Bị hỏi vay tiền: Làm sao để từ chối mà tình cảm không bị sứt mẻ và lương tâm không bị cắn rứt?

Tami Claytor, chủ sở hữu của Always Appropriate: Image & Etiquette Consulting ở New York (một trung tâm tư vấn tài chính) cho biết: “Việc vay tiền mang đến tâm lý không thoải mái cho hai bên. Người hỏi vay tiền thì ngại, cảm thấy xấu hổ bởi tiền bạc gắn liền với giá trị bản thân của chúng ta”.

Có thể có những trường hợp ngoại lệ nhưng hầu hết người hỏi vay tiền đều khá lưỡng lự. Do đó, theo Claytor, dù rất muốn nhưng bạn không thể cho vay tiền, hãy thể hiện sự đồng cảm với người kia và thừa nhận sự khó khăn mà họ đang gặp phải.

“Sau đó, hãy đưa ra một lời xin lỗi rằng bạn rất muốn giúp họ nhưng vào thời điểm này bạn không thể, giải thích lý do vì sao bạn không giúp họ được và cuối cùng là chúc họ gặp nhiều may mắn”, Claytor chia sẻ.

Theo cô, điều quan trọng là bạn phải trung thực với những điều mình nói. Nếu bạn chỉ đơn giản là không muốn cho vay tiền “hãy nói với người đó là bạn có nguyên tắc không cho vay tiền, dù là người thân hay bạn bè vì bạn không muốn có bất kì cảm giác khó chịu nào giữa hai người”.

Hoặc nếu người đó đã từng vay tiền bạn và không hoàn trả, Claytor khuyên rằng, bạn có thể nhẹ nhàng nhắc nhở họ về chuyện cũ: “Bạn có thể nói rằng bạn không muốn họ phải mắc nợ bạn nhiều hơn nữa”.

Bất kể cách tiếp cận của bạn là gì, đừng bao giờ hỏi lí do họ lại đi vay bởi vì “nhiều khả năng họ sẽ tự nói với bạn lý do, hỏi thêm chỉ làm họ thêm bối rối mà thôi”. Và quan trọng hơn hết là bạn cần thực sự tử tế, đừng dò xét hay chỉ trích người vay tiền bởi điều đó sẽ khiến họ cảm thấy tồi tệ, khó xử hơn mà thôi. Làm được những điều này, lời từ chối cho vay tiền của bạn cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, dễ tiếp nhận hơn và vẫn giữ được mối quan hệ tốt của cả hai.

Còn theo Jodi PR Smith, chủ tịch công ty Mannersmith Etiquette Consulting ở Marblehead, Massachusetts: “Bạn không cần thiết phải đưa ra lời giải thích vì sao lại không cho vay tiền bởi đó là tiền của bạn. Chỉ cần nói đơn giản: “Mình biết đây là khoảng thời gian khó khăn của bạn nhưng xin lỗi là mình không thể giúp được gì””.

Tất nhiên là cách từ chối có thể phức tạp hơn nếu người hỏi vay là người mà bạn thực sự quan tâm nhưng nếu bạn không có tiền hoặc chỉ đơn giản là không muốn cho vay, bạn có thể lịch sự từ chối, Smith cho biết.

“Bạn cũng có thể gợi ý giúp đỡ họ trong cách quản lý tài chính mỗi tháng hoặc nếu họ thất nghiệp, cần thêm việc làm, bạn cũng có thể giới thiệu cho họ một công việc nào đó”, Smith chia sẻ.

Bạn không cần phải cảm thấy tệ trong tình huống này. Bạn làm việc chăm chỉ vì tiền của mình, vậy nên bạn cũng không có nghĩa vụ phải cho bạn bè hay người thân vay tiền, đặc biệt là nếu bạn chắc chắn họ không trả tiền cho mình.

Nếu họ khiến bạn cảm thấy tội lỗi vì bạn không cho vay tiền, vậy thì đó là một điểm trừ trong tính cách của họ bởi dù mối quan hệ của bạn và họ thân thiết như thế nào, bạn không phải là ngân hàng di động của họ.

Hãy giữ vững lập trường và tin rằng mình đã đưa ra một quyết định phù hợp nhất nhé.