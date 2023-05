Bị dọa tiếp tay cho "trùm ma túy", người phụ nữ suýt mất toàn bộ tiền tiết kiệm

Ngày 17/5, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng vừa ngăn chặn một người phụ nữ bị đe doạ, suýt bị lừa tiền qua điện thoại.

Trước đó, ngày 10/5 bà Đ.T.K.S. (SN 1964, xã Phú Cường, huyện Ba Vì) nhận được nhiều cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ công an đang điều tra chuyên án ma túy.

Bà S. may mắn được cán bộ công an giải thích nên không chuyển tiền cho kẻ lừa đảo

Cán bộ công an ''tự xưng'' nói rằng bà S. đã tiếp tay cho ''ông trùm'' trong đường dây tội phạm này để hưởng ''hoa hồng'' sau mỗi phi vụ thành công. Dù khẳng định không liên quan và không biết gì, nhưng bà S. vẫn bị các đối tượng thao túng tâm lý yêu cầu phải chuyển toàn bộ số tiền 150 triệu đồng đang gửi tiết kiệm vào tài khoản của ''cơ quan công an'' để làm rõ nếu không sẽ bị bắt giam.

Do lo sợ, sáng 12/5, bà S. một mình đến bưu điện xã rút tiền trong sổ tiết kiệm để chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo. Cùng lúc đó, cán bộ Công an xã Phú Cường đến bưu điện xã trích xuất camera an ninh phục vụ công tác thì thấy bà S. có dấu hiệu hoảng loạn, lo lắng nên đã tìm hiểu và nắm được sự việc trên.

Công an huyện Ba Vì nhanh chóng tiếp cận, giải thích rõ cho nạn nhân về thủ đoạn lừa đảo này, cũng như các phương thức, thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao để bà S. cảnh giác phòng ngừa. Bà S. nghe theo và may mắn không bị mất số tiền tiết kiệm.