Bệnh nhi 12 tuổi bị thương tích nặng, dập nát 2 bàn tay do pháo nổ

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 14/12, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận bệnh nhi P.L.B.K. (nam, sinh năm 2011, tại xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) được gia đình đưa vào cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Bệnh nhi bị dập nát bàn tay phải, trái, gãy kín xương cánh tay phải, gãy hở 1/3 xương cẳng tay trái, đa vết thương phần mềm cẳng bàn chân phải, nhiều vết thương vùng mặt và 2 mắt… Người nhà bệnh nhân khai, bệnh nhi bị pháo nổ trúng người.

Ngay khi tiếp nhận, bác sỹ Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi. Ca phẫu thuật kéo dài hơn hai giờ đồng hồ. Bệnh nhi được truyền bốn đơn vị máu.

Theo bác sỹ Nguyễn Minh Trực, Trưởng Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, do vết thương nặng, bệnh nhi phải tháo bỏ toàn bộ bàn tay trái, tháo bỏ 4 ngón bàn tay phải, các vết thương ở chân và cẳng chân được cắt lọc để hở. Các vết thương sây sát vùng hàm, mặt được các bác sỹ chuyên khoa Mắt kiểm tra. Hiện tại mắt có dấu hiệu mờ. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân hiện tạm ổn, mạch, huyết áp ổn, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn.

Bác sỹ Nguyễn Minh Trực cho biết, những năm gần đây, vào các tháng cuối năm, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp chấn thương do pháo, với nhiều lứa tuổi. Trong đó, lứa tuổi bị nhiều nhất từ 10 - 15 tuổi. Trẻ em ở lứa tuổi này rất hiếu động, thích tìm tòi cái lạ. Các vết thương do pháo nổ thường ở vùng chi trên, hai tay, hàm, mặt… rất khó làm sạch do dính dị vật khi pháo nổ, khó khăn trong quá trình điều trị; nhiều trường hợp vết thương không thể tái tạo, dẫn đến nạn nhân tàn phế.

Để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho trẻ em và tất cả mọi người, bác sỹ Nguyễn Minh Trực khuyến cáo gia đình, nhà trường cần quan tâm, giáo dục trẻ em không được tự chế, sử dụng các loại pháo nổ. Khi gặp trường hợp bệnh nhân bị các chấn thương do pháo nổ cần nhanh chóng tiến hành các biện pháp sơ cứu. Người dân lưu ý đưa bệnh nhân nhập viện càng sớm càng tốt, không tự điều trị tại nhà hoặc dùng thuốc không rõ nguồn gốc khiến vết thương nặng nề, không thể hồi phục.