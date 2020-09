Bí ẩn người đàn ông sở hữu diện mạo đáng sợ xuất hiện trong giấc mơ của hơn 2.000 người và liệu chúng ta có nằm trong số đó?

Bạn đã từng gặp người đàn ông này trong giấc mơ hay chưa? Nếu câu trả lời là có thì bạn là 1 trong số hàng nghìn người trên thế giới này mơ thấy người đàn ông ấy, hay còn được gọi là "this man". Thậm chí, người ta còn lập cả một trang web để nói về "this man".

Theo đó, trang web là nơi để tất cả những người từng mơ thấy "this man" có thể kết nối với nhau. Tháng 1/2006, tại thành phố New York, Mỹ, một bệnh nhân của một nhà tâm thần học nổi tiếng đã phác thảo gương mặt người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của cô hết lần này đến lần khác. Có lần, người đó còn cho cô lời khuyên về cuộc sống cá nhân. Nữ bệnh nhân khẳng định cô chưa từng gặp gỡ người đàn ông kia.

Ảnh minh họa.

Bản họa mặt kia nằm yên ở một góc bàn của nhà tâm thần học kia vài ngày cho đến khi một bệnh nhân khác nhận ra gương mặt ấy và nói rằng đó cũng là người thường xuyên "ghé thăm" anh trong những giấc mơ. Tất nhiên, bệnh nhân lần này cũng cho biết anh chưa từng gặp người đàn ông kia. Thế là sau đó, nhà tâm thần học gửi hình ảnh ấy cho một vài đồng nghiệp của ông và phát hiện có rất nhiều người cũng mơ thấy người đàn ông tương tự. Trong vài tháng, 4 bệnh nhân đã nhận ra người đàn ông ấy và gọi đó là "this man".

Bản họa mặt "this man"

Từ tháng 1/2006 đến năm 2009, có hơn 2.000 người đến từ khắp mọi nơi trên thế giới như Los Angeles, Berlin, Sao Paulo, Tehran, Bắc Kinh, Rome, Barcelona, Stockholm, Paris, New Dehli và Moskow, nói rằng họ từng mơ thấy "this man".

Một giấc mơ về "this man" được kể lại như sau:

"Lần đầu tiên tôi mơ thấy ông ấy là khi tôi gặp khó khăn trong công việc. Tôi mơ thấy mình đang bị lạc vào một trung tâm thương mại rộng lớn và không bóng người. "This man" xuất hiện và tôi bắt đầu bỏ chạy. Ông ấy đuổi theo tôi trong khoảng 1 giờ đồng hồ trước khi tôi nhìn thấy mình đứng dựa vào bức tường ở khu vực dành cho trẻ em ở siêu thị. Lúc đó, "this man" mỉm cười với tôi và chỉ cho tôi lối ra ở khu vực tính tiền trước khi tôi tỉnh giấc. Từ đêm đó, 'this man" xuất hiện trong mọi giấc mơ của tôi và luôn chỉ cho tôi lối thoát ra khỏi giấc mơ".

Được biết, nhiều người khác mơ thấy "this man" bay cùng với họ, an ủi họ vượt qua khoảng thời gian khó khăn hay thậm chí là đi ăn tối và đi chơi cùng họ.

Câu hỏi được đặt ra là: Nguyên nhân gây ra hiện tượng này là gì?

Trang web về "this man" đưa ra nhiều giả thiết, một trong số đó cho rằng "this man" là người thật và có khả năng đi vào giấc mơ của người khác bằng một kỹ năng tâm lý cụ thể nào đó. Một số người tin diện mạo của "this man" ngoài đời cũng giống như hình ảnh mà họ đã thấy trong giấc mơ nhưng số khác tin vào điều ngược lại. Ngoài ra, người ta còn đưa ra giả thiết rằng đằng sau "this man" là một kế hoạch điều hòa tâm thần phát triển bởi một tập đoàn lớn.

Thực tế, giả thiết đó gần nhất với sự thật. Trang web "this man" chính là sản phẩm của một nhà xã hội học và nhà tiếp thị tên là Andrea Natella, điều hành công ty Guerriglia Marketing, chuyên tổ chức các trò lừa bịp và tạo ra các dự án nghệ thuật kỳ lạ chủ yếu về nội dung khiêu dâm, chính trị và quảng cáo.

Trang web về "this man" hẳn là một tác phẩm thành công nhất của Andrea, dù không mang tính nghệ thuật chính trị giả trí tuệ như những gì ông đã từng làm trước giờ. Nó mang đến một cảm giác rợn người đến từ các câu chuyện của "người trong cuộc" và các bức họa mặt nhằm tăng tính ghê sợ cho trò lừa bịp.

(Nguồn: Telengana Today)