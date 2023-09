"Beyoncé xứ Hàn" Ailee đổ bộ Việt Nam, hào hứng nhận nón lá và ký tặng fan Việt

Ailee sinh năm 1989 tại Mỹ, cô ra mắt làng nhạc Hàn Quốc vào năm 2012. Với chất giọng nội lực, cô được mệnh danh là "Beyoncé xứ Hàn". Nữ ca sĩ đình đám bỏ túi nhiều bản hit, trong đó có Heaven, I Will Go To You Like The First Snow (nhạc phim Goblin), When We Were In Love...