Bị chê làm lố khi liên tục nói "Game on baby", Hương Giang gọi điện cho Lukkade, đáp trả chỉ trích bắt chước đàn chị

Sau khi bị loại mất thí sinh Lưu Cao Phát trong chương trình The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ, Hương Giang đã tức giận rời khỏi phòng loại và liên tục nói: "Game on. Game on baby".

Hương Giang gọi điện cho Lukkade

Câu nói này ngay sau đó được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và còn bị chế thành những clip TikTok với đủ mọi tình huống đời thường. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng Hương Giang bắt chước "Chị Đại" Thái Lan là Lukkade khi nói từ "Game on".

Hương Giang gọi điện cho đàn chị Lukkade.

Sau đó, Hương Giang làm hẳn clip gọi điện mắng vốn Lukkade rằng cô đang bị chỉ trích là bắt chước đàn chị. Trong clip, Hương Giang và Lukkade thẳng thắn nói với nhau về tình hình loại thí sinh ở The Next Gentleman, đồng thời Hương Giang cũng thừa nhận việc nói từ "Game on" là làm theo Lukkade. Trong 1 chương trình thực tế của Thái Lan, Lukkade đã nói: "Game on bi***", còn Hương Giang học theo đàn chị thì nói: "Game on baby".



Lukkade khuyên Hương Giang hãy loại hết thí sinh giỏi của đội Xuân Lan và Hà Anh.

Sau khi thú nhận việc này, Hương Giang kể với đàn chị chuyện đội của cô có 6 thí sinh nhưng đã bị loại hết 3 người. Sau đó, Lukkade mách nước cho Hương Giang rằng muốn giành được chiến thắng thì phải loại hết các thí sinh mạnh của đội Xuân Lan và Hà Anh.

Chẳng biết là trong những tập tiếp theo thì Hương Giang có nghe theo lời Lukkade mà loại hết thí sinh mạnh hay không. Tuy nhiên, Hương Giang nổi tiếng là người thông minh, lắm chiêu trò, chắc chắn nữ HLV sẽ có những cách đáp trả riêng khi rơi vào cảnh không còn nhiều thí sinh trong đội.

https://afamily.vn/bi-che-lam-lo-khi-lien-tuc-noi-game-on-baby-huong-giang-goi-dien-cho-lukkade-dap-tra-chi-trich-bat-chuoc-dan-chi-2022031814160494.chn