Bị "đì" nhất BLACKPINK: YG ghẻ lạnh Lisa đến độ CEO của BVLGARI cũng phải tiếc than

Vì sao Lisa bị đối xử bất công?

Không chỉ là idol nổi tiếng, Lisa còn được đánh giá cao trong mảng thời trang với nhan sắc thu hút và khí chất sang chảnh hiếm ai bì kịp. Tuy nhiên, thay vì được trọng dụng hoặc được YG mở đường phát triển thì mới đây, netizen lại tóm sống bằng chứng cho thấy Lisa bị đối xử bất công, YG ghẻ lạnh, thậm chí đến CEO của BVLGARI cũng phải tiếc than cho em út BLACKPINK.

Cụ thể, mới đây, CEO của BVLGARI – ông Jean-Christophe Babin vừa đăng tải dòng trạng thái gây chú ý. Ông viết: "Đại sứ tuyệt vời của chúng tôi @lalalalisa_m đang ở Châu Âu. Nhưng thật không may do dịch Covid, công ty quản lý của cô ấy không muốn cô ấy tham gia các sự kiện hoặc chương trình. Đó cũng là lý do tại sao chúng tôi không thể quay cô ấy cùng một khung hình với @zendaya, @lilyaldridge và @vittoria trong Chiến dịch Thương hiệu @bulgari 2021/22 và chúng tôi cũng chưa thể tổ chức một sự kiện lớn cùng nhau. Nhưng ĐÚNG, chúng tôi sẽ thực hiện điều đó sớm thôi vì chúng tôi là những người bạn tuyệt vời và đang cố gắng hợp tác ở mọi góc độ. Tôi hy vọng điều này đã giải đáp cho thắc mắc mà rất nhiều người hâm mộ của Lisa đã gửi đến tôi thời gian qua".

Như vậy, thông qua dòng trạng thái này, CEO của BVLGARI đã gián tiếp nói lên việc Lisa bị công ty quản lý kìm hãm, không thể tham dự các sự kiện hoặc show diễn. Điều này cũng dẫn đến việc nữ idol chưa có cơ hội để thực hiện những dự án lớn với thương hiệu trang sức đình đám này cũng như các ngôi sao danh giá thế giới.

Trước đó, Lisa cũng từng được trao trọng trách làm giám khảo cho giải thưởng thời trang ANDAM 2021. Tuy nhiên khi sự kiện diễn ra chính thức vào ngày 1/7 vừa qua thì Lisa lại hoàn toàn vắng bóng khiến dân tình vô cùng thắc mắc.

Vì YG, Lisa đã để vuột mất cơ hội tham dự những dự án lớn của BVLGARI, cũng như mất cơ hội sóng đôi cùng nhiều ngôi sao đình đám thế giới

Chính vì vậy, hiện tại các fan của Lisa đang vô cùng tức giận khi idol là thành viên BLACKPINK nhưng "có tiếng mà không có miếng". Không còn là tin đồn hành lang, giờ đây, đến chính CEO của BVLGARI cũng lên tiếng khẳng định công ty quản lý của Lisa đã cố tình ngăn chặn các hoạt động các nhân của cô, không cho búp bê Thái tham dự những sự kiện thời trang danh giá.

Ngoài ra, các fan còn càng thêm bức xúc bởi nếu như Lisa đang bị kìm kẹp thì 3 thành viên cùng nhóm vẫn vô tư tham dự các show diễn lớn tại Paris Fashion Week cũng như các sự kiện bên lề. Trước đó, trong thời gian diễn ra giải thưởng thời trang ANDAM 2021, Jennie và Rosé cũng bị phát hiện đang vi vu trên đất Mỹ.