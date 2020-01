BeGroup chính thức lên tiếng vụ cô gái chấn thương, tài xế đưa vào viện xong "lẩn" khiến nhiều người bức xúc

Theo trả lời từ phía BeGroup, tối 17/01/2020, khách hàng L.P.A khi đang di chuyển cùng tài xế BeBike V.V.T đã xảy ra va chạm giao thông. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế đã đưa khách hàng vào bệnh viện để thăm khám. Kết quả khách hàng bị chấn thương ở chân, đã được xuất viện về nhà trong đêm.

Nơi xảy ra sự việc

Ngay khi nhận được thông tin phản ánh từ khách hàng, BeGroup đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng, đồng thời hỗ trợ và hướng dẫn khách hàng làm việc với đối tác bảo hiểm PTI.

"Vụ việc đang được phía PTI hợp tác thụ lý theo đúng quy trình. BeGroup cũng đang theo sát vụ việc để đảm bảo khách hàng nhận được những quyền lợi tốt nhất từ phía đơn vị bảo hiểm.

Trường hợp khách hàng bị tai nạn khi đang di chuyển trong cuốc xe "Be", khách hàng sẽ được trợ cấp bảo hiểm theo gói "Bảo hiểm tai nạn lái xe và hành khách trên xe" mà Công ty cổ phần BeGroup đã giao kết với Công ty bảo hiểm Bưu Điện -PTI", câu trả lời từ BeGroup

Cũng theo BeGroup, đối với tài xế, đơn vị đã tạm thời khóa tài khoản và tiếp tục xác minh vụ việc.

Theo nguyên tắc cộng đồng của "be" đang được công bố rộng rãi, dù trong bất cứ trường hợp nào, an toàn của hành trình và hàng khách luôn là ưu tiên hàng đầu, nhằm góp phần tạo một môi trường di chuyển an toàn, văn minh và chất lượng cho tất cả mọi người.

Trong khi sự việc chưa được giải quyết thì có một số thành viên có những lời bình luận thô tục

Trước đó, chia sẻ trên trang facebook cá nhân của mình, chủ tài khoản "L.P.A" cho hay, vào khoảng 22, ngày 17/1, A. đặt chuyến xe Bebike từ Ngõ Quỳnh về Kim Giang. Trên đường di chuyển tới đoạn ngã tư Trương Định - Tân Mai, tài xế vượt đèn đỏ nên đã xảy ra tai nạn với một ô tô con 4 chỗ, lúc này tài xế Bebike kịp thời tránh được, A. thì bị chấn thương ở chân.

Khoảng 5 phút sau, tài xế Bebike đã đưa nạn nhân tới BV Thanh Nhàn thăm khám và nhập viện.



Theo chị A. do lúc khám không có tiền nên đã phải vay của người bạn để tạm ứng tiền viện phí trước khi nhập.

Tuy vậy, đến khoảng hơn 12h đêm cùng ngày, chị A. được nhân viên y tế đưa đi chụp chiếu, đến 1h sáng hôm sau thì chị A. được xuất viện về nhà.

Theo chị A. tài xế Bebike có nhắn tin trả lời lại và cho biết, hôm sau sẽ qua nhà trả tiền viện phí cho chị.

Tuy nhiên, sau đó giữa hai bên không có tiếng nói chung, khiến chị A. bức xúc chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội.