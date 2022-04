Bệnh nhân tử vong khi mổ xoang ở Hòa Bình: Người thân mòn mỏi chờ kết luận

Ngày 6/4, trao đổi với chúng tôi, anh L.V.T (con trai bệnh nhân P.) cho biết, đến nay đã 5 tháng trôi qua, gia đình vẫn đang mong đợi kết quả nguyên nhân chính thức để biết về cái chết của ông P.

Bệnh nhân mất đã 5 tháng, gia đình vẫn chưa có kết quả nguyên nhân

Nhắc lại sự việc, anh T. cho hay, vào ngày 27/10/2021 bố anh đến BV Đa khoa Hòa Bình để để khám viêm xoang. Sau đó, ông P. được bác sĩ chỉ định mổ viêm xoang bằng phương pháp nội soi.

"Bố tôi được đưa vào phòng mổ lúc 11h trưa, nhưng chờ mãi không thấy họ đưa bố trở ra. Đến hơn 14h thì bác sĩ thông tin với người nhà là bố tôi đã ngưng tim, nguy kịch…", anh T. nói.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh T. đã có đơn đề nghị trình báo Công an TP Hòa Bình đề nghị vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Nhận được phản ánh, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân. Quá trình khám nghiệm có sự tham gia của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an). Tuy nhiên, đến nay gia đình vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ cơ quan chức năng.

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

Đại diện gia đình bệnh nhân cho biết, mất mát của gia đình là không gì có thể bù đắp nổi. Nhưng điều họ cảm thấy bất bình nhất là đã hơn 5 tháng trôi qua nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời cụ thể nguyên nhân tử vong từ cơ quan chức năng.

Theo anh T., cách đây không lâu, phía Công an TP Hòa Bình đã mời anh lên để thông báo về nguyên nhân tử vong của bệnh nhân. Phía cơ quan công an cho rằng, nguyên nhân tử vong là do suy hô hấp và suy tim.



"Nhưng họ không nói rõ vì sao bố tôi lại bị suy hô hấp, suy tim. Kết luận như vậy là rất chung chung, nên tôi có đề nghị cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.Dù có làm gì thì bố tôi cũng ko thể sống lại được nữa, nhưng chúng tôi cần có câu trả lời khách quan về nguyên nhân tử vong của bố. Đã hơn 5 tháng trôi qua mà gia đình tôi vẫn phải mòn mỏi chờ đợi, chúng tôi còn phải đợi đến bao giờ?", con trai bệnh nhân P. nói.

Gia đình mong chờ kết quả nguyên nhân cái chết của bệnh nhân

Sở Y tế chờ đợi kết luận

Liên quan đến sự việc, trao đổi với PV, bà BùiThu Hằng – Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình cho biết, vừa qua Hội đồng chuyên môn y khoa tỉnh đã họp để đưa ra câu trả lời cho 6 vấn đề mà Công an TP Hòa Bình hỏi về vụ bệnh nhân L.V.P tử vong khi mổ xoang.

"Cho đến hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nhận được kết luận nguyên nhân tử vong của bệnh nhân L.V.P từ Viện Khoa học hình sự. Chúng tôi cũng rất cần kết luận đó vì đó là cơ sở để làm rõ vụ việc, bệnh nhân tử vong do đâu, do bệnh lý hay do nguyên nhân khác", bà Hằng nói.

Cũng theo lãnh đạo Sở Y tế Hòa Bình, sau khi sự việc xảy ra, Sở Y tế đã chỉ đạo bệnh viện làm rõ quy trình khám chữa bệnh cũng như làm rõ nguyên nhân sự việc cũng như chia buồn, thăm hỏi gia đình bệnh nhân.

