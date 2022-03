Bị Hương Giang - Xuân Lan nghi ngờ chuyện cứu thí sinh con nhà "siêu đại gia" đang tài trợ show, Hà Anh có bài đăng dài đáp trả

Hà Anh vừa có bài đăng khá dài nói về hành trình tham gia chương trình thực tế The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ. Trong đó, đáng chú ý nhất là chuyện Hà Anh nói về thí sinh Minh Khắc.

Hà Anh và Minh Khắc.

Với The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ, Minh Khắc đã nhiều lần được cứu thoát dù bị đưa vào phòng loại. Thấy Minh Khắc thoát hiểm 3 lần liên tục, Xuân Lan - Hương Giang đã lên tiếng nhắc nhở Hà Anh. Hương Giang - Xuân Lan cho rằng việc Minh Khắc thoát hiểm chẳng biết là do may mắn thần kỳ hay có lý do gì nữa hay không. Đồng thời, cũng theo Xuân Lan - Hương Giang thì có một số thí sinh xứng đáng ở lại hơn Minh Khắc.

Nói về Minh Khắc 1 chút, anh chàng này là con nhà đại gia thứ thiệt. Chính Hà Anh cũng từng công khai chuyện gia đình Minh Khắc là 1 trong những cổ dông lớn của công ty đang tài trợ cho chương trình The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ.

Bài đăng dài của Hà Anh nói về Minh Khắc và hành trình tham gia chương trình Quý ông hoàn mỹ.

Với bài đăng mới nhất, Hà Anh kể: "Hôm qua mình nhắn tin cho Minh Khắc, mình hỏi vu vơ, từ linh cảm của một người phụ nữ: Em có ổn không? Khắc hỏi với nụ cười: Tại sao chị hỏi em vậy? Khắc đối với tôi là một cậu bé (chàng trai trẻ) hiền lành, tự lập. Khi vào với team, em đã tâm sự với tôi rằng: Em nghĩ và nói hơi chậm chị ạ. Nhưng em sẽ cố gắng".

"Tôi cười: Em yên tâm, những cái đó có thể khắc phục được khi em có thêm sự tự tin và thói quen nói - Vì chính tôi khi còn trẻ tuổi cũng từng là một người hướng nội nên tôi rất hiểu điều này. Tôi quan sát từ những ngày đầu và nhận ra rằng Khắc rất thông minh. Không lanh như các anh em, nhưng cực kỳ thông minh, có chính kiến và quan điểm riêng. Nhưng Khắc ít khi muốn thể hiện hay không bao giờ tranh thể hiện trước mọi người - Là một gentleman đúng nghĩa nhưng là người của công chúng sẽ là điểm thiệt thòi cho em".

Gia đình Minh Khắc nổi tiếng giàu có, là đại gia đứng sau tài trợ cho chương trình Quý ông hoàn mỹ.

"Tôi hỏi em: Bố mẹ em có xem chương trình không? Khắc trả lời: Có chị ạ, bố mẹ em xem hết. Tôi rất tò mò họ sẽ nghĩ thế nào, nếu là tôi, con tôi đi thi mà tôi xem ở nhà chắc tôi xót lắm đây. Đứa con mình đẻ ra mình thương mình quý, giờ nào là bị chê cứng, chê gồng, chê nhạt. Ôi chao ơi. Sao mà buồn và tự ái chứ. Bố em bảo trải nghiệm mới cũng tốt. Mẹ em thì em hỏi nhiều hơn mới nói. Khắc thật thà trả lời. Tôi không dám hỏi gì hơn. Môi trường reality show khắc nghiệt thực sự các bạn à, rồi những bạn trẻ chưa có chút kinh nghiệm gì với công chúng, bỗng nhiên đứng trước biết bao đánh giá, mũi dùi mà vẫn phải chịu".

Bên cạnh đó, Hà Anh cũng khẳng định: "Tôi cũng nói từ đầu chương trình, tôi không có điều gì cần phải chứng minh, tôi đến đây để giúp chương trình, cũng như industry, tìm ra và đào tạo những ngôi sao sáng. Bất đắc dĩ lắm khi bị tấn công nhiều lần, tôi mới phản kháng một lần, đa số tôi né. Bởi vì tôi không muốn lấy đi spotlight của các em. Tôi đủ thành công, nổi tiếng và hạnh phúc, tôi chỉ muốn trao thêm cơ hội cho các thế hệ trẻ, với lần xuất hiện hiếm hoi này".

