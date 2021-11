Bị chồng bỏ, người đàn bà yếu đuối giết 4 người giấu xác 7 năm, tần tảo hy sinh cả thể xác để nuôi con nạn nhân

Cách đây 11 năm, tại làng Hạnh Sơn, thị trấn Ninh An, Hắc Long Giang (Trung Quốc) đã xảy ra một tội ác kinh hoàng. Nhiều thi thể đang trong giai đoạn phân hủy được phát hiện bên trong hầm chứa rau tại nhà của một người phụ nữ trong làng.

Cô ta tên Tô Hồng, là một người phụ nữ nông thôn giản dị, hiền lành được mọi người yêu quý. Ở nhà, một mình Tô Hồng tự tay chăm sóc con gái và 3 đứa cháu nhỏ. Không ai nghĩ rằng chỉ trong vòng 7 năm qua, cô ta đã âm thầm ra tay giết chết 4 mạng người. Sốc nhất là trong số các nạn nhân của Tô Hồng còn có cả em rể và em dâu.

Vụ việc khiến cả ngôi làng nhỏ kinh động, lòng người hoang mang sợ hãi khi nghĩ đến tên hung thủ suốt bao lâu nay, mỗi ngày vẫn tươi cười nói chuyện nhỏ nhẹ với bà con xóm giềng. Người ta cũng tự hỏi, điều gì đã khiến người phụ nữ vốn rất hiền lành này ra tay giết người liên tiếp? Vì sao mất đến 7 năm, kẻ sát nhân mới bị vạch trần chân tướng?

Hai anh em ruột mất tích trong 3 ngày

Ngày 26/4/2010, Lưu Tú Vân, người dân sống ở Hạnh Sơn, 65 tuổi, đột nhiên mất tích, không đi làm cũng không ai trong gia đình liên lạc được. Chỉ ba ngày sau đó, mọi người tiếp tục phát hiện một người khác trong gia đình họ Lưu, ông Lưu Tú Bân, cũng biến mất không rõ nguyên do. Chỉ đến lúc này, mọi người mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Vào trước đêm Lưu Tú Bân biến mất, ông ta từng nói sẽ đi đòi tiền của một người để trả lại cho anh trai. Tuy nhiên người anh đợi đến ngày hôm sau vẫn không thấy Lưu Tú Bân xuất hiện. Người thiếu nợ Lưu Tú Bân không ai khác chính là Tô Hồng.

Không ngờ khi mọi người đến gặp Tô Hồng, cô ta lại tuyên bố một chuyện động trời: Lưu Tú Bân đã từng đến gặp cô. Sau khi cô trả tiền, ông ta đề nghị giao toàn bộ 26 mẫu đất của mình cho cô tạm quản lý, có vẻ như ông ta muốn đi xa một thời gian.

Gia đình họ Lưu làm sao có thể tin nổi những lời nói suông này. Rốt cuộc Tô Hồng và Lưu Tú Bân có quan hệ thế nào? Gia đình họ Lưu tiếp tục tìm kiếm hai người anh em mất tích trong vô vọng, cuối cùng họ chọn cách báo cảnh sát để nhờ giúp đỡ.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng cả Lưu Tú Vân và Lưu Tú Bân đều có liên quan đến người phụ nữ tên Tô Hồng. Tiền và tình chính là hai yếu tố thường dẫn đến những bi kịch trong cuộc sống, chính vì vậy họ đặt Tô Hồng vào diện tình nghi lớn nhất.

Tuy nhiên đối mặt với cảnh sát, Tô Hồng rất khôn ngoan và bình tĩnh, không để lộ bất cứ sơ hở nào khiến cảnh sát cũng phải bó tay, không thể có chứng cứ để buộc tội cô ta.

Điều mọi người không ngờ rằng, vài ngay sau khi Tô Hồng bị thẩm vấn, người nhà của Lưu Tú Bân nhận được một số tin nhắn của ông ta, thú nhận rằng đã lỡ tay giết chết anh trai Lưu Tú Vân nên sợ tội phải bỏ trốn, mọi người đừng hy vọng ông ta quay về.

Người gửi tin nhắn này dường như đang muốn hợp lý hóa sự mất tích của hai anh em họ Lưu, nhưng họ không ngờ cũng chính các đoạn văn bản đã giúp cảnh sát vạch trần tên hung thủ.

So sánh các tin nhắn trước đó do Lưu Tú Bân gửi cho mọi người, cảnh sát phát hiện ra những tin gần đây có cách hành văn và đặt dấu câu hoàn toàn khác. Cảnh sát nhận định chắc chắn rằng, tin nhắn không phải do Lưu Tú Bân gửi.

Bí mật động trời dưới căn hầm rau ngập rác

Lúc này cảnh sát cũng điều tra tất cả các mối quan hệ xung quanh hai anh em họ Lưu nhưng không tìm được ai có động cơ phạm tội cả. Chỉ duy nhất có trường hợp của Tô Hồng, sau mỗi lần cô ta bị thẩm vấn, cảnh sát phát hiện rằng lại có một tin nhắn từ điện thoại của Lưu Tú Bân gửi về cho người nhà.

Ngoài ra, chỉ có Tô Hồng là có liên quan về tiền bạc với hai anh em họ Lưu. Chính vì vậy, họ quyết định tìm đến nhà cô ta để khám xét.

Sau khi đến nhà Tô Hồng, cảnh sát tìm thấy một hầm rau chứa đầy rác và chất thải hôi thối đến mức ai cũng ôm mặt buồn nôn. Theo lẽ thường, hầm rau thường được người dân trong làng sử dụng để tích trữ rau củ cho mùa đông. Không hiểu vì sao hầm rau tại nhà Tô Hồng xung quanh mọc đầy cỏ dại, rác chất chồng xung quanh, lại còn dùng để chứa chất thải bốc mùi khủng khiếp.

Cảnh sát phải cử người đeo mặt nạ phòng độc leo xuống hầm rau để lục soát. Quả như dự đoán, họ đã tìm được 2 thi thể được bọc trong lớp vải trắng, không ai khác chính là Lưu Tú Vân và Lưu Tú Bân.

Đáng kinh ngạc hơn, sâu bên trong hầm rau, cảnh sát lại tìm ra được một bộ xương khô, có vẻ như thuộc về một phụ nữ. Sau khi xét nghiệm di truyền, cảnh sát xác nhận được bộ xương kia thuộc về Lê Oánh, em dâu của Tô Hồng, người đã mất tích 5 năm nay.

Sự việc vẫn chưa kết thúc ở đây, người nhà của Nhan Giang, em rể của Tô Hồng, nhận được tin tức về vụ án mạng, đã chạy đến đồn cảnh sát cho biết, con trai họ đã bỏ ra ngoài làm ăn 7 năm trước không thấy về, cũng không ai liên lạc được.

Dưới sự tra khảo của cảnh sát, Tô Hồng đã cúi đầu thú nhận đã ra tay giết chết tất cả 4 nạn nhân. Một sự thật khiến cho cảnh sát cũng khó mà chấp nhận nổi. Người phụ nữ trông hiền lành, chất phác và yếu đuối đến vậy, ai mà tin cô ta lại có lòng dạ tàn độc, ra tay giết chết 4 sinh mạng?

Người đàn bà bị tổn thương trở thành con quỷ giết người

Bi kịch cuộc đời Tô Hồng bắt đầu từ cuộc hôn nhân thất bại mà cô từng trải qua. Khi còn trẻ, Tô Hồng rất xinh đẹp, học giỏi. Lẽ ra cô phải thoát khỏi thân phận nông dân và đi làm trong bệnh viện, nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi sau khi cô lấy chồng.

Chồng của Tô Hồng chỉ là một nông dân bình thường. Vì tình yêu, Tô Hồng sẵn sàng từ bỏ công việc tử tế, bỏ cả tương lai tươi sáng. Chỉ không ngờ rằng hạnh phúc của cô quá ngắn ngủi. Vài tháng sau khi kết hôn, cô phát hiện ra chồng đã có người phụ nữ khác.

Anh ta không chỉ phủi bỏ cô một cách tàn nhẫn để đến Chiết Giang vui vẻ sống với người tình, thậm chí khi cô mang thai sinh nở cũng chỉ một thân một mình, không được anh ta đoái hoài.

Mang tâm trạng đau đớn vì bị chồng bỏ rơi, Tô Hồng càng thêm căm ghét người đàn ông tồi tệ đã khiến cho cuộc đời cô rơi vào bi kịch. Không ngờ sau khi về nhà mẹ đẻ, Tô Hồng đã phải chứng kiến cảnh tượng chướng tai gai mắt.

Đầu năm 2003, em gái Tô Hồng và chồng cũ là Nhan Giang vốn đã ly hôn vì tính tình của hắn không tốt. Nhan Giang không chấp nhận chuyện này, thường xuyên đến nhà quấy rối, còn tự chắt đứt ngón tay để uy hiếp người trong gia đình. Tô Hồng lo lắng em gái có chuyện nên sắp xếp cho em gái đi xa lánh nạn. Nhan Giang vì chuyện này mà tức giận, uy hiếp đòi Tô Hồng giao người, nếu không sẽ giết chết đứa con trai của họ - đứa trẻ thời điểm này do Tô Hồng chăm sóc.

Chẳng bao lâu sau, Tô Hồng phát hiện ra Nhan Giang ngang nhiên sống cùng một người phụ nữ khác. Sự việc làm Tô Hồng lờ mờ đoán ra lý do vì sao em gái nhất định muốn ly hôn với người đàn ông này.

Tô Hồng sau đó viện cớ dụ Nhan Giang đến nhà để giải quyết việc gia đình, nhân lúc anh ta không cảnh giác đã dùng chai thủy tinh đập vào đầu khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Bố của Tô Hồng vô tình chứng kiến cảnh tượng này, không muốn con gái gặp rắc rối nên đã giúp cô đưa xác của Nhan Giang đi phi tang. Cho đến khi ông bố chết đi, bí mật về nơi giấu thi thể của Nhan Giang vẫn là một bí mật không ai hay biết.

Sau khi giết chết Nhan Giang, Tô Hồng dùng điện thoại của anh ta gửi tin nhắn về cho gia đình, nói rằng đi làm xa để xây dựng sự nghiệp. Từ đó không một ai biết được tung tích của Nhan Giang nữa.

Về phần Lê Oánh, em dâu của Tô Hồng. Trước đây hai người đã không có mối quan hệ hòa hợp. Lê Oánh thường ra ngoài làm việc, bỏ mặc 2 đứa con ở nhà để Tô Hồng chăm sóc. Cũng vì ngoại tình mà trước đó Lê Oánh đã ly hôn với em trai của Tô Hồng. Năm 2005, Lê Oánh quay về nhà đòi tiền Tô Hồng, trong khi số tiền đó cô đã tiêu hết để chăm sóc cho các con và cháu.

Thấy Lê Oánh quá trơ trẽn, đã đi ngoại tình, không chịu chăm con, giờ còn dám xông đến nhà đòi tiền, Tô Hồng cảm thấy tức giận vô cùng.

Nhân một ngày cả bố và em trai đều ra ngoài đi công việc, Lê Oánh lại đến nhà họ Tô gây sự đòi lại tiền rồi nằm lì không chịu đi. Tô Hồng đã dùng dây siết cổ cô ta cho đến chết, thi thể đem vứt vào hầm rau trong vườn.

Sau khi giết người, Tô Hồng cũng dùng điện thoại của nạn nhân, gửi tin nhắn về cho gia đình nói rằng sẽ đi làm xa không về nhà nữa.

Chính tay giết chết bố và mẹ của các cháu, Tô Hồng cảm thấy rất tội lỗi nên đã tự hứa sẽ chăm sóc các cháu cho thật tốt. Đến năm 2010, cháu trai của Tô Hồng đổ bệnh nặng, nhà không đủ tiền chạy chữa, cô ta đã chạy vạy khắp nơi để vay tiền cho cháu chữa bệnh.

Lúc này Tô Hồng đã gặp được Lưu Tú Bân, cầu xin ông ta cho mượn tiền. Không ngờ lão Lưu là kẻ háo sắc, đòi Tô Hồng phải ngủ với ông ta mới cho mượn tiền. Tô Hồng từ chối liền bị lão ta dùng vũ lực để cưỡng hiếp ngay tại chỗ. Hành vi thú tính của Lưu Tú Bân khiến Tô Hồng căm giận nhưng đổi lại, ông ta đã cho cô vay tiền cứu mạng cháu trai.

Không lâu sau, con gái Tô Hồng lại đổ bệnh. Người đàn bà liên tục gặp gian truân trong đời rơi vào cảnh cùng cực. Lần này cô đến mượn tiền của Lưu Tú Vân, không nghĩ rằng ông ta cũng là một tên lòng lang dạ sói, trước khi cho mượn tiền, ông ta đã chiếm đoạt thân thể của Tô Hồng. Cả hai anh em họ Lưu cũng viện cớ đến đòi nợ, thường canh lúc những người nhà họ Tô đi vắng để đến đòi quan hệ, cưỡng bức Tô Hồng.

Đến khi tới hạn trả tiền cho Lưu Tú Bân và Lưu Tú Vân nhưng Tô Hồng không có cách nào để hoàn trả lại cho hai kẻ háo sắc. Bản thân chẳng còn gì để mất, Tô Hồng liền lần lượt ra tay giết chết cả hai nạn nhân rồi vứt thi thể vào hầm rau.

Sáng ngày 10/2/2012, Tô Hồng bị xử tử theo pháp luật tại thành phố Ninh An. Đối với cảnh sát và nhân dân cả nước, vụ án giết người được giải quyết. Tuy nhiên, mọi người ai cũng xót xa lẫn day dứt trước số phận của một người đàn bà đã bị lòng hận thù làm cho biến chất. Cô ta đã phải trả giá cho tội ác của mình, nhưng những đứa trẻ do cô nuôi nấng sau này sẽ ra sao?

(Nguồn: Toutiao)