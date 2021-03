Bị đưa đẩy và trở thành "con nghiện mỹ phẩm", cô nàng review 11 món đã dùng 4 năm và chưa có dấu hiệu dừng

Xin chào các bạn, mình lại ngoi lên review vài món của một brand hết sức tâm đắc, đã đưa đẩy mình vào con đường nghiện ngập mỹ phẩm high-end: SkinCeuticals, đã dùng 4 năm rồi mà chưa có dấu hiệu dừng lại.







Blemish + Age Defense (Giá khoảng 2,2 triệu/ 30ml) Sản phẩm đầu tiên của nhà SkinCeuticals mà mình sử dụng không phải vitamin C hay B5 mà là serum trị mụn, chống lão hoá Blemish Age Defense. Em này chứa 2% dioic acid, 0.3%LHA, 1.5% salicylic acid, 3.5% glycolic acid & 0.5 citric acid ... nghe có vẻ hơi nhiều acid nhưng tác động trên da thì êm bất ngờ. Nhân mụn được đẩy rất nhanh, mụn viêm do tự nặn không hết nhân dịu và xẹp sau 1 đêm luôn ấy. Da không bị quá khô, sáng ngủ dậy còn thấy căng căng, lỗ chân lông có se lại nhiều. Dù dùng hàng ngày kể cả sau khi đi nặn mụn về mình cũng không hề break out, sau nửa chai thì mình đã hoàn toàn hết mụn nhưng vẫn duy trì bôi cách ngày để tẩy da chết và chống lão hoá luôn. Nếu ai có điều kiện mà phân vân nên dùng sản phẩm chứa BHA thì đừng bỏ qua em này, xứng đáng tiền nào của đấy đó.







Serum hydrating B5 gel (Giá khoảng 1,8 triệu/ 30ml) 2 chai đầu tiên mình bôi cho có, ngoài cấp ẩm ra thì cũng chẳng thấy gì. Chắc do lúc đó da vẫn còn trẻ khoẻ chưa trải sự đời. Sau một năm rưỡi treatment miệt mài đủ thể loại retinol, tretinoin, peel thì gần đây mình có cho em ấy cơ hội. Serum làm dịu da tốt, cũng chưa đủ ẩm cho lắm nhưng mình dùng ban ngày vừa cấp ẩm vừa khoá ẩm rồi bôi kem chống nắng luôn. Da không bị khô căng bong tróc hay đỏ rát gì hết. Khả năng phục hồi cao. Một số bạn hay so sánh với iS hydra cool và Medik8. Theo cảm nhận của mình thì iS thích hợp phục hồi da sau nặn mụn, da nhạy cảm do thời tiết hoặc da dầu mụn cần cấp ẩm. Da bong tróc và khô yếu do treatment dùng iS sẽ rất dễ bị rát do có bạc hà. Medik8 thì mình thấy cấp ẩm tương đương, nhưng cảm giác chưa thấy em ấy phục hồi nhiều.



Serum CE Ferulic (Giá khoảng 4 triệu/ 30ml) và CF Phloretin (Giá khoảng 4 triệu/ 30ml)



Mình có nhận xét về 2 em serum này như sau: Da khô thích căng bóng nhiều thì CE còn thích thấm nhanh, mọi loại da thì CF. Khả năng mờ thâm siêu đỉnh. Dễ oxy hoá nên nếu không bảo quản được tốt thì nên mua sample hoặc size 15ml thôi. Serum này dùng lâu hết dã man nên không hao chút nào.



Serum BE Resveratrol (Giá khoảng 3,6 triệu/ 30ml) Em này kết hợp Resveratrol - một thành phần được coi là "tiên dược chống già" với độ tinh khiết và ổn định cao cùng Baicalin và Vitamin E - 2 hoạt chất giúp trung hoà các gốc tự do và bổ sung Lipid cho da. Kết cấu serum siêu đặc, đặc như kem dưỡng ấy. Em này bôi ban đêm, mùa hè thì mình vẫn bôi thêm kem dưỡng do da mình khô và ngồi điều hoà. Nhưng ai thấy đủ rồi thì nghỉ luôn ở bước này cũng được. Có thể do mình chưa có nếp nhăn hay chảy xệ nên không đánh giá được khả năng đó. Chỉ biết là dùng em này ban đêm và CE buổi sáng thì da soi được gương luôn, siêu khoẻ và bóng da.

Serum Phyto Corective gel (Giá khoảng 1,6 triệu/ 30ml)

Em này chứa chiết xuất xạ hương, oliu, dưa chuột, lá bạch đàn và HA. Theo như công dụng hãng giới thiệu thì cấp ẩm, làm dịu da nhạy cảm, giảm các nốt mẩn đỏ, làm sáng da. Đối với mình thì em nó có tác dụng cấp ẩm và làm dịu da mùa hè sau đi nắng. Serum xanh mát, bôi lên da có độ mướt. Da mụn bon chen thoải mái không bí bết gì luôn. Giá cả thì hình như cũng mềm nhất dàn serum nhà SkinCeuticals. Hiệu quả làm sáng da không thấy rõ.







Serum Discoloration Defense (Giá khoảng 2,1 triệu/ 30ml) Em này hội tụ rất nhiều thành phần sáng giá làm trắng và sáng da : 3% Tranexamic Acid, 1% Kojic Acid, 5% Niacinamide, 5% HEPES. Mình hay dùng em này buổi tối, không dùng chung với serum Vitamin C. Mờ thâm mụn tạm ổn, da đều màu, nhưng không có tác dụng gì với nám 2 bên má của mình. Mình dùng cho biết thôi, không có ý định mua lại.

Serum H.A Intensifier (Giá khoảng 2,3 triệu/ 30ml)

Serum này cấp ẩm chống lão hoá. Thật ra thì sau khi dùng 2 lọ đều bỏ dở thì mình dừng hẳn em nó. Chất serum đặc, có màu tím hoặc hơi nâu tuỳ lô sản xuất do màu của gạo tía quyết định. Em này rất dễ vón nên mình thường kẹp ẩm với toner hoặc xịt khoáng. Mùa khô thì bôi cũng thấy mịn mịn thôi chứ không có gì đặc biệt. Mình thấy mùa hè và nồm bôi cứ bí bí.







Kem dưỡng ẩm Daily Moisture (Giá khoảng 1,8 triệu/ 60ml) Mặc dù em này dành cho da thường- dầu nhưng mình cũng vẫn không hết lời khen cho em nó. Nếu như ai cần một loại kem ngày mỏng nhẹ, thấm nhanh, đủ ẩm, lại còn se khít lỗ chân lông thì em nó dành cho bạn. Mùa hè mình hay bôi em này ban ngày sau đó dùng kem chống nắng thì thấy siêu mịn, ráo mặt, da mềm mại rất thích. Giá lại còn rẻ nhất các loại kem nhà SkinCeuticals.



Kem dưỡng Triple 2:4:2 (Giá khoảng 3,1 triệu/ 48ml)

Đây là kem dưỡng ẩm chống lão hóa với nồng độ lipid bao gồm 2% ceramides nguyên chất, 4% cholesterol tự nhiên và 2% acid béo. Tỷ lệ độc đáo này giúp khôi phục hàng rào độ ẩm của da và hỗ trợ quá trình sửa chữa tự nhiên. Em này thơm mùi bơ đậu phộng ấy, mặc dù mình rất ít dùng kem dưỡng nhưng đã dùng hết không biết bao nhiêu lọ này rồi. Nếu da ai đang yếu, da đang treatment hoặc sau xâm lấn cần phục hồi hay đơn giản là cần 1 loại kem dưỡng ẩm chống lão hoá thì đúng là ứng cử viên sáng giá. Mình bôi sau nặn mụn, sau peel và sử dụng cùng retinol rất thích. Da khoẻ nhanh hơn rõ rệt. Tuy nhiên chất kem của nó có thể nhiều người không thích lắm và mình cũng chỉ bôi ban đêm. Ngoài ra, da ai quá yếu và nhạy cảm bôi có thể hơi ngứa nên cân nhắc nhé.



Retinol 1.0 (Giá khoảng 2,3 triệu/ 30ml) Nếu so cùng nồng độ re thì Retinol 1.0, thì SkinCeuticals mạnh hơn các hãng khác rất nhiều. Mình đang từ Tretinoin 0.05 về em này duy trì luôn mà mất 2 tuần khá rát, tuy nhiên không bong tróc gì, chắc do mình chịu khó phục hồi và dưỡng. Sau hơn 1 tháng kết hợp em này với vitamin C của iS thì đúng kiểu da nhẵn mịn và sáng bóng dã man. Chất kem thấm siêu nhanh. Dù da khô nhưng mình vẫn bon chen được và hiện tại dùng đều đặn cách ngày. Nếu như dùng tretinoin khiến da mình đẹp nhanh nhưng cảm giác cứ mỏng, yếu, lỗ chân lông hơi mở thì em này ngược lại, chưa bao giờ thấy da khoẻ như vậy. Mịn màng, đỡ hẳn mụn ẩn, lỗ chân lông se khít.



B5 masque (Giá khoảng 1,8 triệu/ 75ml) Mình ham rẻ mua size to, sau phải chiết ra cho bớt không thì không kịp dùng trong thời hạn 1 năm. Mặt nạ này đắp sau nặn mụn, da yếu do treatment hoặc phơi nắng về thì dịu mát dã man. Da phục hồi rất tốt. Tuy nhiên có 1 nhược điểm là nó dính da rửa mãi mới sạch. Giờ mình dùng thêm iS Clinical Hydra-Intensive Cooling Masque thì không có gì để chê. Nếu so sánh thì mặt nạ SkinCeuticals phục hồi tốt hơn, còn iS Clinical Hydra-Intensive Cooling Masque ẩm hơn, dễ rửa hơn.