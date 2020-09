Bị cảnh sát tuýt còi vì không thắt dây an toàn, cô gái mếu máo trình bày: "Em vội về đi vũ trụ" và diễn biến như phim sau đó

Theo thông tin từ Sở cảnh sát Enid, khoảng 9h sáng ngày 22/9, người phụ nữ tên Emily Sindt Owings (28 tuổi) đang di chuyển trên một tuyến đường thuộc thành phố Enid, quận Garfield, tiểu bang Oklahoma (Mỹ) thì bất ngờ bị cảnh sát tuýt còi yêu cầu dừng xe vì lỗi không thắt dây an toàn.

Video: Người phụ nữ bị cảnh sát tuýt còi vì không thắt dây an toàn.

Đúng là đã đen là đen đủ đường, sau khi bị "tóm", chị trình bày ngắn gọn với các anh với 3 lý do rằng "hôm nay là sinh nhật em, các anh tha cho em", "em bị mất bằng lái rồi", "em buồn đi vũ trụ (đại tiện) lắm!". Đấy, nói ra đến lý do đó rồi thì làm sao mà không thương cho được.

Chị mếu máo trình bày lý do nhưng vẫn không qua mắt được các anh cảnh sát.

Vậy nhưng các anh cảnh sát giao thông "tỉnh" lắm chứ đùa đâu. Các anh yêu cầu chị xuất trình giấy tờ và phát hiện ra rằng giấy phép của Owings Sindt đã bị thu hồi và người phụ nữ này còn có lệnh bắt giữ ở các quận Woods và Grant.

Trong khi chờ đợi cảnh sát kiểm tra thêm thông tin, thì chị Owings “rồ ga, chửi bới các sĩ quan tại hiện trường và phóng đi để lại tiếng lốp xe ma-xát với mặt đường”.

Vậy là các anh lại phải bốc xe cảnh sát đuổi theo với tốc độ 112km. Và tất nhiên, Owings bị chặn lại rồi bị bắt giữ ngay tức khắc.

Các nhà chức trách cho biết họ đã phát hiện ra một ống thủy tinh chứa ma túy bên trong xe của người phụ nữ lắm chiêu nhiều trò này.

Owings bị bắt vì khiếu nại về một loạt hành vi vi phạm như lảng tránh, lái xe ẩu, lái xe trong tình trạng "bị treo giò" (bị tước bằng lái), không thắt dây an toàn, không bảo hiểm và tàng trữ đồ dùng ma túy.

Emily Sindt Owings bị bắt vì một loạt hành vi vi phạm.

“Mọi người đều phạm tội, chúng tôi biết, nhưng không có lý do gì để phạm trọng tội và gây nguy hiểm đến tính mạng của các sĩ quan cảnh sát, những người lái xe ô tô khác và cả người đi bộ trong khu vực. Ngoài ra, hãy chắc chắn là bạn đã thắt dây an toàn. Thắt dây an toàn thực sự có thể cứu mạng người", Sở cảnh sát Enid đưa ra cảnh báo trong một bài đăng thông tin về vụ việc trên Facebook.

(Nguồn: NYPost)