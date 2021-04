Bệnh viêm màng não mủ đặc biệt nguy hiểm khi thời tiết giao mùa: Triệu chứng, những đối tượng dễ mắc và việc cần làm để phòng bệnh

Thời điểm giao mùa là điều kiện "lý tưởng" cho các bệnh truyền nhiễm tiềm ẩn có nguy cơ bùng phát, mà nổi cộm nhất là bệnh viêm màng não mủ. Các bệnh viện liên tục có những cảnh báo về bệnh này.

Theo ThS, BS Trần Thị Cườm - Phó trưởng khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Hùng Vương: Mùa Viêm màng não mủ đang diễn biến rất nhanh, hiện tại khoa Nhi bệnh viện đang tiếp nhận và điều trị cho nhiều trẻ nhập viện do viêm màng não mủ trong tình trạng nặng. Đa phần các bé nhập viện trong giai đoạn muộn do biểu hiện bệnh khiến gia đình dễ nhầm lẫn các bệnh viêm mũi, họng thông thường.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính hàng năm có ít nhất 3 triệu trường hợp mắc bệnh nặng và khoảng 386.000 trường hợp tử vong do bệnh viêm màng não mủ trên thế giới. Nếu được cứu sống, trẻ vẫn có thể bị các biến chứng kéo dài trên hệ thần kinh và bị tổn thương não vĩnh viễn như điếc, liệt, chậm phát triển tâm thần vận động, não úng thủy hoặc sống đời sống thực vật…

Tại Việt Nam, theo thống kê năm 2000 do WHO hợp tác với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương tiến hành, ước tính viêm màng não mủ gây ra 625 trường hợp viêm màng não mỗi năm. Viêm màng não mủ là nguyên nhân hàng đầu gây viêm màng não ở trẻ dưới 5 tuổi, chiếm từ 1/3 -1/2 số trường hợp viêm màng não do vi khuẩn.

Bệnh viêm màng não mủ là gì? Viêm màng não mủ là căn bệnh liên quan đến nhiễm trùng của màng bảo vệ bao gồm não và tủy sống, do sự xâm lấn của vi trùng vào máu, sau đó xâm nhập và tăng sinh trong màng não và gây bệnh. Đối tượng dễ mắc viêm màng não mủ là trẻ nhỏ dưới 1 tuổi và người trong độ tuổi từ 16 - 21.

Bệnh viêm màng não mủ có chữa được không? Viêm màng não thường có thể chữa khỏi được nếu được phát hiện sớm. Trẻ bị viêm màng não và đã được chữa khỏi có thể thuộc 2 nhóm: - Khỏi hoàn toàn, không có di chứng gì, những trẻ này sẽ phát triển trí tuệ, sức khỏe bình thường. - Khỏi nhưng để lại di chứng, ví dụ như: Hạn chế về vận động (liệt, cứng cơ...), sẽ chậm phát triển về trí tuệ... Điều này dễ nhận thấy. Nhưng còn di chứng làm giảm thính lực thì cần phải khám chuyên khoa để phát hiện và điều trị kịp thời.

Bệnh viêm màng não mủ có lây không? Nguyên nhân gây viêm màng não mủ ở trẻ em chủ yếu là do: Listeria monocytogenes, E. coli, liên cầu khuẩn nhóm B (Haemophilus influenzae loại b - Hib). Các vi khuẩn này tấn công tai mũi họng, đi vào phổi, theo máu vào trong não hoặc tấn công trực tiếp vào não bộ, tủy sống. Bệnh viêm màng não mủ có thể lây lan trong cộng đồng. Haemophilus influenzae loại b có thể lây truyền qua đường hô hấp, dễ lây lan thành ổ dịch lớn, đặc biệt là ở các nước chưa tiêm chủng ngừa Haemophilus influenzae.

Bệnh viêm màng não mủ lây qua đường nào? Vi khuẩn Hib gây viêm màng não mủ có thể lây theo đường hô hấp trực tiếp từ người này sang người khác trong những giọt nước bọt qua ho, hắt hơi. Trẻ bị nhiễm có thể mang vi khuẩn Hib trong mũi và họng mà không có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng gì. Những trẻ này có thể lây cho trẻ khác và là nguồn lây cho cộng đồng. Ngoài ra, Hib cũng có thể lây lan qua đồ chơi dùng chung hoặc các đồ vật mà trẻ thường cho vào miệng.

Triệu chứng viêm màng não mủ ở trẻ em - Sốt cao đột ngột - Buồn nôn, nôn vọt - Tăng kích thích - Cứng cổ - Co giật, thóp phồng - Hôn mê, li bì, lơ mơ - Liệt thần kinh khu trú - Giảm trương cơ lực - Hạ đường huyết

Triệu chứng viêm màng não mủ ở người lớn - Sốt cao - Cơ thể mệt mỏi, chán ăn - Đau đầu dữ dội - Cứng cổ - Buồn nôn hoặc nôn ói - Sợ ánh sáng - Suy giảm ý thức, dễ bị kích thích - Có dấu hiệu nhiễm trùng, nhiễm độc - Hôn mê - Co giật

Viêm màng não mủ ở trẻ có nguy hiểm không? Viêm màng não mủ là bệnh cực kỳ nguy hiểm, có thể xuất hiện quanh năm, dẫn đến những hậu quả nặng nề cho trẻ, bệnh gây tử vong nhanh nếu không điều trị kịp thời. Trẻ mắc viêm màng não nếu không được phát hiện, điều trị đúng cách sẽ gặp phải các di chứng thần kinh vĩnh viễn như: - Tổn thương não; - Tràn dịch dưới màng cứng (tích tụ chất lỏng giữa hộp sọ và não); - Não úng thủy (tích tụ chất lỏng bên trong hộp sọ dẫn đến sưng não); - Mất thính lực, câm; - Liệt tay chân; - Lác mắt - Động kinh; - Sa sút trí tuệ, mất khả năng học tập... Nghiêm trọng hơn, bệnh có thể gây tử vong do suy hô hấp nặng, phù não; Các biến chứng nhiễm khuẩn nặng ở não, viêm phổi, viêm thận nặng, trạng thái mất não...

Các loại vắc xin phòng bệnh viêm màng não mủ Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin giúp con có thể phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này. - Vắc xin Phế cầu - Vắc xin Não mô cầu BC - Vắc xin Não mô cầu AC - Vắc xin Viêm não Nhật Bản. - Vắc xin QUIMI-HIB phòng Viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib.

Phòng bệnh viêm màng não mủ - Phát hiện sớm và điều trị dứt điểm các bệnh hô hấp, bệnh nhiễm trùng tai - mũi - họng ở trẻ nhỏ - Giữ gìn vệ sinh cá nhân, dọn dẹp nơi ở thoáng mát, sạch sẽ - Vệ sinh tai - mũi - họng hàng ngày - Tiêm phòng vắc xin viêm màng não mủ. Hiện nay ở Việt Nam đã có vắc xin viêm màng não mủ do não mô cầu, phế cầu khuẩn và Haemophilus influenzae. - Khi thấy trẻ có những dấu hiệu bất thường có liên quan đến viêm màng não mủ hoặc mắc các bệnh nhiễm trùng hô hấp cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời, tránh để tình trạng bệnh nặng, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.