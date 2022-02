Bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà vì không chịu học, cậu bé nói một câu với người đàn ông lạ trên đường, bố mẹ biết được chắc chắn sẽ hối hận

Câu chuyện được anh Hải chia sẻ trên trang cá nhân mới đây đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con nhỏ. Đây cũng là một bài học cho người lớn về phương pháp dạy con của mình.



Cụ thể, theo anh Hải kể lại, đang đi trên đường thì anh bắt gặp một cậu bé xin đi nhờ. Lý do vì đã bị bố mẹ mắng. Dù đã đưa bé đến nhà ông bà nội an toàn nhưng người đàn ông này vẫn không khỏi lo lắng. Nếu hôm nay không may mắn mà gặp phải người xấu thì cậu bé sẽ như thế nào?

“Bố mẹ nào đang tìm con thì tôi đưa con về nhà bà nội an toàn rồi nhé! Khoảng 19h45p, trời mưa phùn, thanh niên bằng tuổi con trai mình đứng trên đê Bát Tràng đoạn gần gầm cầu Thanh Trì đang vẫy xe (đoạn đường đê vắng vẻ). 3,4 xe máy đi qua vẫy không ai đỗ lại, đến lượt mình thì mình đỗ lại vì thấy cậu bé đứng trên đê không mũ nón khi trời đang mưa.

- Con đi đâu chú đưa con đi mà sao con đứng đây?

- Con bị bố mẹ khóa cửa đuổi ra khỏi nhà vì hư nghịch không chịu học, chú cho con sang nhà bà nội con, chú cứ đi đi con có tiền lì xì trả chú.

Trên đường đi mình dọa cho 1 trận con vẫy xe gặp chú không sao, nhưng nhỡ may gặp người xấu bán sang Trung Quốc bán lấy nội tạng hay va chạm giao thông thì sao?”, anh Hải chia sẻ.



Thêm vào đó, người đàn ông này nhắn nhủ: “Các bậc phụ huynh dù con cái có như thế nào cũng đừng đuổi chúng ra khỏi nhà nhỡ có làm sao ân hận cả đời không kịp đâu”.

Cậu bé cầm áo ấm và giày ra khỏi nhà trong đêm mưa rét. Nguồn: Hai Meo OFFB

Dưới phần bình luận, không ít người cảm thấy khó hiểu với cách hành xử của bậc phụ huynh, có lẽ trong lúc tức giận đã hành xử như vậy. Thế nhưng, dù có nóng giận tới cỡ nào, việc để một đứa trẻ tự ở ngoài trong đêm như vậy sẽ dẫn đến không ít tình huống nguy hiểm. Nếu cậu bé không nhanh nhẹn và người tài xế không phải người tốt thì mọi chuyện khó mà lường được.

- “Riêng việc học hành của các con, mình mạn phép - bằng 15 năm hỗ trợ các bố mẹ về tâm lý giáo dục - khuyên 1 lời rằng: mỗi bé là 1 hạt giống khác nhau. Có bé giỏi cái này, có bé giỏi cái khác. Thực sự có những bé ép học cũng không học nổi. Tức là ta phải chấp nhận thực tế là chỉ cần 5 điểm trở lên, đều đều lên lớp là được.

Có những bé ham học, có tố chất mạnh mẽ về các năng lực tư duy như toán học, ngôn ngữ, logic,... nhưng có những bé chỉ thích cây cối thiên nhiên, hội họa,...

Thà dành chút thời gian tìm hiểu và định hướng cho con, nhất là lúc dịch bệnh được ở bên nhau nhiều. Còn hơn là những lời đánh mắng, đuổi ra khỏi nhà. Thực sự các biện pháp này là thể hiện sự bất lực, can thiệp thô bạo tới tinh thần của đứa bé và thúc đẩy các con "mờ mịt" hơn”, một người tâm sự.

- “Ngày nào cũng mắng, chửi thì con sẽ càng ngày càng bướng bỉnh, tự ti hơn thôi. Cảm ơn bác tài, chưa biết sự việc của cháu nó thực hư ra sao, nhưng hành động của bác rất đáng khích lệ”, một người khác chia sẻ.



Hiện câu chuyện trên vẫn đang dành được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người, đặc biệt là các phụ huynh cần xem lại phương pháp nuôi dạy con của mình để hạn chế trường hợp xấu xảy ra.

