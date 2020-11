Bị chê gầy gò, da nhăn xuống sắc, mỹ nam "Hương mật tựa khói sương" - La Vân Hi vẫn "đắt show" phim ngôn tình

Lương Ngôn Tả Ý vừa công bố loạt poster ẩn ý đã làm khán giả đứng ngồi không yên vì nhận ra hình ảnh được che giấu chính là La Vân Hi và Trình Tiêu. Ekip sản xuất webdramavừa công bố loạt poster ẩn ý đã làm khán giả đứng ngồi không yên vì nhận ra hình ảnh được che giấu chính làvà Trình Tiêu.

Tuy hình ảnh không rõ mặt nhưng khán giả vẫn soi ra ngay 2 nhân vật này chẳng ai khác ngoài Trình Tiêu và La Vân Hi cả.

La Vân Hi là 1 trong số những mỹ nam được khán giả quan tâm nhất hiện nay. Với gương mặt điển trai ăn ảnh, La Vân Hi thường xuyên lọt vào danh sách những nam thần cổ trang có sức hút nhất.

Loạt poster bóng mờ được fan dự đoán là có Trình Tiêu - La Vân Hi xuất hiện.

Tuy nhiên, gần đây La Vân Hi bị chê vì quá gầy gò, xuống sắc. Hình ảnh của anh chàng trong bộ phim Nửa là đường mật, nửa là đau thương liên tục bị bóc phốt là chỉnh sửa photoshop quá đà. Bởi La Vân Hi chạy show liên tục nên sụt cân nhanh chóng. Ngoài ra, anh chàng còn có chiều cao hạn chế, khung xương nhỏ nên lúc đứng cạnh những diễn viên khác liền lộ khuyết điểm ngoại hình. Nhiều khán giả cho rằng La Vân Hi nên ăn uống điều độ và tập thể thao thường xuyên để cải thiện vóc dáng.

Hình ảnh lung linh của La Vân Hi trong phim cổ trang thần tượng.

Hình ảnh xuống sắc gầy gò thảm hại gần đây của La Vân Hi.

Lương Ngôn Tả Ý có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình. Nội dung phim xoay quanh 2 nhân vật là Âu Man và Lệ Trạch Lương. 2 năm trước, Lệ Trạch Lương - Tả Ý vô tình gặp nhau. 2 người xem đối phương như "định mệnh" rồi nhanh chóng rơi vào tình yêu. Họ cùng trải qua khoảng thời gian đẹp đẽ khó quên nhất cuộc đời. Tuy nhiên, giấc mộng yêu đương ấy đã nhanh chóng bị phá vỡ, chỉ trong 1 đêm mà biến cố lớn xảy ra khiến Tả Ý - Lệ Trạch Lương phải chia tay.

Trình Tiêu.

2 năm sau, Lệ Trạch Lương trở lại với hình ảnh cô độc, xa cách người xung quanh. Không ai biết vì sao Lệ Trạch Lương lại thay đổi từ người căng tràn sức sống thành kẻ chẳng muốn tiếp cận với ai. Chẳng ai hiểu được vì sao nụ cười của Lệ Trạch Lương lại biến mất, lúc nào anh cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, ảm đạm. Rồi đến ngày nọ, Tả Ý xuất hiện rồi "xông vào cuộc đời" Lê Trạch Lương một lần nữa....