Bị biên tập show làm cho khóc bù lu bù loa trên sóng, Hương Giang đăng đàn trách móc sẽ nhớ suốt đời

Tập 6 của chương trình thực tế The Next Gentleman – Quý ông hoàn mỹ vừa lên sóng với phần loại trừ khá drama. Cụ thể, Xuân Lan đã giành được chiến thắng và xin không loại bất cứ thí sinh nào.

Hương Giang khóc vì suýt banh team.

Ban tổ chức chương trình không chấp nhận ý kiến này, bởi theo đúng luật chơi thì Xuân Lan sẽ loại thí sinh ở đội Hà Anh và đội Hương Giang. Do không muốn loại thí sinh nên Xuân Lan đã tức giận rời phòng loại, để lại quyền quyết định cho Dược Sĩ Tiến.

Ban đầu, Dược Sĩ Tiến công bố 2 thí sinh đội Hà Anh an toàn. Điều này cũng đồng nghĩa với chuyện 2 thí sinh đội Hương Giang bị loại. Quá sốc với kết quả này, Hương Giang khóc bù lu bù loa trên sóng, đồng thời tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với Dược Sĩ Tiến dù trước đó 2 người là bạn bè thân thiết.

Vì tưởng nhầm Dược Sĩ Tiến loại 2 thí sinh của đội mình, Hương Giang đã đòi cắt đứt mối quan hệ với anh.

Tuy nhiên, đến khi chương trình khép lại, Dược Sĩ Tiến lại công bố thông tin không loại thí sinh đội Hương Giang. Dược Sĩ Tiến đã giữ lại tất cả thí sinh như đúng ý Xuân Lan mong muốn ban đầu. Bị ăn cú lừa đau đớn, Hương Giang đăng đàn bày tỏ rằng:

"Suốt ngày thích chơi game nên đến tập cuối bị sản xuất, biên tập và host chơi cho 1 vố nhớ đời. Kết thúc hành trình 6 tập truyền hình thực tế của The Next Gentleman, chỉ hy vọng đã mang tới cho quý vị khán giả một chương trình thú vị nhiều cảm xúc sau 2 năm ngành giải trí và show truyền hình bị đứng lại, 4 tháng trôi qua nhanh như một cơn gió và nhìn thấy mọi người tham gia vào show đều có những thành công mới thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mừng 3 chàng trai đã tiến bước vào Bán Kết, từ giờ hãy chiến đấu trên chính đôi chân của mình. Xin mượn lời của chị Xuân Lan, GAME OVER".

Hương Giang chia sẻ cảm xúc về chương trình.

Như vậy, Hương Giang chấp nhận chuyện bị biến thành "con ngốc" trên show thực tế. Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 cũng bày tỏ rằng cô mong các học trò sẽ chiến đấu hết mình trong đêm Bán kết sắp tới.

