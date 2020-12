Bí ẩn chuyến bay du hành thời gian mất 35 năm để đáp đất nhưng giờ đây phi hành đoàn và hành khách đã biến thành... 92 bộ hài cốt

Có vẻ như lỗ hổng thời gian bí ẩn luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người. Bằng chứng là câu chuyện về chuyến bay mất tích (Santiago Flight 513) rồi bỗng dưng xuất hiện trở lại sau 35 năm với toàn bộ phi hành đoàn và hành khách đều chỉ còn là những bộ xương vẫn thường xuyên được mọi người đem ra bàn tán. Nhưng ít ai biết được đó chỉ là câu chuyện được dựng lên bởi trí tưởng tượng của mọi người.

Câu chuyện du hành thời gian này được lan truyền rộng rãi trên Internet và nội dung trên trang Gaia như sau:

"Ngày 4/9/1954, chuyến bay mang số hiệu 513 của hãng hàng không Santiago Airlines xuất phát từ Aachen, phía Tây nước Đức, đi đến Porto Alegre, Brazil. Hành trình dự kiến sẽ kéo dài khoảng 18 giờ đồng hồ.

Thế nhưng, thực tế thì chuyến bay mất tận 35 năm để đến được đích. Ngày 12/10/1989, chuyến bay số hiệu 513 của hãng Santiago Airlines bất ngờ đáp tại sân bay Porto Alegre mà không hề có tín hiệu thông báo với cơ quan kiểm soát không lưu.

Điều gây ngỡ ngàng nhất là khi cơ quan chức năng tiến hành mở của máy bay, đập vào mắt họ là 92 bộ xương người, dính chặt vào ghế. Hài cốt của phi công trưởng Miguel Victor Cury được tìm thấy trong tình trạng đang an vị trên ghế lái của ông, đôi tay đặt trên bàn điều khiển trong khi động cơ máy bay vẫn chạy".

Hẳn là khi đọc vào, mọi người sẽ ngờ ngợ nhớ đến một tập phim của The Twilight Zone phát sóng năm 1961 có tên là "The Odyssey of Flight 33". Hoặc cũng có thể mọi người sẽ đọc được nó trên trang Weekly World News.

Năm 1985, Weekly World News, nổi tiếng là một tờ báo lá cải, đã gây xôn xao dư luận với bài viết về chuyến bay Pan Am Flight 914 đột ngột biến mất mãi cho đến 37 năm sau mới xuất hiện trở lại và đáp đất như thể không có chuyện gì xảy ra.

Câu chuyện về Pan Am Flight 914 sau đó được làm rõ là được tạo ra bởi trí tưởng tượng của con người mà thôi. Điều đó vẫn không thể khiến bộ óc của một bộ phận tin vào các chuyến du hành vượt thời gian ngừng lại. Năm 1989, Weekly World News trở lại và lợi hại hơn xưa với câu chuyện về chuyến bay 513 của hãng hàng không Santiago Airlines. Điều khác biệt duy nhất giữa 2 chuyến bay là trong khi toàn bộ hành khách trên Pan Am Flight 914 đều sống sót một cách thần kỳ thì sau cuộc du hành xuyên không gian, thời gian, toàn bộ phi hành đoàn và hành khách trên chuyến bay Santiago Airlines 513 đã biến hành những bộ xương.

Và tất nhiên, chẳng có chuyến du hành thời gian nào cả. Chuyên trang Snopes cũng đã tiến hành tìm hiểu nhưng họ chẳng hề tìm được bất kỳ bài báo nào nhắc đến sự biến mất đột ngột của Santiago Airlines 513 vào năm 1954, cũng chẳng có bài báo nào đưa tin về sự xuất hiện trở lại của phương tiện này vào 35 năm sau (tức nam 1989) chở theo hài cốt của phi hành đoàn và hành khách. Lý do đơn giản thôi: Đó là bởi vì Santiago Flight 513 được làm ra dựa trên những cây viết ảo diệu của tờ báo lá cải Weekly World News.

(Nguồn: Snopes)