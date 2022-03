Bị Hà Anh chê thẳng mặt "dốt tiếng Anh", Xuân Lan đáp ngay: Tôi không giỏi tiếng Anh, không cần nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ

Tập 2 của chương trình truyền hình The Next Gentleman – Quý ông hoàn mỹ vừa lên sóng với loạt diễn biến sặc mùi drama.

Xuân Lan.

Trong tập này, spotlight thuộc về Hà Anh khi thể hiện sự bức xúc vì đội Xuân Lan thắng cuộc. Vì quá tức giận, Hà Anh đã mắng Xuân Lan rằng nếu học trò nước ngoài của cô bị loại thì lý do là bởi Xuân Lan không biết nói tiếng Anh.

Đáp lại điều này, Xuân Lan đã bày tỏ: "Tôi đang tham gia show truyền hình thực tế cho người Việt. Tôi không giỏi tiếng Anh, đó là thực tế. Tôi không cần nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, vì tôi đang sống và làm việc tại Việt Nam. Tôi nói tiếng Việt thật tốt để thể hiện đúng mong muốn của mình".

Hà Anh.

"Tôi là người chiến thắng ở tập 4. Và tôi có quyền loại bất kỳ ai mà tôi thấy nên dừng lại, để nhường cơ hội cho các thí sinh tốt hơn. Huy và Phát là 2 thí sinh tôi bảo vệ trong tập 4. Khắc tệ nhất nhưng tôi muốn nhường cơ hội đó cho Dược Sĩ Tiến. Có thể bạn không nghĩ như tôi. Nhưng bạn không có quyền loại. Mà tôi lại có. Nên có vẻ làm các bạn thất vọng rồi. Vì vậy, hãy chiến thắng để tiếp tục dùng quyền loại của mình. Cho dù tôi loại ai thì cũng sẽ bị chửi. Đó là thực tế".

Xuân Lan lên tiếng việc bị Hà Anh chê không nói giỏi tiếng Anh.

Trước đó, ngay ở tập 2 The Next Gentleman, Hà Anh đã nói rằng: "Các fan của Hà Anh, họ rất muốn mình quay lại show thực tế. Lý do Hà Anh trở lại với The Next Gentleman là vì mình có niềm tin rằng hình ảnh quý ông hoàn mỹ gánh trên mình sứ mệnh rất lớn. Mình tin rằng The Next Gentleman khác biệt với các show thực tế khác. Từ trước đến nay, các reality show không thiên về việc đi tìm talent, mà cống hiến những màn drama, giải trí".

"Dĩ nhiên, Việt Nam chúng ta có những văn hóa riêng, tuy nhiên, do trải qua nhiều cuộc chiến tranh và đang trong quá trình hội nhập nên nhận thức về các loại hình nghệ thuật này là không nhiều. Do đó, cho rằng bản thân có hơi ôm đồm nhưng Hà Anh muốn: Thứ nhất, lan tỏa sự tích cực đến với công chúng. Thứ hai, lan tỏa kiến thức đến với công chúng, giá trị thẩm mỹ thật sự. Thứ ba, dùng giá trị chuyên môn nâng tầm nhận thức của công chúng".

