Bị dè bỉu khi không mua được đồ xịn cho con đi off: Tranh cãi gay gắt nội quy nghiêm ngặt của hội bỉm sữa

Bị áp lực, mỉa mai khi không có đủ tiền mua đồ xịn cho con

Gần đây, thông qua mạng xã hội, các mẹ bỉm đã kết nối và rủ nhau gặp gỡ. Không phải chỉ ở làng, xóm mà rộng ra ở khắp tỉnh thành. Mỗi team đều lên concept hoa lá cành, rất có gu và điểm nhấn chính là các em bé vô cùng đáng yêu. Thành quả của mỗi buổi off không chỉ là loạt bức ảnh sống ảo mà các mẹ còn được gắn kết, xả stress, các em bé có cơ hội được tiếp xúc với bạn bè và thế giới bên ngoài.

Tuy nhiên, mới đây một mẹ bỉm khá nổi tiếng trên MXH tỏ ra bất bình và quyết định không đi off thêm bất kì lần nào nữa. Lý do là bởi các hội nhóm đưa ra nội quy quá gay gắt về trang phục, phụ kiện đi kèm. Khi không đúng concept, các mẹ sẽ bị chê bai, thậm chí là khinh miệt, dè bỉu. Điều này khiến nhiều mẹ không có điều kiện cảm thấy bị tổn thương và có cảm giác bị phân biệt.

Một người mẹ lên tiếng về sự phân biệt khi mặc đồ đi off

Dưới phần bình luận, nhiều mẹ cũng tỏ ra bất bình với sự phân biệt này. Không phải ai cũng có điều kiện để mua được bộ quần áo xịn, đẹp cho con. Nhưng vì thế mà các mẹ bị coi thường, tỏ ra khó chịu là điều khó chấp nhận.

Là nội quy riêng của nhóm mê đồ Hàn, mẹ nào không thấy phù hợp không nên tham gia

Hiện tại, hot trend này đang lan rộng trong giới bỉm sữa, rất nhiều chị em kêu gọi lập nhóm theo tỉnh, thành phố cùng nhau đi offline.

Theo tìm hiểu, trend này được xuất phát từ một hội nhóm mua sắm và thanh lý đồ Hàn Quốc, các mẹ cùng có đam mê sắm đồ đẹp cho con đã lên kế hoạch tụ tập. Không phải chỉ là giao lưu thông thường mà các con sẽ được lên concept đồ sao cho tông xoẹt tông, trang phục phối hài hòa giữa mẹ và bé. Ngoài ra, địa điểm tổ chức cũng phải là một quán cafe được thiết kế thật đẹp hoặc một nơi rộng rãi, đủ chỗ để cho khoảng 30-40 thành viên có thể tham gia.

Nhiều người cho rằng đó là quy định, thích thì đi, không thì thôi.

Câu chuyện gây tranh cãi là khi những hình ảnh về bé không mặc đồ Hàn nhưng lại được đăng tải trong nhóm đã khiến nhiều thành viên cảm thấy khó chịu vì trái quy tắc của nhóm đã đề ra từ ban đầu. Chính vì vậy, họ yêu cầu không nên duyệt cũng như không đồng ý cho những hình ảnh đó xuất hiện trong group. Điều này đã gây ra luồng ý kiến trái chiều, cho rằng có sự phân biệt, mỉa mai.

Tuy nhiên, đa số các mẹ bỉm cho rằng đã là quy định thì mình nên làm theo. Vì đây là nhóm dành cho hội chị em mê đồ Hàn nên các mẹ không thích hoàn toàn có thể không tham gia. Mục tiêu hướng tới là tạo ra sân chơi mới vui vẻ cho các mẹ chăm con nhỏ là quan trọng nhất.

Quan trọng là các bé vui vẻ, hội mẹ bỉm được gặp gỡ, giao lưu

Một số người khác chia sẻ trào lưu như một sân chơi mới cho các mẹ bỉm sữa. Trong thời gian chăm con, hẳn nhiều mẹ cảm thấy áp lực, mệt mỏi, không có nhiều kinh nghiệm hay chia sẻ cách chăm con. Đến với các buổi off thế này không chỉ dừng lại ở những kiểu ảnh đăng tải trên mạng mà các mẹ có thời gian gặp gỡ, giải tỏa khó khăn, vướng mắc hay đơn thuần là được tiếp thêm năng lượng vì có rất nhiều mẹ đồng cảm với cảnh chăm con mọn.

Điều quan trọng là cả mẹ và con đều vui vẻ.

Nói về nhược điểm của các buổi off này thì việc chọn địa điểm có vị trí thuận lợi, lên concept, chọn trang phục... cũng tốn kha khá thời gian. 9 người 10 ý nên để thống nhất cần có sự hưởng ứng, chịu chơi từ các mẹ. Vì số lượng người tham gia đông nên việc tranh cãi, bất đồng ý kiến là không thể tránh khỏi. Các mẹ tham gia buổi off cần có tinh thần ham học hỏi, thích giao lưu và không ngại di chuyển.

Với các nhóm đã có quy định từ đầu về concept, phụ kiện, việc tuân thủ là điều nên làm. Các mẹ đồng ý đi cũng cân nhắc điều kiện kinh tế, hoàn cảnh, độ tuổi của con để đảm bảo buổi off được vui vẻ. Các mẹ khác không thích thì có thể lên kế hoạch về buổi off khác phù hợp hơn. Bé nào cũng rất đáng yêu nên việc các con chỉ cần mặc đồ gọn gàng, sạch sẽ là sẽ có bức hình thật đẹp rồi. Điều quan trọng nhất là các em bé ngoan, mẹ cũng cảm thấy vui vẻ thì buổi off mới thật sự trọn vẹn.