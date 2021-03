Bệnh viện cùng lúc triển khai 2 ekip bác sĩ cứu các bệnh nhân đột quỵ nặng

Ngày 8/3, bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTWCT) cho biết, BV vừa cùng lúc triển khai 2 ekip can thiệp cứu sống 2 bệnh nhân đột quỵ nặng.

Bệnh nhân thứ nhất là bà Lâm Ngọc V. (51 tuổi, ngụ quận Ninh kiều, Cần Thơ). Chiều 27/2 bệnh nhân đột ngột nói khó, liệt nửa người phải.

Hơn 3 tiếng sau, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lúc nhập viện mở mắt không tiếp xúc, liệt nặng 1/2 người phải, mất ngôn ngữ toàn bộ.

Các bệnh nhân được can thiệp nội mạch lấy huyết khối.

Nhận định đây là biểu hiện của bệnh lý đột quỵ cấp, các bác sĩ cấp cứu đã nhanh chóng báo động cấp cứu đột quỵ. Sau 5 phút BS đột quỵ có mặt.

Bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính sọ não và mạch máu não, phát hiện bị tắc động mạch não giữa bên trái.

Qua hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định can thiệp nội mạch lấy huyết khối. Sau 1 giờ can thiệp, mạch máu não bệnh nhân được tái thông hoàn toàn.

Chị V. thoát chết sau can thiệp.

Trong lúc bắt đầu can thiệp bệnh nhân V., khoa cấp cứu lại tiếp nhận bệnh nhân thứ hai là ông Nguyễn Văn H. (68 tuổi, ngụ ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). Ông H. vào viện vì đột ngột liệt tứ chi, méo miệng, không nhận ra người thân.

Bệnh nhân nhập viện cách khởi phát triệu chứng 5 giờ 30 phút.

Chụp cắt lớp sọ não và mạch máu não, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có hẹp nặng động mạch thân nền nên chỉ định can thiệp cấp cứu.

Ekip can thiệp thứ hai do bác sĩ Trần Công Khánh triển khai tại phòng can thiệp thứ hai. Sau 1 giờ can thiệp động mạch thân nền đã được tái thông hoàn toàn.

Hiện tại sau 9 ngày điều trị, cả 2 bệnh nhân đã có tri giác cải thiện tốt, sức cơ cải thiện và sắp được ra viện.

Sau điều trị, ông H. tỉnh và sức cơ cải thiện.

Đến ngày 7/3 cũng tương tự như tình huống trên, 2 ekip can thiệp được huy động để can thiệp cấp cứu cho 2 bệnh nhân đột quỵ vào viện và có chỉ định tái thông cùng lúc. Sau can thiệp cả hai bệnh nhân đều cải thiện.

TS.BS. Hà Tấn Đức, Trưởng khoa Đột qụy của BV chia sẻ, đột quỵ là bệnh gây tử vong đứng thứ 3 trong số những nguyên nhân gây tử vong và là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế.

Đây là căn bệnh nguy hiểm tới tính mạng và để lại di chứng nặng nề nếu không kịp thời phát hiện và nhanh chóng xử trí đặc hiệu.

Sau khi đột qụy xảy ra, mỗi phút trôi qua sẽ có gần 2 triệu tế bào não bị hư hại. Chính vì vậy, "thời gian là não".

Người bệnh cần được điều trị càng sớm càng tốt và biện pháp điều trị hiệu quả nhất là "Tái tưới máu cho não".

Khoảng thời gian giúp bệnh nhân đột quỵ có khả năng phục hồi tốt được gọi là "thời gian vàng", nó được tính từ lúc người bệnh bắt đầu có những dấu hiệu của bệnh đến sau từ 3-6 giờ.

Do đó khi có những triệu chứng bất thường như ngột liệt tứ chi, méo miệng... người bệnh cần được đưa ngay đến BV để can thiệp điều trị kịp thời.