Bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ xíu, cô gái chật vật sống sót không ngờ nhận được "món quà" đặc biệt sau khi bố qua đời

Đây là câu chuyện của Rainwater Blackfoot, một người phụ nữ mang trong người 2 dòng máu Mỹ - Ấn. Từ nhỏ, cô đã bị bố mẹ bỏ rơi và buộc phải sống ở trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. Thậm chí, bố Rainwater còn từng buông ra lời đau đớn rằng ông sẽ "hạnh phúc hơn khi cuộc sống mà không có Rainwater".

Chính vì những tổn thương trong quá khứ mà Rainwater gặp khó khăn trong việc trao đi sự tin tưởng cho bất kỳ ai, đó là nỗi đau mà cô sẽ mang theo đến suốt cuộc đời. Thế nhưng, người phụ nữ này không ngờ rằng sau khi bố qua đời, ông đã để một món quà đặc biệt dành cho cô và nó sẽ giúp cuộc đời cô bớt khó khăn.

Trong quá khứ, sau khi bị mẹ bỏ rơi, Rainwater bị bố giao lại cho trung tâm nuôi dưỡng trẻ nhỏ chăm sóc. Cuộc sống của Rainwater từ dạo đó luôn lâm vào cảnh khó khăn.

"Trong suốt nhiều năm trời, nhà tôi không có chút thức ăn. Tôi đã không dùng điện được nhiều tháng trời" - Rainwater chia sẻ vào thời điểm trả lời phỏng vấn với Inside Edition.

Trên tất cả là vết sẹo trong tâm hồn của Rainwater. Việc bị chính những người thân yêu bỏ rơi đã khiến cô không thể tin được thêm ai khác ngoài bản thân mình

"Nếu có ai đó cố giúp đỡ, tôi tin chắc họ sẽ muốn nhận lại thứ gì đó từ tôi" - Rainwater nói.

Năm 2008, bố ruột của Rainwater qua đời và để lại số tiền 86.000 USD (gần 2 tỷ theo tỷ giá hiện tại) nhưng cô không hề hay biết chuyện gì, cứ chật vật với cuộc sống khốn cùng của mình. Mãi đến 7 năm sau, năm 2015, chiến dịch We Find, You Keep biết được rằng số tiền ấy đang được kiểm soát viên của bang New York nắm giữ. Cùng với tờ Inside Edition, họ lên kế hoạch đi tìm Rainwater để giao cho cô số tiền thừa kế từ bố ruột quá cố.

"Tôi chưa từng tưởng tượng được chuyện này, rằng toàn bộ số tiền ấy thuộc về tôi. Bất chấp bạn đến từ đâu, bạn bắt đầu cuộc đời từ đâu, thỉnh thoảng kết cục mọi thứ cũng có thể đẹp đẽ đến bất ngờ" - Rainwater chia sẻ.

