" nhất Kbiz

Sinh năm 1984, Oh In Hye bước chân vào showbiz với hi vọng tìm cho mình con đường đổi đời. Thế nhưng, giữa một showbiz đầy cạnh tranh như làng giải trí Hàn Quốc, có vô số người cùng nuôi chung 1 giấc mơ nhưng không phải ai cũng thành công.

Và Oh In Hye là một trong số những người không may mắn đó.

Sau nhiều năm vật lộn tìm cho mình cơ hội với các vai phụ, Oh In Hye lần đầu có cơ hội sải bước trên một thảm đỏ danh giá. Và ngày ấy, từ một diễn viên vô danh, Oh In Hye bỗng trở thành cái tên thu hút sự quan tâm của báo giới cũng như đông đảo cư dân mạng khi diện bộ váy quá hở hang trong lễ khai mạc LHP quốc tế Busan năm 2011. Thậm chí, cô còn được coi là nữ diễn viên hot nhất tại LHP Busan bởi tần suất xuất hiện trên mặt báo dày đặc sau đó.

Trong 1 bài phỏng vấn sau đó, Oh In Hye cho biết cô không cố tình gây sốc khi diện chiếc váy hở hang. Khi ấy cô chỉ là ngôi sao vô danh lần đầu được tới thảm đỏ, không có ê kíp, chẳng có người makeup hay đồ tài trợ, lần đầu đi thảm đỏ không biết ăn vận thế nào.

Khi ấy, 1 người bạn ở đoàn làm phim đã giới thiệu On In Hye tới một cửa tiệm cho thuê đồ cưới nơi nhiều diễn viên vô danh tìm kiếm cho mình 1 bộ trang phục cũ khoác lên người. Mừng rỡ vì cuối cùng cũng có thể giải quyết được vấn đề trang phục, Oh In Hye đã cố gắng tìm kiếm cho mình 1 bộ váy. Và cuối cùng, Oh In Hye đã quyết định chọn chiếc váy màu cam với những khoảng hở vô cùng táo bạo với lời dặn dò rằng chiếc váy này chắc chắn khiến cô trở thành tâm điểm của dư luận.

Ban đầu Oh In Hye có phần hơi e ngại nhưng những lời động viên như rót mật vào tai của mọi người cho cô thêm dũng cảm và tự nghĩ rằng đây là cơ hội duy nhất để nổi tiếng.

Vì chiếc váy quá rộng so với người, On In Hye đã phải nhờ cửa hàng sửa lại nhưng vẫn không thật sự vừa vặn. Có lẽ khi ấy, Oh In Hye cũng từng hi vọng rằng biết đâu mình đánh đổi 1 chút có thể tìm kiếm cho mình cơ hội đổi đời.

Và quả thật, sau sự kiện thảm đỏ ấy cái tên Oh In Hye xuất hiện ồ ạt trên các mặt báo với vô số đề tài chỉ trích. Còn dưới các bài báo là vô vàn những bình luận mắng chửi và miệt thị.

Thậm chí có những chương trình talkshow phân tích chuyện Oh In Hye phẫu thuật thẩm mỹ vòng 1 hoặc xem cô là biểu tượng của sự hở hang trên thảm đỏ.

Oh In Hye đã nổi tiếng theo cách mà cả cuộc đời cô chưa bao giờ mong muốn.

10 năm vô danh và cái kết đau đớn

Sau khi được tất cả mọi người biết tới với cái tên chẳng mấy tốt đẹp “Oh In Hye hở hang", cô nhận được lời mời vào những vai diễn khoe da thịt.

Trong suốt 10 năm vật lộn với cuộc đời, Oh In Hye từng hi vọng rằng mình sẽ tìm được một vai diễn nào đó “tử tế" nhưng dường như người ta đều gắn chặt nữ diễn viên sinh năm 1984 với hình ảnh trần trụi trên màn ảnh.

Người ta quay lưng với Oh In Hye, thậm chí cô còn được nhắc tới như biểu tượng của sự kệch cỡm, của tấm gương xấu trong làng giải trí.

Thời gian gần đây, Oh In Hye thường xuyên livestream nói chuyện với fan tiết lộ chuyện đang hẹn hò và nhắn nhủ những lời yêu thương tới mọi người. Trong một chương trình truyền hình gần đây, Oh In Hye đã trải lòng về sự cố năm xưa: "Nếu có thể quay ngược lại thời gian, tôi sẽ chú ý để không mặc đồ lộ liễu như vậy. Tôi muốn mọi người biết đến mình nhiều hơn với các hoạt động liên quan tới nghiệp diễn chứ không phải điều này".

Sáng 14/9 truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Oh In Hye được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh và tim ngừng đập. Oh In Hye đã ngay lập tức đưa tới bệnh viện cấp cứu. Theo kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy, vụ việc có dấu hiệu tự tử.

Sau khi được các bác sĩ tận tình cứu chữa, Oh In Hye có dấu hiệu tỉnh lại và phục hồi ý thức nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi và ra đi ở tuổi 36. Phía cảnh sát xác nhận, nguyên nhân qua đời là tự sát.

Vậy là cuối cùng, sau những tháng ngày mệt mỏi, Oh In Hye đã chọn cho mình 1 cái kết đầy đau đớn nhất để từ giã cuộc đời ở tuổi 36. .