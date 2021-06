Bi béo đang tắm bể bơi với em họ thì nước ấm bất thường, cậu nhóc bịa ngay số liệu khảo sát để che giấu sự thật khó đỡ!

Trên trang Facebook cá nhân, nghệ sĩ Xuân Bắc thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện hài hước về cậu con trai thứ 2 Bi béo. So với thời còn tham gia "Bố ơi mình đi đâu thế" mùa 1, Bi béo giờ phổng phao, chững chạc thấy rõ. Dù vậy thì tính cách lầy lội của cậu nhóc vẫn trường tồn theo năm tháng. Và clip mới đây "Nam Tào" chia sẻ chính là minh chứng rõ nhất!

Chuyện là trong những ngày hè nắng nóng oi ả, Bi nhà ta và cô em họ An cùng đi tắm bể bơi tại gia. Trong lúc cả hai anh em đang chơi đùa thì An bỗng phát hiện ra một sự việc bất thường. Nước đang mát bỗng tự dưng... ấm lên! Chẳng nhẽ trời nóng quá nên nước trong bể bơi cũng nóng lên? Tất nhiên là không có chuyện vô lý đến thế!

Vậy là An mới quay sang hỏi Bi, Bi ngớ người ra rồi thản nhiên bảo: "Nước ấm ấm đúng không? Tại vì anh tè". Sự thật quá choáng váng khiến bé An thốt lên "Eo ơi kinh thế" rồi khóc dở mếu dở, quay sang mách bác Xuân Bắc.

Để chữa thẹn, Bi béo lập tức liến thoắng trình bày một sự thật mà chưa có ai xác nhận: "Có gì đâu bố. Bây giờ cứ 10 người xuống bể bơi thì có 8 người "ba chấm". Theo khảo sát trung bình của PGS.TS (tí nữa nghĩ tên) thì 100 người xuống bể bơi thì sẽ có 101 lít nước tiểu". Khi được hỏi lấy số liệu ở đâu, Bi tỉnh bơ bảo đó là theo tư liệu thực tế mình vừa nghĩ ra.

Vừa dứt câu trả lời, Bi lại khiến em An ngơ ngác vì: "Ơ sao bây giờ em lại thấy nước ấm nữa vậy" - "Anh lại tè đấy", Bi béo cười phá lên, còn An lại thêm một phen khóc mếu máo nữa. Clip hài hước này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận tới 12,1k lượt like cùng hàng trăm bình luận.

Ai nấy đều ôm bụng cười lăn lộn trước độ lầy lội của nhóc Bi béo. Đồng thời một số cư dân mạng cũng phải công nhận thực trạng có rất nhiều người "ba chấm" khi đi biển hoặc ở hồ bơi.

Được biết ở nhà thì lầy lội thế thôi nhưng khi ra nơi công cộng, Bi béo ứng xử vô cùng văn minh, lịch sự. Thời gian trước, khi ghi hình chương trình "A Pi phiêu lưu ký" (A Pi là biệt danh ở nhà của Bi Béo), Bi được giao nhiệm vụ đưa một du khách người nước ngoài lần đầu tiên đến Việt Nam đi tham quan Hà Nội.



Bi béo luôn có ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Khi vị khách vô tư vứt chai nước xuống lòng đường lúc cả 2 ngồi nghỉ chân ở 1 quán ven đường, Bi béo lập tức để ý đến điều này. Ban đầu, cậu nhóc chưa nhắc mà chủ động nhặt chai nước lên, vứt vào thùng rác. Sau khi vô tư vứt chai nước ra đường, vị khách lại lần nữa vứt giấy xuống đất. Ngay lập tức, Bi đứng lên nhặt lại giấy, vứt vào thùng rác và nhắc: "Chú nên vứt rác vào trong xô kia" và chỉ vị trí thùng rác.

Khi được hỏi: "Góp ý với khách nước ngoài về việc vứt rác, cháu có sợ hai người sẽ căng thẳng hay rạn nứt tình bạn không", Bi thẳng thắn cho biết: "Cháu không ngại. Vì làm việc sai thì mình phải nhắc. Tây hay Ta đều phải lịch sự. Chú ấy đến Hà Nội thì phải bảo vệ đường phố Hà Nội thôi".



Câu trả lời của Bi béo khiến dân tình trầm trồ vì cách sống văn minh. Bên cạnh những lời khen dành cho Bi béo, nhiều người cũng không quên ngợi khen gia đình Xuân Bắc vì đã dạy dỗ con rất tốt. Được biết, trong cuộc sống hàng ngày, Bi béo và anh trai Minh Bủm luôn được bố dạy những bài học tốt đẹp thông qua cách trò chuyện vui vẻ, thân thiết như 2 người bạn.