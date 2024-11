Trên cơ sở đó, đơn vị tư vấn kết luận, các dãy nhà A, B, C thuộc trường hợp phải cải tạo, xây dựng lại theo Luật nhà ở. Còn theo UBND TP. Huế, việc cải tạo khu chung cư Đống Đa nhằm đảm an toàn tài sản, tính mạng cho người dân, mỹ quan đô thị. Công trình cải tạo, xây dựng nhằm tạo nơi ở mới an toàn, khang trang; quyền lợi của người dân cũng phải được đảm bảo sau khi thực hiện cải tạo khu chung cư.