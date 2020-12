Bếp trưởng Cẩm Thiên Long bật mí cách sử dụng dầu mè thơm, chị em xem ngay kẻo lỡ

Khơi dậy hương sắc của món ăn gia đình bằng dầu gia vị - dầu Mè thơm

Chiến thắng danh hiệu Top Chef 2014 bằng chính món ăn Việt Nam, bếp trưởng Cẩm Thiên Long luôn ấp ủ trong mình giấc mơ nâng tầm đẳng cấp món Việt. Theo anh, món ăn Việt nhìn tưởng chừng đơn giản, nhưng để khơi dậy từng mùi vị của món ăn lại không hề dễ dàng. Bếp trưởng chia sẻ, "Món ăn Việt Nam vốn dĩ rất nhiều phương pháp chế biến, từ hấp, luộc, trộn, đến chiên, xào, nướng… lại phối hợp đa dạng nguyên liệu và gia vị khác nhau, mang đến vô vàn các loại món ăn, đặc thù cho từng vùng miền".

Trong một video ngắn gần đây, bếp trưởng Cẩm Thiên Long đã giới thiệu công thức để nấu hai món ăn rất dễ làm, lại vừa đầy đủ chất dinh dưỡng, phù hợp với cuộc sống bộn bề của các gia đình trẻ. "Với nhịp sống nhanh thời hiện đại, các gia đình trẻ thường quan tâm, chú trọng đến những món ăn, các loại nguyên liệu dễ lựa chọn và dễ tìm, công thức nấu đơn giản và dễ nhớ, và đặc biệt là phải đầy đủ dinh dưỡng cho cả gia đình. Cho nên mình lựa chọn món Đậu hũ xào thịt băm sốt cay và Cơm trộn cá ngừ đại dương kiểu Hawaii để giới thiệu hôm nay" – anh chia sẻ thêm.

Điểm chung dễ thấy nhất khi bếp trưởng chế biến hai món ăn, chính là việc kết hợp thêm một "gia vị" bí mật ở công đoạn cuối cùng – dầu mè thơm. Vị mè thơm tự nhiên kết hợp với các nguyên liệu trong hai món ăn, khơi dậy vị đậm đà và thơm ngon từng món ăn.

Theo bếp trưởng: "Lý do dầu mè thơm được tôn vinh là "nữ hoàng" của các gia vị trong món ăn Á Đông là vì vai trò của dầu mè khi được sử dụng khá phổ biến trong các nhà hàng Nhật Bản, Hàn Quốc,… để đánh thức hương vị trong từng món ăn, tôn vinh vị giác của thực khách. Trong đó, chất lượng của dầu mè thơm phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nguyên liệu và công nghệ rang, ép để giữ trọn hương vị hấp dẫn".

Dầu Mè thơm thượng hạng Tường An – Tinh hoa gia vị Á Đông

Là một người khá khắt khe trong việc chọn lựa các loại nguyên liệu và gia vị khi nấu ăn, bếp trưởng Cẩm Thiên Long cho biết, tiêu chí của anh là không những phải bổ dưỡng, phù hợp khẩu vị, mà còn phải an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng. Theo anh, dầu mè thơm thượng hạng Tường An đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của anh khi được rang ép từ 100% hạt mè tự nhiên, hoàn toàn không sử dụng không chất bảo quản và chất tạo màu, không cholesterol, không Trans fat. Đặc biệt, dầu mè thơm Tường An còn được chế biến qua công nghệ hiện đại, giúp loại bỏ các tạp chất, an toàn cho sức khỏe.

Ngoài hai cách mà bếp trưởng sử dụng dầu mè thơm trong video, anh cho biết dầu mè thơm còn là dầu gia vị chuyên biệt trong đa dạng cách chế biến thức ăn như trộn, ướp, ăn với súp, làm nước sốt, làm bánh… "Theo kinh nghiệm của Long, các bạn nên sử dụng dầu mè thơm thượng hạng Tường An để cho vào món ăn ở những bước cuối cùng, hạn chế đun nóng và nhất là không dùng dầu mè thơm để chiên rán. Có như vậy thì mùi thơm và các chất dinh dưỡng trong dầu mè thơm mới được giữ lại một cách trọn vẹn nhất" – bếp trưởng chia sẻ.

Theo Báo cáo Đánh giá của Vietnam Report năm 2020 (VNR), công ty CP Dầu thực vật Tường An nằm trong Top 10 Công ty thực phẩm uy tín và tự hào là thương hiệu được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất năm 2020 trong nhóm dầu ăn. Bên cạnh chất lượng, khảo sát cho thấy, uy tín thương hiệu là yếu tố hàng đầu khi người tiêu dùng quyết định chọn mua các sản phẩm thực phẩm.

Tìm hiểu thêm về sản phẩm tại: https://www.tuongan.com.vn/san-pham/dau-me-thom.html