Bị hỏi thẳng chuyện chia tay trên sóng livestream, bạn gái B Ray phản ứng gây chú ý

Vào tối 11/9, Tammy Phạm - bạn gái của rapper B Ray đã livestream cùng trò chuyện giao lưu với netizen. Hot girl sinh năm 2001 được khen nhan sắc xinh đẹp khi diện phong cách gợi cảm.



Đáng chú ý, đông đảo netizen còn liên tục réo gọi tên rapper B Ray ở phía dưới phần bình luận. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn công khai hỏi thẳng chuyện đường ai nấy đi của cặp đôi: "Chia tay B Ray chưa chị", "Chị còn quen anh B Ray không ạ"… Trước những câu hỏi từ netizen, Tammy Phạm không lên tiếng trả lời mà vui vẻ lảng tránh nói sang chuyện khác. Dù vướng nghi vấn rạn nứt trong suốt thời gian vừa qua nhưng cặp đôi vẫn chưa từng lên tiếng xác nhận.

Tammy Phạm livestream nói chuyện với netizen trên mạng xã hội

Hot girl sinh năm 2001 lảng tránh sang một chuyện khác khi bị hỏi thẳng chuyện chia tay với B Ray

B Ray chính thức công khai bạn gái là Tammy Phạm trên trang cá nhân vào cuối tháng 2/2023. Tuy nhiên, nam rapper không chia sẻ gì thêm vì không muốn khán giả tập trung quá nhiều vào chuyện tình cảm cá nhân.

Tammy Phạm thời gian qua còn có loạt động thái lạ, thường xuyên đăng tải dòng trạng thái buồn bã và nhiều tâm sự trên trang cá nhân. Cô ẩn ý cuộc sống bản thân đã có nhiều thay đổi: "Về nhà rồi. Không ai tặng hoa mỗi ngày cho bé, đưa bé đi ăn, ôm bé ngủ, nắm tay shopping" hay "New me in Saigon. Cuộc sống này còn nhiều điều xinh đẹp lắm nha". Hàng loạt động thái đáng ngờ này khiến cư dân mạng cho rằng cặp đôi đang xảy ra trục trặc.

B Ray và Tammy Phạm vướng nghi vấn đã đường ai nấy đi vì không còn xuất hiện bên nhau