Bệnh lý mà Hari Won gặp phải khiến cô khó có con, nếu mang thai sẽ phải đối diện với những nguy cơ mẹ nào cũng sợ

Hari Won - Trấn Thành là cặp đôi được rất nhiều người yêu thích. Cả hai đã kết hôn được gần 4 năm và rất nhiều người hâm mộ háo hức mong cả hai sớm cho "tiểu A-Xìn" ra đời. Tuy nhiên, khi được khán giả giục giã chuyện con cái, Trấn Thành hài hước chia sẻ: "Vợ chồng em vẫn đang yêu đời, hạnh phúc nên chưa có tin vui gì nha quý vị. Nếu có thì cứ yên tâm, tụi em không giấu đâu, vợ chồng em có gì thì nói thế thôi... Có con rồi sao yêu đời được nữa. Tụi em còn trẻ, cho tụi em chơi thêm 1-2 năm nữa, có gì tụi em sẽ đẻ sau. Cái gì cũng phải từ từ".

Thế nhưng mới đây, Hari Won đã thẳng thắn thắn tiết lộ lý do khiến cô khó con con. Nữ ca sĩ người Hàn Quốc cho biết nguyên nhân khiến cô chưa có con một phần là do yếu tố sức khỏe.

Hari Won từng bị ung thư cổ tử cung nên đã phẫu thuật tử cung 2 lần, bây giờ tử cung của cô ngắn hơn người bình thường, khi mang bầu sẽ khó giữ được em bé và rất nguy hiểm. Một phần nữa là nếu có con thì Hari Won sẽ không làm được gì cả trong vòng 2 năm tới.

Trấn Thành - Hari Won kết hôn gần 4 năm nhưng chưa tính chuyện sinh con.

Chia sẻ của Hari Won khiến nhiều người xúc động và đồng cảm. Bên cạnh đó, mọi người cũng thắc mắc không rõ bệnh lý mà Hari Won nguy hiểm đến thế nào nếu như cô có thai? Dưới đây là một số thông tin về bệnh lý này.

Cổ tử cung ngắn là gì?

Khi người phụ nữ mang thai, cổ tử cung thường đóng và bịt kín đường nối tử cung với âm đạo, giúp ngăn ngừa nhiễm trùng cũng như bảo vệ thai nhi tránh hiện tượng sinh non. Trước khi người mẹ chuyển dạ chuẩn bị sinh con, cổ tử cung sẽ giãn nở, mở rộng để thuận tiện cho em bé chui ra.

Thai phụ sẽ được đánh giá chiều dài cổ tử cung dựa vào siêu âm qua ngã âm đạo. Nếu kích thước đo được trong khoảng tuần thứ 24 của thai kỳ là từ 30mm - 50mm là bình thường, nếu kết quả dưới 25mm được gọi là cổ tử cung ngắn. Cổ tử cung ngắn có thể không đủ lực để giữ thai, đặc biệt là trong những trường hợp song thai, để dẫn đến chuyển dạ sớm và sinh non. Nguy cơ này sẽ gia tăng khi cổ tử cung càng ngắn.

Từng bị ung thư và phải phẫu thuật cắt tử cung 2 lần nên Hari Won bị cổ tử cung ngắn.

Nếu ở tuần 24, thai phụ có chiều dài cổ tử cung ngắn hơn 25mm sẽ có nguy cơ sinh non trước 35 tuần gấp 6 lần so với thai phụ có chiều dài cổ tử cung lớn hơn 40mm. Có 2% thai phụ có chiều dài cổ tử cung ngắn hơn 15mm, 60% trong số họ sẽ sinh non trước 28 tuần và 90% sinh non trước 32 tuần.

Như vậy về cơ bản, tình trạng cổ tử cung ngắn khi mang thai không hề ảnh hưởng đến chức năng sinh lý, chuyện quan hệ vợ chồng hay quan hệ thụ thai. Tuy nhiên nó lại là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ sảy thai và có dấu hiệu chuyển dạ sinh non sớm.

Nguyên nhân dẫn đến cổ tử cung ngắn khi mang thai

- Do bẩm sinh: Cơ quan sinh sản kém phát triển khiến cho tử cung bị dị dạng hoặc nhi hóa.



- Do phẫu thuật khoét chóp hoặc phẫu thuật cắt đoạn cổ tử cung.

- Các trường hợp cần lưu ý kiểm tra chiều dài cổ tử cung sớm: Đã từng sinh non hoặc gia đình có người thân (bà, mẹ hoặc chị em gái) từng sinh non; Mang thai nhiều lần; Tiền sử khoét chóp cổ tử cung; Thai phụ lớn tuổi; Thiếu chăm sóc trước sinh, dinh dưỡng kém và sử dụng rượu bia, hút thuốc lá...

Ngày nay y học đã tiến bộ hơn trong việc chẩn đoán và điều trị hiện tượng cổ tử cung ngắn trước khi bắt đầu chuyển dạ, giúp ngăn ngừa sinh non.

Các phương pháp điều trị bệnh lý cổ tử cung ngắn khi mang thai

- Sử dụng thuốc có chứa Progesterone: Thuốc giúp hạn chế các cơn co tử cung xuất hiện, dẫn đến giảm áp lực cho cổ tử cung, làm chậm quá trình chuyển dạ. Progesterone đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ sinh non ở những phụ nữ có cổ tử cung ngắn.



- Khâu vòng eo tử cung: Đây là thủ thuật sử dụng chỉ khâu để giúp thu hẹp lại cổ tử cung khi mang thai ở những phụ nữ có cổ tử cung ngắn. Tuy nhiên, phương pháp này không phải phù hợp với tất cả mọi người. Thai phụ cần được bác sĩ khám và cân nhắc điều trị một cách toàn diện. Nếu phù hợp, các sĩ sẽ thực hiện thủ thuật này ngay tại bệnh viện.

Sau khi thực hiện khâu vòng eo tử cung, thai phụ cần đi khám lại theo đúng lịch hẹn của bác sĩ và quay lại bệnh viện kiểm tra nếu có những biểu hiện bất thường.

Khoảng tuần 37 - 38, thai phụ sẽ được cắt chỉ khâu vòng eo tử cung để có thể chuyển dạ đẻ thường như bình thường.