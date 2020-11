Beauty blogger 51 tuổi chỉ ra 10 sản phẩm mà cô không dùng, kinh nhất là có loại còn khiến đẩy nhanh tốc độ lão hoá

Lời khuyên:

Double cleansing gợi ý từ Beauty Blogger



- Bước đầu tiên là tẩy trang dạng sáp gốc dầu Clinique Take the day off cleansing balm và massage trên da khô.

- Bước tiếp theo là sữa rửa mặt dạng gel Neutrogena Hydro Boost Gentle Cleansing Lotion.