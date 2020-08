Bệnh viện E buổi sáng đầu tiên thực hiện phong tỏa: An toàn y tế được thắt chặt tuyệt đối, đồ ăn thức uống tiếp tế qua hàng rào

Tối 19/8, bệnh viện E bắt đầu phong tỏa, đồng thời phun độc khử trùng toàn bộ bệnh viện sau khi tại đây phát hiện 1 ca bệnh là bệnh nhân nam (sinh năm 1933, ở Khải Xuân, Thanh Ba, Phú Thọ) đang điều trị nội trú trong bệnh viện dương tính với SARS-CoV-2.

Ghi nhận sáng 20/8, lực lượng an ninh phối hợp cùng đội ngũ y tế chốt chặn tại cổng chính bệnh viện kiểm soát nghiêm ngặt an toàn y tế. Người dân đến khám bệnh, nhân viên bệnh viên được yêu cầu quay về để đảm bảo an toàn. Những người đang điều trị trong bệnh viện trong đó có người nhà, bệnh nhân được tiếp tế đồ ăn qua hàng rào barrier và giữ khoảng cách theo quy định.

Ghi nhận buổi sáng đầu tiên sau khi phong toả, an toàn y tế được thắt chặt tuyệt đối.

Những người bệnh, người nhà bệnh nhân bên trong bệnh viện E không được ra khỏi bệnh viện.

Lực lượng chức năng có mặt kể từ khi bệnh viện tiến hành phong tỏa vào tối 19/8 làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

Trong sáng nay chỉ những nhân viên của bệnh viện có lịch trực và người bệnh được sự đồng ý của bệnh viện mới được vào bên trong.

Những người được vào bên trong bệnh viện được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay, đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn.

Đồ ăn, thức uống được tiếp tế qua hàng rào barrier dưới sự giám sát của nhân viên y tế.

Không được ra ngoài, nhiều người đứng bên trong hàng rào nhờ người thân bên ngoài mua đồ dùng cá nhân, đồ ăn mang vào.

Những đồ tiếp tế được đặt ở trên bàn, mọi người phải giữ đúng khoảng cách khi nhận đồ.

Những đồ ăn từ ngoài mang vào được phun sát khuẩn trước khi giao nhận đồ.

Một số bệnh nhân chưa nắm được thông tin bệnh viện dừng đón bệnh nhân vào khám, chữa bệnh khi đến bệnh viện sáng nay được yêu cầu quay trở về nhà.

Ánh mắt lo lắng bên trong bệnh viện.

Các nhân viên y tế ngoài việc thắt chặt an toàn y tế còn làm nhiệm vụ hướng dẫn, giải thích cho những người đến khám, chữa bệnh sáng nay trở về nhà đợi có thông báo chính thức từ bệnh viện.

Hiện TP Hà Nội đang phối hợp với bệnh viện E, khẩn trương giám sát, điều tra truy vết những người có tiếp xúc để khoanh ổ dịch.

Người dân đến khám, chữa bệnh ngồi chờ đợi bên ngoài bệnh viện E.