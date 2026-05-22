BESO tạm dừng nhịp đứng quen thuộc, gợi nhắc về một khoảng nghỉ rất cần trong ngày





Robot BESO bất ngờ được "xả hơi", người trẻ kéo đến check-in vì quá dễ thương

Những ngày qua, khu vực đặt robot BESO tại Thiso Mall bỗng trở thành điểm dừng chân của rất nhiều bạn trẻ. Không còn xuất hiện như thường lệ, BESO lần này ngồi cạnh sofa đỏ, quạt mát và một không gian mang cảm giác thư giãn, khiến ai đi ngang cũng phải tò mò nhìn thử.

Nhiều bạn trẻ còn hài hước gọi đây là "ca thư giãn được chú ý nhất tuần", khi một robot vốn đã quá quen mặt với người Sài Gòn bỗng trở thành tâm điểm bàn luận chỉ vì… được nghỉ ngơi.

Người trẻ nói gì khi thấy "BESO cuối cùng cũng được nghỉ phép"

Sau những hình ảnh gây tò mò ban đầu, câu chuyện BESO "nghỉ xả hơi" lại khiến nhiều người trẻ bật cười thích thú vì quá dễ đồng cảm. Với không ít người, đây không đơn thuần chỉ là một góc check-in thú vị, mà giống như một lời nhắc nhẹ nhàng về chuyện cho bản thân vài phút nạp năng lượng giữa cuộc sống bận rộn.

Bạn Trúc Đào (phường An Lạc) thể hiện sự bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh mới của BESO tại Thiso Mall. "Bình thường mình hay chạy ngang qua đây nên lúc thấy concept này thật sự khá tò mò. Mình không nghĩ một robot cũng có ngày được ‘xả hơi’ như vậy. Nhìn cái là phải dừng lại xem thử luôn", cô bạn chia sẻ.

Trúc Đào thích thú check-in cùng khu vực "xả hơi" của robot BESO tại Thiso Mall

Theo Trúc Đào, điều khiến cô thích nhất là việc một hình ảnh vốn đã quá quen thuộc với nhiều người lại được kể theo một cách hoàn toàn khác.

Ý tưởng lạ mắt này cũng nhanh chóng biến khu vực quanh BESO thành điểm check-in đông người ghé thử những ngày qua.

Trong khi đó, Thái Khánh Huyền (phường Chợ Lớn) cho biết đã phải bật cười ngay khi nhìn thấy hình ảnh BESO lần này vì quá khác với mọi ngày.

"Bình thường BESO chỉ thay outfit theo dịp thôi, còn hôm nay tự nhiên có thêm sofa, quạt rồi thanh KitKat nên mình đứng đọc thử mới biết là đang được ‘xả hơi’. Ý tưởng này khiến tụi mình liên tưởng khá nhiều đến cuộc sống hiện tại. Nhiều lúc ai cũng cuốn theo công việc, deadline rồi áp lực mỗi ngày nên quên mất bản thân cũng cần nghỉ ngơi.", Huyền cười.

Thái Khánh Huyền cho rằng hình ảnh BESO được "xả hơi" khiến nhiều người trẻ dễ đồng cảm với nhịp sống bận rộn hiện nay.

"Nhìn BESO ngồi chơi xơi KitKat mà mình thấy ghen tị luôn, vì hôm nay mình tới đây để làm việc", cô bạn tên Phạm Thu Uyên nói."Có những lúc mình cũng bị cuốn theo công việc quá nên sẽ tự cho bản thân nghỉ một chút, đi dạo hay kiếm gì ăn cho thoải mái đầu óc hơn. Nên lúc thấy BESO được ‘xả hơi’ như vậy mình thấy khá đồng cảm".

KitKat và câu chuyện bảo vệ những khoảng nghỉ giữa nhịp sống luôn phải "available"

Được biết, đây là hoạt động thuộc chiến dịch mới của KitKat với thông điệp "nghỉ xả hơi, xơi KitKat". Là thương hiệu đại diện cho giờ nghỉ xả hơi của người tiêu dùng trong hơn 90 năm, KitKat luôn tin rằng một khoảng nghỉ xả hơi đúng lúc không phải điều xa xỉ, mà là điều ai cũng cần để nạp lại năng lượng, làm mới góc nhìn và tiếp tục tận hưởng cuộc sống tốt hơn.

Với tinh thần ấy, KitKat mang "giờ nghỉ xả hơi" đến Thiso Mall như một lời nhắc vui vẻ rằng: ai cũng xứng đáng có một khoảng nghỉ xả hơi cho riêng mình, kể cả những biểu tượng như BESO, đã quanh năm ở một tư thế đứng quen thuộc. Và bạn cũng thế.

Dòng chữ phía sau robot trở thành một lời nhắc nhẹ nhàng về chuyện đôi khi ai cũng cần được "xả hơi" đôi chút.

Thông qua hoạt động BESO "nghỉ xả hơi, xơi KitKat", thương hiệu mang đến một lời nhắc nhẹ nhàng về chuyện dành thời gian cho bản thân giữa nhịp sống bận rộn, đồng thời tạo nên hình ảnh BESO hoàn toàn mới lạ và đáng yêu tại Thiso Mall để nhiều người dừng lại tham quan, chụp ảnh và thích thú bàn luận những ngày qua.

Robot BESO sẽ trong "trạng thái xả hơi" từ 20/05 đến 25/05. Nếu tò mò BESO "xả hơi" trông như thế nào, bạn có thể ghé Thiso Mall Sala (TP.HCM) để trực tiếp tham quan, chụp hình và tận hưởng một khoảng nghỉ nhỏ cùng bạn bè những ngày này.